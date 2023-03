TeamViewer désactive l'impression à distance, l'écran vierge et d'autres fonctions du plan gratuit

TeamViewer a supprimé l'impression à distance, la désactivation de la saisie à distance et d'autres fonctions de son plan gratuit. Au lieu d'acheter le plan commercial de TeamViewer, obtiens ces fonctions et plus encore avec Splashtop et économise 50% ou plus garantis par an !

Les utilisateurs du plan gratuit de TeamViewer seront dorénavant privés de certaines fonctionnalités indispensables. Sans préavis, TeamViewer a soudainement désactivé plusieurs fonctionnalités de la version gratuite de leur produit. Les fonctions désactivées comprennent la désactivation de la saisie à distance, l'impression à distance, l'écran vierge et le changement de côté. Selon un message publié sur le site web de la communauté après que les utilisateurs l'aient remarqué et aient commencé à se plaindre, TeamViewer a déclaré avoir désactivé ces fonctions parce qu'elles étaient "principalement utilisées à des fins commerciales" et pour prévenir les escroqueries. Vous pouvez voir la réaction de la communauté ci-dessous :

Les fonctionnalités supprimées ont été sélectionnées pour leur utilisation dans des environnements commerciaux, afin d'éviter les problèmes liés à l'utilisation personnelle. Il s'agissait également d'un effort important de protection contre les escroqueries potentielles. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant : https://t.co/15w653iRV5 Best, Julia - Support TeamViewer (@TeamViewer_help) 30 janvier 2019

Les fonctions supprimées étaient les plus populaires, pour lesquelles tu vas faire payer les gens maintenant. TOUT LE MONDE qui a déjà soutenu ses parents sait à quel point le site "disable remote input" est important si tu veux vraiment réussir. Et tu essaies de le justifier avec des escroqueries... - Andi (@staff_andy) 30 janvier 2019

Cela arrive après que les utilisateurs de TeamViewer gratuit se soient plaints ces derniers mois de l'interruption de leurs connexions à distance et de l'impossibilité de se reconnecter en raison d'une "utilisation commerciale suspecte". Plusieurs (anciens) utilisateurs de TeamViewer gratuit nous ont fait part de leurs frustrations. Beaucoup sont en colère parce qu'ils ont l'impression que TeamViewer essaie de les pousser à acheter une licence commerciale coûteuse.

Sans oublier que l'absence de fonctionnalités telles que l'écran noir et les mises à jour de sécurité automatiques sont des problèmes de confidentialité et de sécurité pour les utilisateurs de la version gratuite de TeamViewer.

Si vous êtes un utilisateur de TeamViewer gratuit qui a besoin d'un logiciel de bureau à distance avec des fonctions comme l'impression à distance et l'écran vierge, alors nous sommes là pour vous dire qu'il y a une meilleure option que de payer pour le plan commercial de TeamViewer. Vous pouvez obtenir ces fonctionnalités et bien plus encore avec Splashtop !

Obtiens ces fonctionnalités et plus encore, et économise 50% ou plus garanti avec Splashtop

Pourquoi Splashtop Business Access est-il une meilleure option que le plan commercial de TeamViewer ? Découvrons-le :

Vous obtiendrez les fonctionnalités qui ne sont plus disponibles dans TeamViewer Free, et bien plus encore ! Splashtop Business Access comprend l'impression à distance, l'écran vierge, le verrouillage de l'écran à distance (similaire à la fonction de désactivation de la saisie à distance de TeamViewer), et d'autres fonctions intéressantes comme le transfert de fichiers par glisser-déposer.

Tu feras des économies garanties de 50% ou plus par rapport aux plans commerciaux de TeamViewer ! Splashtop Business Access commence à €4.58 /mois ( €55 /an). TeamViewer démarre à €32.90 /mois ( €442.80 /an)*. Ne vous ruinez pas pour TeamViewer, économisez votre argent et obtenez tout ce dont vous avez besoin avec Splashtop.

Cela dit, nous savons qu'il peut être difficile de passer à une nouvelle solution de bureau à distance après avoir utilisé TeamViewer pendant si longtemps, c'est pourquoi nous te laissons essayer Splashtop Business Access gratuitement pendant 14 jours ! Aucune carte de crédit ni aucun engagement ne sont nécessaires. Il suffit de t'inscrire et tu seras opérationnel avec la version complète de Splashtop Business Access Pro en quelques minutes. Clique sur le bouton ci-dessous pour commencer ton essai gratuit.

Lisez notre comparaison complète entre Splashtop et TeamViewer. Ou vous pouvez en savoir plus sur l'impression à distance et l'écran vierge avec Splashtop. N'oubliez pas de commencer votre essai gratuit afin de tester ces fonctionnalités et de voir par vous-même pourquoi vous devriez passer à Splashtop.

* Source : Site Web de TeamViewer US Prix catalogue de 49 $/mois (588 $/an) pour le plan d'utilisateur unique, février 2019.

Vous voulez vérifier les prix ? Consultez notre comparaison des prix entre Splashtop et TeamViewer.