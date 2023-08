Splashtop remporte le prix du fournisseur de solutions d'apprentissage à distance de l'année

À une époque où l'apprentissage à distance est devenu plus qu'une simple tendance mais une partie vitale du cadre éducatif, les institutions et les entreprises doivent être à la pointe de l'innovation, de l'efficacité et de la sécurité.

Se démarquant au milieu d'une mer de solutions technologiques, Splashtop a réussi un exploit extraordinaire. " Nous sommes ravis d'annoncer que Splashtop a été couronnéfournisseur de solutions d'apprentissage à distance de l'année" lors des EdTech Breakthrough Awards 2023 !

Reconnue pour ses contributions révolutionnaires au monde de l'éducation, cette accolade met en lumière l'engagement inébranlable de Splashtop à transformer le paysage éducatif.

Les EdTech Breakthrough Awards, une plateforme prestigieuse qui célèbre les acteurs de la technologie éducative, récompensent chaque année les solutions et l'Entreprise les plus révolutionnaires. L'obtention de ce prix témoigne de l'excellence de Splashtop et de son rôle central dans la refonte de l'avenir de l'éducation.

Rejoins-nous pour plonger au cœur de cette réussite et explorer comment les solutions de Splashtop font des vagues dans le secteur de l'éducation.

Solutions éducatives de Splashtop

À la base, la suite Splashtop pour l'éducation est conçue pour amplifier le potentiel de l'apprentissage numérique en le rendant plus accessible, plus efficace et plus sûr.

Voici un aperçu de ce que Splashtop offre au secteur de l'éducation :

Accès à distance pour les étudiants et les éducateurs: Splashtop veille à ce que l'apprentissage ne soit pas confiné entre les murs d'une salle de classe. Les élèves peuvent accéder à distance aux ordinateurs et aux applications de l'école depuis n'importe quel appareil, n'importe où. De même, les éducateurs peuvent accéder à leurs ressources pédagogiques, à leurs présentations et à leurs logiciels à distance, ce qui garantit un enseignement ininterrompu. Assistance et gestion TI: L'épine dorsale numérique de tout établissement d'enseignement est son infrastructure informatique. Splashtop fournit des outils robustes qui permettent aux professionnels de TI d'offrir une assistance en temps réel aux élèves et au personnel, de gérer les appareils et d'assurer le bon fonctionnement des ressources numériques. La sécurité au premier plan: Face à la montée des cybermenaces, les solutions de Splashtop donnent la priorité à la protection des données institutionnelles, des informations sur les élèves et des ressources numériques contre les accès non autorisés et les cybermenaces potentielles.

Les cas d'utilisation de Splashtop comprennent

Enseignement à distance : Faciliter le travail des étudiants dans les régions éloignées ou de ceux qui ne peuvent pas assister en personne pour des raisons de santé ou autres.

Égalité numérique : Fournir un accès équitable aux logiciels, au matériel et aux autres ressources numériques sans avoir besoin d'appareils haut de gamme.

support à distance IT : Résoudre rapidement les problèmes techniques sans visite en personne, en assurant une perturbation minimale du processus d'apprentissage.

Flexibilité du corps enseignant: Donner aux éducateurs les moyens de travailler de n'importe où.

Les solutions éducatives de Splashtop, conçues avec une approche avant-gardiste, encapsulent les besoins évolutifs des établissements d'enseignement d'aujourd'hui.

L'impact de Splashtop sur le secteur de l'éducation

Le paysage éducatif moderne est une tapisserie complexe de défis et d'opportunités caractérisée par un paradigme en évolution rapide. Les établissements sont aux prises avec la tâche de fournir une éducation ininterrompue et de qualité dans un contexte mondial en constante évolution, ce qui exige de l'agilité, de l'adaptabilité et de la prévoyance.

Avec ses solutions de pointe en matière d'Accès à distance et de soutien, Splashtop s'est imposé comme un changeur de jeu, comblant constamment les lacunes et repoussant les limites du possible dans le domaine de l'éducation.

Expériences enrichies pour les élèves: L'époque où la présence physique dictait la qualité de l'apprentissage est révolue. Avec les solutions Accès à distance de Splashtop, les élèves d'origines géographiques diverses et d'accessibilités numériques variées peuvent avoir une expérience d'apprentissage unifiée et enrichie. Amélioration de l'efficacité: Les solutions Accès à distance de Splashtop permettent aux éducateurs et aux administrateurs de rationaliser leurs processus. En permettant aux utilisateurs d'accéder aux ressources informatiques depuis n'importe où, Splashtop garantit que les tâches sont accomplies avec une efficacité accrue et un minimum de contretemps. Sécurité renforcée: À l'ère du numérique, la protection des informations est primordiale. Les établissements d'enseignement hébergent des données sensibles, qu'il s'agisse de dossiers d'élèves ou de documents de recherche. Splashtop en est conscient et a intégré des mesures de sécurité robustes. Leurs solutions donnent la priorité à la protection des données contre les accès non autorisés et les cybermenaces potentielles, ce qui permet aux institutions de fonctionner en toute tranquillité d'esprit en sachant que leurs réservoirs de données sont sécurisés. Soutenir AVEC: Les étudiants et les éducateurs modernes naviguent souvent sur plusieurs appareils dans leur parcours académique. Les solutions de Splashtop brillent dans ce contexte, en offrant une compatibilité sur une gamme variée d'appareils, notamment Windows, Mac, iOS, Android, Linux et Chromebook. Cela permet de garantir que l'apprentissage et l'enseignement restent ininterrompus, quel que soit l'appareil. Adoption facile: Tout en étant bourré de fonctionnalités, Splashtop conserve une interface intuitive. Cela permet de s'assurer que les utilisateurs, qu'ils soient férus de technologie ou novices, peuvent naviguer sur la plateforme sans effort, ce qui facilite la transition vers l'apprentissage à distance.

Les solutions de Splashtop ne consistent pas seulement à tirer parti de la technologie, mais aussi à réimaginer l'éthique même de l'éducation. En répondant aux besoins pressants du secteur, Splashtop a fortifié les établissements d'enseignement, leur permettant d'évoluer, de prospérer et d'offrir des expériences éducatives inégalées dans le monde dynamique d'aujourd'hui.

Le prestige croissant des prix EdTech Breakthrough

La technologie éducative est en constante évolution, avec une vague d'innovations visant à transformer la façon dont nous percevons et transmettons l'éducation. Les EdTech Breakthrough Awards récompensent les contributions les plus remarquables et les plus révolutionnaires au milieu de ce secteur en plein essor.

Depuis leur création il y a cinq ans, les EdTech Breakthrough Awards ont connu une croissance exponentielle, tant en termes de volume de nominations que de calibre des candidatures. En 2023, les prix ont été témoins d'une réponse écrasante, avec des milliers de nominations qui ont afflué de la part des esprits et des organisations les plus brillants dans le domaine de la technologie éducative, aux quatre coins du monde.

Essentiellement, les EdTech Breakthrough Awards mettent en lumière les pionniers de la technologie éducative. La reconnaissance de Splashtop souligne son rôle essentiel pour mener la charge et façonner le prochain chapitre de l'éducation mondiale.

En savoir plus & Commencer avec Splashtop

La reconnaissance de Splashtop aux EdTech Breakthrough Awards est à la fois une reconnaissance de ses solutions pionnières et un appel aux établissements d'enseignement du monde entier à s'adapter et à évoluer. En se faisant le champion de l'Accès à distance, de la rationalisation des opérations et de l'amélioration de la sécurité, Splashtop ne se contente pas d'établir des normes dans l'industrie - il prépare le terrain pour un avenir éducatif plus inclusif et plus transformateur.

Si tu es un administrateur ou une institution qui cherche à libérer le potentiel de l'apprentissage à distance et de la transformation numérique, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour explorer ce que Splashtop a à offrir. Rejoins la révolution et découvre de première main les solutions primées qui façonnent la prochaine génération d'éducation.

Apprends-en plus sur les solutions éducatives de Splashtop, et commence ton Essai gratuit dès aujourd'hui !

