Splashtop au Forum des PME ChannelPro 2019

Splashtop était un sponsor du forum ChannelPro SMB à San Jose en Californie cette semaine (septembre 2019). Nous avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer les MSP (Managed Service Providers), les fournisseurs de solutions informatiques, les consultants et les intégrateurs de systèmes ainsi que les clients de Splashtop qui ont participé à l'événement. C'était également le lieu le plus pratique de tous les événements de cette année, à seulement 12 miles de notre bureau. Nous avons également parrainé la version de l'événement d'Atlanta, en Géorgie, au début de l'année.

Au stand de Splashtop

Sur le stand de Splashtop, nous avons présenté Splashtop SOS (On-Demand Support) et Splashtop Remote Support. Ces deux solutions sont attrayantes pour ceux qui souhaitent réduire le temps de réponse ainsi que le temps et le coût des déplacements en accédant à distance à des ordinateurs pour fournir une assistance.

Les participants à l'événement se sont intéressés à certains des points les plus importants :

Trouver une alternative plus rentable à leur solution d’accès à distance actuelle et coûteuse

Ajout d’une solution d’assistance rapide à la demande à leur ensemble d’outils actuel afin qu’ils puissent accéder à distance aux appareils iOS et Android, ainsi qu’aux ordinateurs qui ne sont pas déjà gérés sous un RMM

Vivian de l’équipe de vente Splashtop sur le stand Splashtop au ChannelPro SMB Forum

Voici un peu plus d’informations sur chacune de ces solutions d’assistance à distance et quelques bonnes raisons de choisir chacune.

Splashtop SOS

Fournir une assistance rapide pour Windows, Mac, iOS et Android

Votre utilisateur final télécharge et exécute une application et vous donne un code à 9 chiffres que vous entrez dans votre application Splashtop pour accéder à distance / contrôler son ordinateur en temps réel ou visualiser à distance son écran iOS ou Android en temps réel, et contrôler à distance certains appareils Android

Excellent module complémentaire si vous utilisez un RMM et que vous souhaitez accéder à un ordinateur ou un périphérique qui n’est pas géré sous votre RMM

Licence par technicien concurrent

SOS+10 et SOS Unlimited incluent un accès à distance sans surveillance/à tout moment aux ordinateurs en plus des fonctionnalités d’assistance rapide à la demande

Économisez au moins 50 % par rapport à TeamViewer et jusqu’à 80 % par rapport à LogMeIn Rescue

Splashtop Remote Support

Accès sans surveillance à tout moment aux ordinateurs Windows et Mac (également accès Android sans surveillance dans l’édition Premium)

Solution d’accès à distance peu coûteuse avec des économies de 50 % par rapport à TeamViewer et jusqu’à 80 % de moins que LogMeIn Central

Licence par nombre d’ordinateurs, à partir de €37 par mois pour 25 ordinateurs

Splashtop remporte un prix : Vidéo du meilleur vendeur

À la fin de l'événement, nous étions excités et heureux de remporter le prix de la meilleure vidéo d'égoïsme. Chacun des sponsors Argent de l'événement a eu la possibilité d'enregistrer une courte vidéo pour donner une brève introduction à leur entreprise et à ce qu'ils offrent.

Italo et Trevor reçoivent le prix de la "meilleure vidéo de selfie" pour leur vidéo sur Splashtop

Quels seront les prochains événements de Splashtop ?

Consultez le calendrier des salons et des événements de Splashtop pour savoir où nous serons les prochains. Cette année, nous parrainons et exposons à plus de 20 événements.

Un grand merci

Merci à tous les clients/partenaires actuels de Splashtop qui se sont arrêtés à notre stand lors de l'événement. Nous avons apprécié d'entendre comment vous utilisez Splashtop dans vos entreprises, ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez en faire à l'avenir. Et merci à ChannelPro d'avoir organisé un grand événement. Nous avons apprécié de travailler avec Joel, Lisa et le reste de l'équipe de ChannelPro.

En savoir plus et commencer un essai gratuit:Splashtop Remote Support, Splashtop SOS