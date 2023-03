Faits saillants de l’IBC 2022 : Comment les technologies à distance peuvent aider la production en direct et la post-production à gagner en vitesse et en efficacité

Splashtop faisait partie des exposants présents à l’IBC Amsterdam. Lisez la suite pour découvrir les idées-forces des meilleurs leaders d’opinion sur l’intersection du contenu, du divertissement et de la technologie.

L’International Broadcasting Convention (IBC) d’Amsterdam vient de fermer ses portes après 4 jours de réseautage et d’inspiration en personne.Splashtop faisait partie des 1250 exposants venus à l’événement pour présenter des technologies innovantes et lancer de nouveaux produits.

Au cours de l’événement, l’équipe de Splashtop a eu la chance d’accueillir bon nombre des 10 000 visiteurs qui ont peuplé les 11 halls du RAI à Amsterdam et d’échanger avec plusieurs des leaders d’opinion qui sont intervenus pour discuter de l’avenir des médias et du divertissement, débattu des plus grands défis et exploré les dernières tendances et technologies.

Des représentants de Warner Bros, Discovery, SKY, Google, Sony Pictures Entertainment, Paramount, Disney et AWS figuraient parmi les intervenants, ainsi que de nombreuses autres grandes marques, qui ont partagé leurs dernières réflexions et opinions sur ce qui façonne l’avenir des médias.

Les experts ont discuté des principaux facteurs qui ont un impact majeur sur l’industrie, tels que la perturbation des chaînes d’approvisionnement, l’augmentation des cybermenaces, l’adoption rapide de nouvelles technologies et la rareté des talents et des composants spécialisés. Peter White, PDG de l’IABM (une association internationale regroupant les fournisseurs de médias et de diffusion) a souligné comment l’évolution des habitudes de visionnage et la pression sur les finances des téléspectateurs alimentent le passage à des modèles commerciaux AVOD et, par conséquent, des investissements encore plus importants dans la production de contenu.

Le contenu et l’expérience utilisateur seront clés

Au cours des nombreuses sessions organisées cette année, la plupart des leaders d’opinion ont mis l’accent sur l’importance d’améliorer l’expérience utilisateur pour convertir et fidéliser le public. « La consommation continue de contenu multi-appareils rend nécessaire la création d’expériences mixtes optimisées » , a déclaré Dana Filip-Crandal, vice-présidente exécutive et directrice des opérations de Sky Germany, lors de son intervention sur les mesures de transformation audacieuses.

« Non seulement le public s’attend à ce qu’on lui propose le bon type de contenu, mais il s’attend également à ce que ce contenu soit diffusé sur tous les médias » , a-t-elle poursuivi.

Si l’importance du contenu local continue d’augmenter, avec des dépenses en originaux internationaux qui devraient augmenter considérablement, les diffuseurs et les streamers doivent relever un défi qui est d’ajouter de la valeur à leur expérience utilisateur, d’introduire de nouvelles capacités telles que le fitness et les jeux (SKY), d’étendre la numérisation (KPN) et d’investir dans des plateformes logicielles.

Marie Fenner, vice-présidente directrice des analyses chez Piano Software, a également souligné l’importance d’investir dans le contenu et les données pour développer et générer des revenus. « Chaque année, les gros streamers dépensent entre 2 et 20 milliards de dollars en production de contenu, et pourtant ils se retrouvent avec une moyenne de 40 % de "dormeurs", qui finiront par augmenter leur taux d’attrition. »

S’adapter à l’évolution rapide du comportement des consommateurs est, en effet, l’un des plus grands défis auxquels est confrontée la chaîne de production de contenu et requière des diffuseurs et des maisons de production qu’ils optimisent leurs flux de travail et continuent à faire plus, avec moins. La production de contenu, en revanche, est devenue plus complexe en raison des pénuries de composants entraînées par les quarantaines de Covid et de l’adoption du travail hybride.

Ces facteurs, associés à la tendance croissante à la production intégrée (IP), augmentent la demande de matériel personnalisé et de solutions logicielles hautement optimisées, notamment dans le domaine des outils de production à distance.

La production à distance permet de gagner en vitesse et en efficacité

Au cours des dernières années, les systèmes de production distants et virtuels ont connu un essor considérable en raison du besoin croissant de rationaliser les équipes et de créer du contenu à faible coût. Des entreprises comme Canon et Sony cherchent à développer leurs capacités de production virtuelle et à distance afin de soutenir de petites équipes ou même d’opérateurs autonomes.

Permettre le contrôle à distance du processus de production est devenu crucial, pour gagner en efficacité non seulement en post-production, mais aussi lors des directs. Les systèmes cloud permettent aux équipes de travailler et de collaborer à distance, ce qui réduit la quantité de personnel nécessaire sur place et offre une plus grande flexibilité pour travailler sur plusieurs productions en même temps.

Les solutions à distance favorisent la coopération et l’évolutivité

En raison de l’introduction continue de nouvelles technologies et de la pénurie de personnel hautement qualifié, la coopération entre techniciens vidéo et audio hautement spécialisés représente un autre grand défi pour le secteur des médias et du divertissement.Les solutions à distance dans le cloud et sur site permettent une approche évolutive des talents et des ressources, ce qui permet aux professionnels de coopérer en toute transparence, quel que soit leur emplacement. "Les solutions d’accès à distance sécurisées et performantes permettent aux professionnels de la création d’accéder à leurs postes de travail les plus puissants depuis n’importe quel appareil et n’importe quelle plateforme, où qu’ils soient." Disait Alexander Draaijer - Directeur général de Splashtop EMEA. "Le paysage M&E d’aujourd’hui impose aux entreprises de produire à un rythme incroyablement élevé, tout en respectant des normes de sécurité maximales et en assurant des performances de pointe. Chez Splashtop, nous avons développé des solutions d’accès à distance sécurisées, bourrées de fonctionnalités supplémentaires pour les professionnels de la production, afin qu’ils puissent créer et produire à distance, en exploitant la puissance du streaming 4K à 60 fps."

Allier la liberté de mouvement et des performances optimales

Les solutions à distance sécurisées de Splashtop permettent aux techniciens de production d’accéder et d’utiliser des applications logicielles gourmandes en ressources pour le montage vidéo, le développement de jeux, la synchronisation labiale et le rendu graphique, en se connectant à distance de n’importe où, avec n’importe quel appareil. Les professionnels de la création peuvent tirer parti d’appareils tiers, tels que les tablettes Wacom, tout en fonctionnant à distance, grâce à la redirection USB. En plus de cela, des fonctionnalités telles que la redirection du microphone, la sortie son locale et distante et l’accès programmé pour les équipes et les pigistes facilitent la coopération tout en assurant une qualité maximale.

