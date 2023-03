L'avenir de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur - Ce que veulent les étudiants

La technologie a tendance à redéfinir la façon dont nous faisons les choses dans notre vie quotidienne. Alors que les établissements universitaires sont restés principalement traditionnels, il n'a fallu qu'une année de la pandémie de COVID-19 pour que la technologie change à jamais le monde de l'éducation.

La pandémie a forcé les établissements d'enseignement supérieur, fortement basés sur les interactions traditionnelles en face à face, à s'emparer soudainement de toutes les technologies à distance qu'ils pouvaient bricoler au pied levé.

Les responsables informatiques et opérationnels ont dû rapidement mettre à niveau la pile technologique de leur école pour aider les professeurs et les étudiants à accéder à distance aux ressources essentielles du campus depuis chez eux, parfois pendant la nuit.

En fait, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que nous avons vu la transformation numérique de deux ans en seulement quelques mois à cause de la pandémie de COVID-19.

Cependant, alors que la poussière retombe et que de nombreux établissements d'enseignement supérieur rouvrent leurs portes, ils sont confrontés à une question majeure qui dicte l'avenir de l'éducation :

Devons-nous revenir à la façon dont les choses étaient avant la pandémie ou proposer des options d'apprentissage mixte où les élèves ont accès à la fois à des cours à distance et sur place et à des ressources sur le campus ?

Pour répondre à cette question difficile, nous devons commencer par comprendre ce que veulent les élèves.

Ce que veulent les élèves - Aperçu de l'enquête Splashtop auprès des élèves

* Source : Enquête pulse sur l’apprentissage numérique par Bay View Analytics

Nous avons demandé à 500 étudiants choisis au hasard dans le monde entier à quoi ressemble l'avenir de l'apprentissage pour eux, y compris ce que les universités pourraient faire pour maximiser leur potentiel. La plupart des réponses penchent vers une meilleure exploitation de la technologie pour les environnements d'apprentissage hybrides.

Les étudiants veulent "50/50 apprentissage à distance et sur le campus."

Dans cette même enquête Splashtop,

56% préfèrent suivre plus de la moitié de leurs cours en ligne

85 % ont déclaré qu'ils seraient plus efficaces s'ils avaient un accès permanent aux ordinateurs du campus à distance.

83% pensent qu'un mélange d'apprentissage en ligne et sur le campus est l'avenir de l'éducation.

Dans un récent communiqué de presse , nous avons évalué plus avant ces résultats et constaté que les résultats de l'enquête Splashtop sur l'avenir de l'éducation s'alignent bien avec de nombreuses autres études sur l'avenir de l'éducation.

Cela inclut l'enquête Digital Learning Pulse Survey de Bay View Analytics, qui a interrogé 1 413 étudiants américains inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur pendant les semestres de l'automne 2020 et du printemps 2021.

L'enquête Digital Learning Pulse Survey a également souligné qu'à l'avenir, la plupart des étudiants aimeraient avoir des options d'apprentissage hybride et davantage de technologie intégrée dans leurs cours.

Apprentissage hybride - L'intérêt croissant des étudiants

1. Plus de flexibilité pour les élèves

Les programmes d'apprentissage hybrides offrent plus de flexibilité que les cours sur le campus. Plutôt que d'assister aux cours sur le campus chaque semaine, les élèves peuvent effectuer plus de la moitié de leurs devoirs de manière asynchrone dans un schéma de distribution hybride. Il peut s'agir d'un mélange de cours en ligne et sur place ou de cours hybrides où les élèves font une partie de leur travail en ligne et le reste sur place avec leurs professeurs.

Selon le magazine Best Schools, l'amélioration de la flexibilité permet également aux institutions d'adapter l'apprentissage aux différents styles d'apprentissage des élèves : "Les apprenants auditifs peuvent bénéficier de la possibilité de rembobiner les conférences enregistrées, [...] les apprenants visuels peuvent étudier les diapositives à leur propre rythme," et "les étudiants qui bénéficient de réunions en personne peuvent toujours se connecter avec leurs instructeurs et leurs camarades."

Dans un environnement d'apprentissage hybride, les étudiants ont la possibilité d'accéder à distance aux ressources du campus, comme les laboratoires informatiques, à tout moment sans quitter leur domicile. En d'autres termes, les environnements hybrides permettent aux élèves de bénéficier du meilleur de l'apprentissage sur place et à distance.

2. Un accès plus large à l'apprentissage

De nombreux étudiants internationaux ont dû prendre une année sabbatique car ils ne pouvaient pas se rendre en personne dans leur université en raison des restrictions de voyage du COVID-19. Les programmes d'apprentissage hybride permettent à ces étudiants de s'inscrire à des cours à distance, quelle que soit leur proximité avec le campus.

Un programme d'apprentissage hybride facilite l'éducation continue pendant diverses urgences qui peuvent aller d'une pandémie à des scénarios plus probables comme un blizzard où le campus est fermé. L'apprentissage hybride ouvre des portes aux étudiants qui sont loin du campus et donne aux universités la possibilité d'inscrire des étudiants qui ne sont plus limités à un lieu géographique.

3. Développer la culture numérique

Dans un environnement d'apprentissage hybride, les élèves sont exposés à diverses technologies qui facilitent l'apprentissage hybride.

Cette exposition se produit lorsque les élèves utilisent un logiciel pour un devoir ou apprennent à utiliser un système de gestion en ligne pour accéder aux ressources d'apprentissage. Tu peux aussi acquérir de l'expérience en communiquant et en collaborant grâce à des technologies comme Microsoft Teams, ou en accédant à distance aux ordinateurs des laboratoires du campus grâce à des logiciels comme Splashtop.

En fin de compte, ces expériences accumulées avec les outils d'apprentissage à distance améliorent les compétences numériques des élèves, une compétence de plus en plus essentielle dans le monde professionnel.

Ce que l'intérêt des étudiants pour l'apprentissage hybride signifie pour l'enseignement supérieur

Avec un nombre croissant d'étudiants qui s'intéressent aux programmes d'apprentissage hybride, les universités devraient continuer à intégrer ces initiatives dans leur programme post-COVID.

Cela peut non seulement augmenter les inscriptions mais aussi améliorer et élargir l'accès à l'enseignement supérieur pour les étudiants qui ne peuvent pas assister aux cours en personne.

Selon un article de la Harvard Business Review, le passage à l'apprentissage hybride se fait attendre depuis longtemps : "L'enseignement supérieur a pris beaucoup de retard par rapport à d'autres secteurs pour passer à un modèle plus axé sur le numérique [...]."

La pandémie a changé le visage de l'éducation, et comme les avantages sont clairs, beaucoup d'universités se dirigent vers un modèle hybride.

Mettre en place un environnement hybride efficace dans l'enseignement supérieur

Pour mettre en place un environnement d'apprentissage hybride efficace dans l'enseignement supérieur, il faut d'abord disposer de la bonne pile technologique.

Avant le début de la pandémie, les établissements d'enseignement supérieur consacraient moins de 5 % de leur budget aux dépenses informatiques. Les environnements d'apprentissage hybrides étaient soit très basiques, soit inexistants. Lorsque l'apprentissage à distance est devenu la norme par défaut en 2020, de nombreux collèges et universités se sont contentés de passer à l'enseignement à distance avec des cours Zoom en direct.

Si un logiciel de vidéoconférence comme Zoom est essentiel dans un environnement d'apprentissage à distance, il ne suffit pas.

En plus de la vidéo, il existe quatre autres types de logiciels d'apprentissage à distance dans lesquels les établissements d'enseignement supérieur devraient investir lorsqu'ils créent un environnement d'apprentissage hybride.

1. Système de gestion de l'apprentissage (LMS)

Les systèmes de gestion de l'apprentissage offrent aux enseignants un moyen d'automatiser la diffusion du matériel de cours dans un format virtuel. Les systèmes de gestion de l'apprentissage les plus populaires sont Schoology Learning, Canvas et Blackboard Learn.

2. Logiciel de collaboration et de coordination

Avec l'apprentissage à distance, il peut être difficile de coordonner les tâches de plusieurs personnes. Les logiciels de collaboration peuvent aider les élèves et les enseignants à mieux travailler ensemble dans un environnement distant. Parmi les outils logiciels collaboratifs les plus courants, citons MURAL, Drawp pour l'école et Loop.

3. Logiciel d'accès à distance

Lorsqu'ils travaillent à domicile, certains élèves peuvent manquer des outils logiciels haut de gamme dont ils ont besoin, notamment Adobe, Revit, AutoCAD et Microsoft Office. Un logiciel d'accès à distance comme Splashtop for Remote Labs permet aux écoles de donner aux élèves un accès à distance aux ordinateurs Windows et Mac depuis leurs ordinateurs personnels, leurs tablettes, leurs Chromebooks et même leurs appareils mobiles. Ainsi, les étudiants peuvent accéder à distance à tous les logiciels haut de gamme du campus dont ils ont besoin, sans licences supplémentaires ni déplacement sur le campus.

4. Logiciel d'assistance à distance à la demande

En raison de la nature de l'apprentissage à distance, il peut être difficile pour les équipes du service d'assistance informatique universitaire de fournir une assistance technique aux étudiants et aux professeurs. Lorsque les personnes ne sont pas sur le campus, il n'y a pas beaucoup d'options pour recevoir de l'aide en cas de problèmes techniques sur leurs appareils. Un logiciel d'assistance à distance comme Splashtop SOS offre un moyen en permettant aux techniciens informatiques d'accéder à distance aux appareils des étudiants et des professeurs et de fournir une assistance à distance à la demande.

Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, elle constitue une excellente base pour mettre en place un environnement d'apprentissage hybride dans l'enseignement supérieur. Alors que nous nous dirigeons vers un monde éducatif plus numérique dirigé par une génération d'étudiants plus axés sur la technologie, les universités devront s'adapter en permanence pour rester pertinentes par rapport aux besoins des étudiants.