Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
Splashtop exhibitor smiling at a conference booth with promotional materials

Splashtop au Forum des PME ChannelPro 2019

Splashtop Team
Temps de lecture : 3 min
Mis à jour
Démarrez avec Splashtop
Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
Essai gratuit

Splashtop était un sponsor du forum ChannelPro SMB à San Jose en Californie cette semaine (septembre 2019). Nous avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer les MSP (Managed Service Providers), les fournisseurs de solutions informatiques, les consultants et les intégrateurs de systèmes ainsi que les clients de Splashtop qui ont participé à l'événement. C'était également le lieu le plus pratique de tous les événements de cette année, à seulement 12 miles de notre bureau. Nous avons également parrainé la version de l'événement d'Atlanta, en Géorgie, au début de l'année.

Au stand de Splashtop

Au stand Splashtop, nous avons présenté Splashtop Remote Support, la solution idéale pour ceux qui souhaitent réduire le temps de réponse ainsi que gagner du temps et des frais de déplacement en accédant à distance aux ordinateurs pour fournir une assistance.

Les participants à l'événement se sont intéressés à certains des points les plus importants :

  • Trouver une alternative plus rentable à leur solution d’accès à distance actuelle et coûteuse

  • Ajout d’une solution d’assistance rapide à la demande à leur ensemble d’outils actuel afin qu’ils puissent accéder à distance aux appareils iOS et Android, ainsi qu’aux ordinateurs qui ne sont pas déjà gérés sous un RMM

Voici un peu plus d’informations sur chacune de ces solutions d’assistance à distance et quelques bonnes raisons de choisir chacune.

Splashtop Remote Support

  • Accès à tout moment, sans surveillance et sous surveillance, aux ordinateurs Windows et Mac (ainsi qu'accès Android sans surveillance dans l'édition Enterprise)

  • Solution d'accès à distance peu coûteuse avec des économies de 50 % par rapport à TeamViewer et jusqu'à 80 % de moins que LogMeIn Central.

Splashtop remporte un prix : Vidéo du meilleur vendeur

À la fin de l'événement, nous étions excités et heureux de remporter le prix de la meilleure vidéo d'égoïsme. Chacun des sponsors Argent de l'événement a eu la possibilité d'enregistrer une courte vidéo pour donner une brève introduction à leur entreprise et à ce qu'ils offrent.

Two men stand smiling in front of a wall with the Splashtop logo. One holds a clear award. There are plants and a small table with orchids in the background.


Italo et Trevor reçoivent le prix de la "meilleure vidéo de selfie" pour leur vidéo sur Splashtop

Quels seront les prochains événements de Splashtop ?

Consultez le calendrier des salons et des événements de Splashtop pour savoir où nous serons les prochains. Cette année, nous parrainons et exposons à plus de 20 événements.

Un grand merci

Merci à tous les clients/partenaires actuels de Splashtop qui se sont arrêtés à notre stand lors de l'événement. Nous avons apprécié d'entendre comment vous utilisez Splashtop dans vos entreprises, ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez en faire à l'avenir. Et merci à ChannelPro d'avoir organisé un grand événement. Nous avons apprécié de travailler avec Joel, Lisa et le reste de l'équipe de ChannelPro.

Commencez votre essai gratuit de Splashtop Remote Support !
Un logiciel de support à distance rapide, sécurisé et facile à utiliser 
Passez à Splashtop


Partager
Flux RSSS'abonner

Contenu connexe

Man in Splashtop attire at an event, with promotional backdrop about remote support solutions
La vie à Splashtop

Réflexions d’un exposant novice sur le grand salon du retail

En savoir plus
SMB Techfest photo of Tim DelChiaro, Splashtop's Director of Marketing Demand Gen, at Splashtop's booth
Événements

Splashtop au SMB TechFest

En savoir plus
Splashtop representative at trade show booth featuring Remote Support solutions
Événements

Knowledge 2019 – Ce que nous ont dit les professionnels des services d'assistance

En savoir plus
Splashtop employees stand at their booth at IBC2022 technology conference
Événements

Faits saillants de l’IBC 2022 : Comment les technologies à distance peuvent aider la production en direct et la post-production à gagner en vitesse et en efficacité

En savoir plus
Voir tous les articles