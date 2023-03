Avantages et inconvénients de l’apprentissage à distance

Près des trois quarts des étudiants aux États-Unis souhaitent poursuivre l’apprentissage à distance, même une fois la pandémie terminée. Il s’agit d’une écrasante majorité, à laquelle il convient de prêter attention si l’on veut répondre aux attentes du marché.

Quels sont donc les avantages et les inconvénients de l’apprentissage à distance du point de vue des établissements d’enseignement ?

Cet article traite plus en détail de ce que représente l’apprentissage à distance. Il vous aidera à comprendre ses avantages et ses inconvénients en tant que méthode d’enseignement pour l’avenir. Au fil de votre lecture, vous découvrirez comment des outils tels que les logiciels de bureau à distance peuvent vous aider à profiter au maximum de ces nouvelles possibilités.

Il existe de nombreux avantages et inconvénients pour les établissements d’enseignement qui souhaitent se lancer dans l’apprentissage à distance. En voici un résumé :

Avantages

Flexibilité accrue

Économies de coûts

Accessibilité

Inconvénients

Manque d’interactions sociales

Défis techniques

Difficultés à suivre et à évaluer les progrès des élèves

Difficultés à fournir une attention individualisée

Les avantages de l’apprentissage à distance pour les établissements d’enseignement

Voici quelques-uns des aspects positifs de l’apprentissage à distance pour votre établissement. Cette liste n’est pas exhaustive et il existe bien d’autres avantages.

Flexibilité

Lorsque vous utilisez l’apprentissage à distance, la participation des étudiants à votre cours devient beaucoup plus flexible. Cela présente des avantages pour ceux qui ont des difficultés à suivre un horaire de cours hebdomadaire. Les étudiants peuvent apprendre de n’importe où et n’ont pas besoin de déménager pour se rapprocher de votre établissement.

Cette liberté permet aux élèves à faibles revenus ou ayant une situation familiale incompatible d’assister aux cours. Ils ne seront pas laissés pour compte dans leur apprentissage.

Les enseignants ont également plus de garanties concernant l’assiduité sous une forme ou une autre. Ils peuvent même accéder aux machines des élèves à distance si nécessaire. Ils ont également beaucoup plus de liberté dans la manière dont ils souhaitent concevoir leur cours en utilisant des vidéos, des outils interactifs ou encore des sources audio telles que des podcasts.

Économies de coûts

En éliminant le coût des locaux et de leur entretien, une organisation peut économiser beaucoup d’argent à long terme.

Si un établissement compte un grand nombre d’étudiants habitant dans des zones rurales, leur transport vers et depuis leur lieu d’apprentissage peut coûter très cher. Dispenser des cours en ligne permet de réduire ces frais.

Les coûts sont également réduits en ce qui concerne les fournitures scolaires utilisées par les étudiants. Il n’y a plus besoin de documents imprimés, ni de manuels scolaires. En effet, les étudiants peuvent effectuer toutes leurs tâches par le biais des interactions en ligne.

Accessibilité

Le télétravail peut aider de différentes manières les personnes qui ont des besoins supplémentaires en matière de formation.

Tout d’abord, les étudiants qui ont une vie différente, notamment lorsqu’ils ont des frères et sœurs ou des parents à charge, peuvent assister à leurs cours plus facilement. Cela leur facilite la tâche, et leurs enseignants peuvent plus facilement répondre à leurs besoins.

Les personnes en situation de handicap qui rencontrent des difficultés pour se rendre dans un établissement d’enseignement peuvent, grâce à l’apprentissage à distance, éliminer une grande partie de ces obstacles. Ils n’ont pas besoin de se déplacer, ni de fréquenter un environnement potentiellement dangereux pour leur santé mentale ou physique.

Les étudiants défavorisés qui ne peuvent pas se déplacer, acheter des fournitures ou participer aux activités pédagogiques peuvent surmonter ces barrières grâce à l’enseignement à distance et aux outils de soutien en ligne.

Les inconvénients de l’apprentissage à distance pour les établissements d’enseignement

Il existe également certains aspects négatifs liés à l’apprentissage à distance.

Manque d’interactions sociales

Les interactions en face à face sont moins nombreuses dans un contexte d’apprentissage à distance. Cela peut compromettre les relations des étudiants avec leurs camarades et les enseignants.

En plus de cela, il est souvent beaucoup plus difficile de collaborer sans la possibilité d’interagir rapidement. Les enseignants sont donc limités dans la manière dont ils peuvent attribuer des tâches aux groupes.

Une autre raison pour laquelle cela peut être un problème est que, la plupart du temps, les étudiants ont également besoin d’un solide soutien social. Les études sont une nouvelle expérience pour beaucoup, et certaines personnes ont besoin d’aide pour se sentir bien dans leur tête.

Défis techniques

Des problèmes tels que les coupures d’Internet et les pannes d’appareils peuvent considérablement gêner les étudiants dans leur apprentissage à distance. De même, la distance peut rendre encore plus difficile pour les établissements de dépanner et de résoudre les problèmes rencontrés par ces derniers.

Garantir la sécurité des élèves et des enseignants face aux menaces de cybersécurité est également une préoccupation majeure. Vous devez avoir l’assurance que les outils logiciels qu’ils utilisent protègent leurs données et celles de votre établissement.

Difficulté à suivre et à évaluer les progrès des élèves

Lorsque l’enseignant n’est pas en mesure de voir l’écran de chaque élève, il ne peut pas savoir si ces derniers progressent correctement. Certains élèves peuvent se retrouver à la traîne à cause d’un manque de compréhension, mais ne le signalent pas. Dans un environnement physique, l’enseignant peut généralement détecter ce genre de situation en temps réel, et les élèves sont plus susceptibles de poser des questions.

Difficulté à fournir une attention individualisée

Les élèves ont tous des styles d’apprentissage différents et des besoins distincts. Dans une situation réelle, un enseignant a la possibilité de s’entretenir avec un étudiant en tête-à-tête pendant un cours et de lui expliquer séparément un certain point. C’est beaucoup plus difficile dans un environnement en ligne, où tout le monde peut vous entendre lorsque vous vous exprimez.

L’enseignant peut dialoguer avec eux après le cours, mais ce n’est pas toujours le meilleur moment.

Avantages d’un logiciel d’accès à distance pour l’apprentissage à distance

Un logiciel de bureau à distance peut aider les étudiants et les enseignants à tirer le meilleur parti de l’apprentissage à distance, tout en les aidant à surmonter ses difficultés. Voici quelques façons d’y parvenir.

Accès virtuel aux salles informatiques

Sans accès à certaines ressources informatiques de l’école, il peut être très difficile pour les élèves d’accomplir leurs tâches. Grâce à un logiciel de bureau à distance, vous pouvez permettre aux élèves d’accéder à distance aux ordinateurs des salles informatiques, où qu’ils soient.

Une école peut disposer de logiciels sophistiqués qui ne sont pas accessibles à tous. Par exemple, tous les étudiants n’ont pas forcément les moyens d’acheter une licence pour logiciel multimédia dont ils ont besoin pour leurs cours. Avec l’accès à distance, un ces derniers continuer d’utiliser les logiciels des ordinateurs de l’école à distance.

Mettre à profit les appareils des étudiants pour l’apprentissage à distance

L’un des grands avantages d’un outil d’accès à distance performant, tel que les solutions Splashtop pour l’éducation, est que les étudiants peuvent utiliser n’importe quel appareil pour accéder à distance aux ordinateurs des salles informatiques. Cela inclut leurs propres ordinateurs portables, tablettes et téléphones.

Avec Splashtop, un étudiant peut accéder aux ordinateurs des salles informatiques depuis son appareil Windows, Mac, iOS, Android et même Chromebook.

Cela renforce à la fois la flexibilité et l’accessibilité en permettant aux élèves d’accéder aux ressources informatiques de l’école à partir des appareils qu’ils possèdent déjà. Il n’est pas nécessaire d’acheter des équipements supplémentaires. Cela peut également réduire les coûts pour les écoles, car il n’est plus nécessaire de fournir des appareils.

Surmonter les défis techniques

La meilleure solution d’accès à distance pour l’éducation doit vous aider à surmonter les difficultés techniques, et non les aggraver. C’est pourquoi Splashtop est :

Facile à déployer pour le service informatique

Facile à mettre en place et à utiliser pour les élèves

Hautement sécurisé et conforme à la FERPA

Conclusion

Vous comprenez maintenant que l’apprentissage à distance et les logiciels de bureau à distance peuvent être d’une grande utilité pour tout établissement d’enseignement. Bien qu’il existe certains inconvénients, le nombre d’avantages que vous obtiendrez en les adoptant au sein de votre établissement en vaut la chandelle. Nous vous invitons à investir dans des solutions de télétravail qui donneront à votre personnel et à vos étudiants les moyens de réussir.

Les applications telles que Splashtop peuvent répondre à vos besoins. Elles permettent à vos élèves d’avoir accès aux ordinateurs de l’école sans avoir besoin d’être sur place.

Cela peut être utile aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui n’ont pas les moyens de se procurer les logiciels dont elles ont besoin, qui n’ont pas les équipements nécessaires pour faire fonctionner les applications, et à de nombreux autres profils. En parallèle, les enseignants peuvent utiliser ces outils pour gagner en efficacité, tant pour eux-mêmes que pour leurs élèves.

Essayez Splashtop gratuitement

L’apprentissage à distance étant une véritable aubaine pour les universités et les étudiants, vous serez sans doute tenté d’en faire l’expérience. Pour cela, vous devez vous assurer que vous disposez du meilleur outil possible, et c’est là qu’intervient Splashtop.

Notre logiciel d’accès à distance réunit les meilleures fonctionnalités imaginables. Il rend l’expérience de bureau à distance aussi conviviale que possible pour les utilisateurs. Si vous souhaitez l’essayer, vous pouvez obtenir notre version d’essai gratuite afin d’en savoir plus sur les avantages que vous pouvez en tirer.

