Splashtop remporte les EdTech Breakthrough Awards 2023 (prix de la percée technologique).

CUPERTINO, Calif., 8 juin 2023 - Splashtop, un chef de file des solutions à distance qui simplifient le monde du travail en tout lieu, est fier d'annoncer qu'il a été nommé fournisseur de solutions d'apprentissage à distance de l'année lors des EdTech Breakthrough Awards. Ce prix prestigieux décerné au secteur de l'éducation met en lumière les solutions et les entreprises innovantes qui répondent à un véritable besoin, résolvent un problème complexe ou critique, ou saisissent une opportunité et créent ou révolutionnent un nouveau marché ou un nouveau secteur d'activité.

Les solutions d'accès à distance et d'assistance de Splashtop pour l'éducation présentent une pléthore d'avantages pour les établissements d'enseignement qui souhaitent enrichir l'expérience des étudiants, renforcer l'efficacité et améliorer la sécurité. En utilisant la plateforme complète de Splashtop, les établissements d'enseignement peuvent assurer un accès plus équitable aux ressources et à la technologie, mettre en place des protocoles de travail hybride sécurisés pour le corps enseignant et le personnel, et doter les professionnels des TI des outils nécessaires pour gérer et soutenir leurs infrastructures. De plus, Splashtop ouvre la voie à des institutions prêtes pour l'avenir en protégeant les données sensibles contre les accès non autorisés ou les cybermenaces. Ses solutions d'assistance robustes étendent la compatibilité des appareils à un large éventail, notamment Windows, Mac, iOS, Android, Linux et Chromebook.

"Nous sommes reconnaissants d'être reconnus par le comité des EdTech Breakthrough Awards", Mark Lee, PDG de Splashtop. "Dans le monde d'aujourd'hui, TI est vital que les établissements d'enseignement offrent une accessibilité et une performance constantes, quel que soit le lieu ou l'appareil. Nos solutions d'accès à distance dissolvent les frontières numériques et géographiques, favorisant une expérience d'apprentissage enrichie et égalisant la façon dont l'éducation est dispensée."

Les EdTech Breakthrough Awards ont considérablement augmenté en volume et en qualité de soumissions depuis leur première édition il y a cinq ans, recevant des milliers de nominations provenant des meilleures et des plus brillantes entreprises de technologie éducative du monde entier en 2023. Les gagnants de cette année ont été entièrement analysés, évalués et notés par un panel de juges experts, représentant un mélange d'expertise technique, commerciale, académique et marketing au sein de l'industrie. Les candidatures ont été jugées sur la base de divers critères, notamment l'innovation, la performance, la facilité d'utilisation, la fonctionnalité, la valeur et l'impact.

Pour en savoir plus sur les solutions primées d’accès et de support à distance de Splashtop, veuillez consulter le site Splashtop.com/education.

À propos de Splashtop

Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com