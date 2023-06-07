Splashtop remporte les EdTech Breakthrough Awards 2023 (prix de la percée technologique).

Splashtop remporte les EdTech Breakthrough Awards 2023
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Les solutions d'accès et de support à distance de Splashtop ont remporté le prix du fournisseur de solutions d'apprentissage à distance de l'année pour leur innovation dans le domaine de l'éducation.
CUPERTINO, Californie, 8 juin 2023 - Splashtop, leader des solutions de télétravail qui simplifient le quotidien du monde connecté, est fier d’annoncer qu’il a été nommé fournisseur de solutions d’apprentissage à distance de l’année lors des EdTech Breakthrough Awards. Ce prix prestigieux décerné au secteur de l’éducation récompense les solutions et les entreprises innovantes qui répondent à un besoin réel, apportent une solution à un problème complexe ou critique, ou saisissent une opportunité et créent ou révolutionnent un nouveau marché ou un nouveau secteur d’activité.
Les solutions d’accès et de support à distance de Splashtop pour l’éducation présentent une pléthore d’avantages pour les établissements d’enseignement qui cherchent à enrichir l’expérience des étudiants, à renforcer l’efficacité et à améliorer la sécurité. En utilisant la plateforme complète de Splashtop, les établissements d’enseignement peuvent assurer un accès plus équitable aux ressources et aux outils technologiques, mettre en œuvre des protocoles de travail hybrides sécurisés pour les enseignants et le personnel, et doter les techniciens informatiques des outils nécessaires pour gérer et assurer le support de leurs infrastructures. De plus, Splashtop prépare les établissements à l’avenir en protégeant les données sensibles contre les accès non autorisés et les cyber-menaces. Ses solutions de support robustes offrent une compatibilité étendue pour tout type d’appareil, notamment Windows, Mac, iOS, Android, Linux et Chromebook.
« Nous sommes heureux que le comité des EdTech Breakthrough Awards nous ait décerné ce prix, a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. Dans le monde d’aujourd’hui, il est essentiel que les établissements d’enseignement fournissent une accessibilité et des performances constantes, quel que soit la localisation ou l’appareil des utilisateurs. Nos solutions d’accès à distance éliminent les frontières numériques et géographiques, permettant ainsi d’enrichir l’expérience d’apprentissage et de rendre plus équitable les modalités d’enseignement. »
Depuis leur création il y a cinq ans, les EdTech Breakthrough Awards ont connu une croissance considérable en termes de volume et de qualité des candidatures. En 2023, ce sont des milliers de nominations provenant des meilleures et des plus brillantes entreprises de technologies de l’éducation du monde entier qui ont été reçues. Les lauréats de cette année ont été soigneusement examinés, évalués et notés par un jury d’experts, représentant un éventail de compétences techniques, commerciales, universitaires et marketing au sein de ce secteur. Les candidatures ont été jugées sur la base de divers critères, notamment l’innovation, les performances, la facilité d’utilisation, la fonctionnalité, la valeur et l’impact.
Pour en savoir plus sur les solutions primées d’accès et de support à distance de Splashtop, veuillez consulter le site Splashtop.com/education.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com