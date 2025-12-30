TeamViewer désactive l'impression à distance, l'écran vierge et d'autres fonctions du plan gratuit

TeamViewer a supprimé l’impression à distance, la désactivation de la saisie à distance et d’autres fonctions de son offre gratuite. Au lieu d’acheter le forfait commercial de TeamViewer, obtenez ces fonctionnalités et plus encore avec les formules commerciales de Splashtop et économisez 50 % ou plus garantis par an !
Les utilisateurs du plan gratuit de TeamViewer seront dorénavant privés de certaines fonctionnalités indispensables. Sans préavis, TeamViewer a soudainement désactivé plusieurs fonctionnalités de la version gratuite de leur produit. Les fonctions désactivées comprennent la désactivation de la saisie à distance, l'impression à distance, l'écran vierge et le changement de côté. Selon un message publié sur le site web de la communauté après que les utilisateurs l'aient remarqué et aient commencé à se plaindre, TeamViewer a déclaré avoir désactivé ces fonctions parce qu'elles étaient "principalement utilisées à des fins commerciales" et pour prévenir les escroqueries. Vous pouvez voir la réaction de la communauté ci-dessous :
Les fonctionnalités supprimées ont été sélectionnées pour leur utilisation dans des environnements commerciaux, afin d'éviter les problèmes liés à l'utilisation personnelle. Il s'agissait également d'un effort important de protection contre les escroqueries potentielles. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant : https://t.co/15w653iRV5 Best, Julia
- Support TeamViewer (@TeamViewer_help) 30 janvier 2019
Les fonctions supprimées étaient les plus populaires, pour lesquelles tu vas faire payer les gens maintenant. TOUT LE MONDE qui a déjà soutenu ses parents sait à quel point le site "disable remote input" est important si tu veux vraiment réussir. Et tu essaies de le justifier avec des escroqueries...
- Andi (@staff_andy) 30 janvier 2019
Cela survient après que les utilisateurs de TeamViewer free se soient plaints ces derniers mois que leurs connexions à distance se déconnectent et qu'ils ne peuvent pas se reconnecter en raison d'une « utilisation commerciale suspectée ». Nous avons entendu plusieurs (anciens) utilisateurs de TeamViewer free exprimer leurs frustrations. Beaucoup se sentent en colère car ils ont l'impression que TeamViewer essaie de les pousser à acheter une licence commerciale coûteuse.
Sans oublier que l'absence de fonctionnalités telles que l'écran noir et les mises à jour de sécurité automatiques sont des problèmes de confidentialité et de sécurité pour les utilisateurs de la version gratuite de TeamViewer.
Si vous êtes un utilisateur de TeamViewer gratuit qui a besoin d'un logiciel de bureau à distance avec des fonctions comme l'impression à distance et l'écran vierge, alors nous sommes là pour vous dire qu'il y a une meilleure option que de payer pour le plan commercial de TeamViewer. Vous pouvez obtenir ces fonctionnalités et bien plus encore avec Splashtop !
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Pourquoi Splashtop Remote Access est-il une meilleure option que l’offre commerciale de TeamViewer ? Voyons cela en détail :
Vous bénéficierez des fonctionnalités qui ne sont plus disponibles dans TeamViewer Free, et bien plus encore ! Splashtop Remote Access inclut l’impression à distance, le verrouillage de l’écran distant (similaire à la fonctionnalité « Disable Remote Input » de TeamViewer) et d’autres fonctionnalités très pratiques telles que le transfert de fichiers par glisser-déposer.
Tu feras des économies garanties de 50% ou plus par rapport aux plans commerciaux de TeamViewer !
Splashtop Remote Access commence à 8 CA$ /mois (96 CA$ /an). TeamViewer démarre à 60,90 CA$ /mois (730,80 CA$ /an)*. Ne vous ruinez pas pour TeamViewer, économisez votre argent et obtenez tout ce dont vous avez besoin avec Splashtop.
Cela dit, nous savons qu’il peut être difficile de passer à une nouvelle solution de bureau à distance après avoir utilisé TeamViewer pendant si longtemps. C’est pourquoi nous vous offrons la possibilité d’essayer Splashtop Remote Access gratuitement pendant 7 jours ! Aucune carte bancaire ni engagement ne sont requis. Il vous suffit de vous inscrire et vous pourrez utiliser la version complète de Splashtop Remote Access Pro en quelques minutes. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour commencer votre essai gratuit.
Lisez notre comparaison complète entre Splashtop et TeamViewer. Ou vous pouvez en savoir plus sur l'impression à distance et l'écran vierge avec Splashtop. N'oubliez pas de commencer votre essai gratuit afin de tester ces fonctionnalités et de voir par vous-même pourquoi vous devriez passer à Splashtop.
* Source : Site Web de TeamViewer US Prix catalogue de 49 $/mois (588 $/an) pour le plan d'utilisateur unique, février 2019.
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