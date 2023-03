Avec 20 millions d’ordinateurs Mac vendus chaque année, leur popularité s’est accentuée dans le domaine de l’informatique personnelle et professionnelle. De même, l’utilisation des logiciels de bureau à distance a augmenté, car les gens ont besoin d’une plus grande flexibilité pour accéder à leur ordinateur, où et quand ils le souhaitent.

C’est pourquoi Apple Remote Desktop, une application native Mac, est populaire parmi les utilisateurs de produits Apple.

Cependant, les Mac sont réputés pour ne pas avoir la meilleure compatibilité en matière d’applications multiplateformes, et ce constat s’applique également à Apple Remote Desktop.

Alors, est-ce que Apple Remote Desktop est la meilleure option pour vous ou votre entreprise ?

Cet article explique pourquoi les solutions d’accès à distance Splashtop sont de loin supérieures à ce que propose Apple Remote Desktop. Vous allez comprendre pourquoi Splashtop correspond beaucoup mieux à vos besoins.

Accédez à distance à n’importe quel ordinateur avec Splashtop, pas seulement aux Mac

Si vous possédez une grande entreprise ou de nombreux ordinateurs, il est utile de pouvoir accéder à n’importe quel poste de votre réseau sans avoir besoin d’applications différentes selon le système d’exploitation.

Splashtop est évidemment compatible et idéal pour les connexions de bureau à distance sur Mac. Mais il peut également être utilisé pour accéder à distance aux ordinateurs Windows et Linux. En revanche, Apple Remote Desktop ne prend en charge que les ordinateurs fonctionnant sous macOS, tels que les Mac et les MacBook.

Une solution de bureau à distance doit être compatible avec les ordinateurs dont vous disposez, quel que soit leur système d’exploitation. Splashtop vous permet donc d’économiser du temps et de l’argent tout en améliorant votre confort d’utilisation en vous donnant accès à n’importe quel ordinateur, contrairement à Apple Remote Desktop qui vous limite aux machines macOS.

Vous pouvez utiliser Splashtop avec un téléphone ou une tablette

Parfois, vous pouvez avoir besoin d’accéder à distance à votre ordinateur, où que vous soyez dans le monde. Pour faciliter cette tâche, un bon outil de bureau à distance vous permettra de vous connecter à votre ordinateur depuis n’importe quel appareil à votre portée, comme une tablette ou un smartphone.

Apple Remote Desktop n’est disponible que sur le Mac App Store, et non sur Android, Windows, ou même sur leur système iOS. Ce qui signifie que si vous n’avez qu’un téléphone ou une tablette, ou même un ordinateur Windows, c’est perdu pour vous.

De son côté, Splashtop peut être installé sur tous les appareils que vous possédez. Vous pouvez l’utiliser pour accéder à distance à vos ordinateurs depuis des appareils Windows, Mac, iPad, iPhone, Android et Chromebook. Cela vous donne la possibilité d’utiliser n’importe lequel de vos appareils personnels pour travailler sur votre bureau à distance.

Splashtop offre de meilleures performances

Apple Remote Desktop utilise une connexion de type Virtual Network Computing, ou VNC. Ce protocole permet de renforcer son système de partage d’écran et de contrôle.

Cependant, VNC est un ancien système dont le protocole n’est pas sécurisé. En plus de cet inconvénient, le VNC est lent par rapport aux autres options.

D’autre part, Splashtop est le meilleur logiciel de bureau à distance en termes de vitesse. Il vous aide à travailler de manière fluide et harmonieuse lorsque vous contrôlez un ordinateur distant à partir de votre appareil local.

Voici un comparatif direct entre la vitesse d’ Apple Remote Desktop et celle de Splashtop . Vous pouvez constater par vous-même la différence que peut faire un logiciel d’accès à distance de premier ordre comme Splashtop.

Fonctionnalités pour le télétravail

En matière de télétravail, Splashtop est le meilleur en ce qui concerne les fonctions supplémentaires destinées à augmenter votre productivité lorsque vous accédez à un ordinateur distant. Voici quelques exemples de ce que Splashtop peut faire pour vous :

Transfert de fichiers : il vous suffit d’utiliser la fonction glisser-déposer pour déplacer un fichier vers ou depuis la fenêtre du bureau distant exactement comme vous le feriez pour organiser des dossiers sur un ordinateur local. Plus besoin d’applications de partage de fichiers, ni d’utiliser des e-mails volumineux pour transférer des fichiers.

Chat : si vous devez communiquer avec la personne qui utilise l’appareil distant, vous pouvez le faire par le biais d’une fenêtre contextuelle de chat. Cela permet à l’utilisateur de lire ce que vous dites et de répondre si nécessaire.

Impression à distance : cette fonction vous permet d’imprimer les fichiers d’un ordinateur distant sur un périphérique local. Cela peut vous éviter des déplacements inutiles pour obtenir une impression.

Transfert audio - Parfois, tu veux entendre le son provenant de l'ordinateur distant. C'est particulièrement vital pour le montage vidéo. Splashtop transmet l'audio de l'ordinateur distant à ton appareil local, et prend en charge l'audio du bureau à distance Mac .

Prise en charge multi-moniteurs : si votre ordinateur distant est équipé de plusieurs moniteurs, Splashtop peut vous aider à en profiter. Vous pouvez basculer entre l’affichage de n’importe quel nombre de moniteurs à l’aide de l’interface conviviale, ou afficher les différents écrans de l’ordinateur distant sur votre système multi-moniteur local.

Options d’assistance informatique

Splashtop est parfait pour les équipes d’assistance informatique qui ont besoin d’accéder à distance à leurs appareils gérés ou client pour fournir une assistance.

Avec Splashtop, vous pouvez assurer le support à distance de tout ordinateur Windows, Mac ou autre appareil.

Splashtop est hautement sécurisé

Si vous avez des préoccupations en matière de sécurité, Splashtop est la solution idéale. Conforme aux réglementations RGPD et SOC 2, Splashtop est extrêmement fiable grâce à des connexions distantes chiffrées et à son infrastructure de sécurité de pointe.

Vous pouvez essayer Splashtop gratuitement

Nous espérons que ces explications vous permettront de comprendre pourquoi Splashtop est de loin supérieur à Apple Remote Desktop. Si vous voulez en juger par vous-même, vous pouvez essayer Splashtop gratuitement ! Commencez votre essai gratuit dès maintenant pour découvrir comment Splashtop peut améliorer votre expérience d’accès à distance.

