Pourquoi la prise en charge des appareils Apple est plus importante que jamais

par Mark Lee, PDG et cofondateur, Splashtop

Splashtop a récemment annoncé que notre logiciel est groupé en tant que solution exclusive d’assistance à distance par défaut au sein d’Addigy, la principale plate-forme de gestion d’appareils Apple basée sur le cloud.

Il s’agit d’un développement passionnant car cela signifie que les utilisateurs d’Addigy bénéficieront d’un accès à distance instantané, facile et optimisé pour Apple aux appareils Apple qu’ils gèrent dans le cadre de leurs abonnements Addigy. Il s’agit également d’une étape importante, car les produits Apple, notamment les ordinateurs Mac, les smartphones iPhone et les tablettes iPad, font de sérieuses percées dans les entreprises et les établissements d’enseignement américains.

Par exemple, l’élan croissant des appareils Apple a été mentionné dans un article de blog Scalefusion d’avril 2021: « Les dernières années ont montré quelque chose d’inimaginable pour le monde il y a seulement dix ans: Mac en affaires. Selon un sondage [réalisé par le cabinet d’études de marché Vanson Bourne], 71% des lycéens préfèrent utiliser Mac plutôt qu’un PC. En outre, environ 81% des personnes ont admis vouloir continuer à utiliser leurs ordinateurs Mac sur des postes de travail. Et près de huit employés sur 10 pensent que leur entreprise devrait leur proposer des machines Mac sur lesquelles travailler.

En outre, un article de Forbes d’avril 2021 soutient que le succès précoce d’Apple sur le marché de la téléphonie mobile d’entreprise, ainsi que son attention accrue récente à la sécurité des plateformes, aux partenariats et aux efforts de vente ciblés des entreprises, positionne bien l’entreprise, car les entreprises continuent de tirer parti des solutions de mobilité sur lesquelles elles se sont appuyées pendant la pandémie.

Et, enfin, en juillet 2020, un article de Computerworld a présenté « 30+ faits essentiels sur Apple dans l’entreprise », notamment:

S’ils avaient le choix, 59 % des employés de l’entreprise utiliseraient un Mac.

Lors de la recherche d’un emploi, 66% des travailleurs choisiraient une entreprise qui offrait un choix d’appareils informatiques plutôt qu’une autre qui n’en offre pas.

Toutes les entreprises du classement Fortune 500 utilisent désormais des produits Apple.

79% des utilisateurs disent qu’ils ne seraient pas aussi efficaces en utilisant autre chose qu’un Mac.

79 % de toutes les activités de l’entreprise sur un appareil mobile se produisent sur iOS.

La présence accrue d’Apple dans l’entreprise peut être attribuée à beaucoup de choses, mais l’un des facteurs est sûrement le résultat des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Les employés qui utilisaient des ordinateurs portables, des iPads et des iPhones Mac dans leur vie personnelle voulaient continuer à utiliser ces outils lorsqu’ils travaillaient soudainement à domicile.

En conséquence, les services informatiques habitués à concentrer leur assistance sur les appareils professionnels des employés sont désormais confrontés à un afflux d’appareils Apple BYOD (apportez votre propre appareil) qu’ils devaient prendre en charge et gérer au nom de leur personnel de travail à domicile, aux côtés des ordinateurs Windows et des appareils mobiles Android.

Comme l’a mentionné Annie Chen, vice-présidente produit de Splashtop, dans un récent podcast Command-Control-Power, Splashtop a toujours consacré autant de priorité et d’expertise aux utilisateurs Mac et iOS qu’aux utilisateurs d’entreprise plus traditionnels sur les plates-formes Windows et Android.

L’animateur de podcast Jerry Zigmont de MacWorks a expliqué que ses collègues et co-animateurs avaient déjà utilisé une solution de support à distance héritée. Jerry s’est plaint qu’ils avaient toujours l’impression que « le Mac avait le bout du bâton » avec cet autre fournisseur lorsqu’il s’agissait d’améliorations ou de mises à niveau.

Jerry a déclaré: « Il ne semble jamais y avoir d’amour envers la plate-forme Mac [de la part de ce fournisseur historique]. Je tiens vraiment à féliciter Splashtop pour la parité des fonctionnalités qui s’étend à la fois à la plate-forme PC et à la plate-forme Mac. Cela a été formidable pour nous. Et en tant que propriétaire d’entreprise indépendante, je préfère de loin m’aligner avec quelqu’un qui prête au moins attention aux produits que nous soutenons.

En plus de pousser les appareils Apple à représenter une plus grande part des environnements informatiques d’entreprise, la pandémie a également mis en lumière et entraîné le besoin d’un accès à distance indépendant des appareils et d’outils d’assistance à distance, comme celui de Splashtop. En fait, le type de support multiplateforme fourni par Splashtop devient un incontournable pour les entreprises d’aujourd’hui.

Naviguer dans les nouvelles réalités du travail

Lorsque la pandémie a rendu le travail à distance nécessaire, les entreprises se sont naturellement empressées de mettre en place quelque chose, n’importe quoi, pour fournir aux employés et au personnel de support informatique l’accès à distance ou le support à distance dont ils avaient besoin.

Mais maintenant, alors que les entreprises, les petites et moyennes entreprises et d’autres organisations commencent à naviguer dans le monde du travail post-pandémique, la plupart devraient adopter une approche hybride des modes au bureau et à distance. La même tendance se produit dans l’éducation, un autre marché où les ordinateurs Mac et les appareils mobiles iOS bénéficient d’une forte adoption, alors que les écoles et les universités adoptent des environnements d’apprentissage hybrides.

Pour les entreprises, il est temps d’adopter une approche stratégique pour s’assurer que tous leurs employés peuvent rester connectés les uns aux autres et aux ressources informatiques dont ils ont besoin pour prospérer. Étant donné que ce nouveau monde de travail hybride comprendra presque certainement un mélange d’appareils Mac, Windows, iOS et Android, les entreprises doivent évaluer le fonctionnement de leurs outils de collaboration, de communication et d’accès à distance pour tous ces types d’appareils.

L’engagement prouvé de Splashtop en faveur du support multiplateforme, et en particulier notre solide expertise au service des utilisateurs Mac et iOS, sera de plus en plus précieux dans ce nouveau monde du travail.

Pour en savoir plus sur la façon dont Splashtop peut aider vos équipes à travailler au mieux de leur productivité, peu importe quand et où elles travaillent ou quel type d’appareils elles utilisent, contactez-nous. Nous aimerions en savoir plus sur vos objectifs et sur la façon dont Splashtop pourrait vous aider à les atteindre.