Version gratuite de TeamViewer - Sécurité & Préoccupations sur les donnes personnelles

La version gratuite de TeamViewer manque de fonctions essentielles de sécurité et de confidentialité. Au lieu de payer une licence commerciale, voici pourquoi vous devriez opter pour Splashtop.

TeamViewer propose une version gratuite de son produit destinée à un usage personnel. Cependant, elle ne dispose pas de certaines fonctionnalités présentes dans la version payante.

En fait, bon nombre des fonctionnalités manquantes dans la version gratuite sont essentielles à la sécurité et à la confidentialité des utilisateurs. Les utilisateurs actuels de la version gratuite de TeamViewer, ou ceux qui les envisagent, doivent être conscients de ces problèmes et de la façon dont ils peuvent les affecter.

Quelles sont les fonctionnalités qui manquent dans la version gratuite de TeamViewer?

TeamViewer a désactivé ces fonctionnalités dans sa version gratuite (TeamViewer a beaucoup de fonctionnalités au fil des ans pour inciter les utilisateurs à acheter des plans commerciaux) :

Compatibilité avec toutes les versions de TeamViewer

Écran noir pour une protection sûre des données personnelles lors du travail à distance

Assistance téléphonique et en ligne

Mises à jour automatiques des paramètres de sécurité et des fonctionnalités

L’absence de mises à jour de sécurité automatiques présente des risques importants pour les utilisateurs gratuits de TeamViewer. En effet, récemment (2020) TeamViewer a déclaré une faille de sécurité affectant toutes les versions de TeamViewer 8 à 15 pour Windows.

Chaque fois que vous utilisez un logiciel, il est essentiel que vous puissiez bénéficier rapidement de toutes les mises à jour de sécurité.

Et si la protection de la vie privée vous préoccupe, l'absence de l'écran noir peut poser certains problèmes. Cette fonction vous permet essentiellement de noircir l'écran de l'ordinateur auquel vous accédez à distance afin que les autres personnes ne puissent pas voir ce que vous faites sur l'écran.

Il arrive souvent que les utilisateurs aient besoin de travailler avec des informations propriétaires ou confidentielles. Il est donc essentiel de disposer d'un écran noir. Sinon, toute personne se trouvant à proximité de votre ordinateur distant peut voir tout ce que vous faites.

En outre, si vous rencontrez des problèmes, vous ne pourrez pas contacter l'assistance téléphonique ou en ligne de TeamViewer si vous utilisez la version gratuite.

N'achetez pas de licence commerciale pour TeamViewer - Passez à Splashtop

Les plans commerciaux de TeamViewer, même pour les utilisateurs individuels, peuvent être très coûteux.

D'autre part, Splashtop Business Access est une solution d'accès à distance très performante qui offre les mêmes fonctionnalités de pointe que celles des plans commerciaux de TeamViewer (y compris les mises à jour de sécurité, le support client et l'écran vierge).

Consultez notre comparatif complet pour découvrir pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à TeamViewer.

De plus, Splashtop est beaucoup moins cher que TeamViewer, ce qui vous permet d’économiser 50 % ou plus sur le coût de votre abonnement annuel. Consultez notre comparaison des tarifs de Splashtop et TeamViewer.

Essayez gratuitement Splashtop Business Access sans carte de crédit ni engagement.

Essai gratuit

Splashtop Business Access est idéal pour les personnes qui veulent accéder à distance à leur ordinateur, les organisations qui veulent permettre le télétravail, et les établissements académiques qui veulent donner aux étudiants et aux enseignants un accès virtuel aux ordinateurs scolaires.

Si vous cherchez une solution pour fournir une assistance à distance à d'autres personnes, consultez Splashtop SOS.

