Splashtop au SMB TechFest

Splashtop a récemment sponsorisé le SMB TechFest à Orange County California pour la première fois au premier trimestre 2019.

Le SMB TechFest est un événement trimestriel où les MSPs, les professionnels IT, les consultants, les propriétaires de fournisseurs de services de vente et de soutien se retrouvent pour s'informer sur les dernières technologies et les meilleures pratiques.

Nous avons eu la chance d'avoir un peu de temps sur scène pour présenter Splashtop et les avantages que nos solutions d'accès à distance apportent aux MSPs et aux professionnels IT. La foule a également été intéressée d'entendre Dave Seibert, le fondateur du SMB TechFest, décrivant comment l'événement lui-même a utilisé l'accès à distance Splashtop pour permettre aux intervenants d'accéder à distance aux ordinateurs pour leurs présentations.

Nous sommes également très heureux que Splashtop ait été choisi par les participants comme meilleur produit du SMB TechFest à l'événement.

Voici 3 des principales raisons pour lesquelles les MSPs et les professionnels IT étaient intéressés par les solutions Splashtop remote access

1. Chaque MSP et fournisseur de services IT a besoin d'une solution d'accès à distance

De nos jours, les fournisseurs de services informatiques ne peuvent pas être présents sur site pour chaque client. En revanche, ils peuvent aider les utilisateurs de manière beaucoup plus efficace en s’appuyant sur une solution d’accès à distance aux ordinateurs. Certains choisissent une solution RMM comprenant une fonction d’accès à distance. D’autres n’ont pas besoin d’une solution RMM complète et préfèrent une solution d’accès à distance plus économique. Splashtop répond parfaitement à ces deux cas de figure. Notre technologie est utilisée dans les solutions RMM telles que Datto RMM et NinjaOne, et nos solutions de support à distance autonomes sont également disponibles pour les entreprises.

2. Parfois, vous devez assister des ordinateurs et des appareils qui ne sont pas gérés par vos systèmes actuels

Vous avez peut-être une solution RMM et elle vous convient parfaitement. Mais il y aura des moments où vous aurez besoin de vous connecter à distance à un ordinateur ou à un appareil qui n'est pas géré par ce système. Dans des situations pareilles, une solution d'assistance à distance à la demande est un excellent complément à une solution RMM existante ou à une solution d'assistance à distance sans surveillance.

Les fournisseurs de services informatiques utilisent Splashtop SOS de plusieurs façons. Tu peux l'utiliser pour lancer une session d'assistance rapide à la demande pour quelqu'un sur un ordinateur qui n'est pas géré avec un agent ou un streamer à distance. Tu peux l'utiliser pour te connecter à distance à un nouvel ordinateur pour la première fois (avec l'utilisateur présent et un simple code de session à 9 chiffres) afin d'installer le streamer ou l'agent pour ta solution d'assistance sans surveillance. Tu peux aussi utiliser SOS pour visualiser à distance les écrans des appareils mobiles en temps réel et contrôler à distance certains appareils Android. Cela en fait un excellent complément pour d'autres systèmes qui ne prennent en charge que l'accès à distance aux ordinateurs.

Une paire de photos de l'événement SMB TechFest

Tim de Splashtop avec notre gagnant du tirage et Dave Seibert, le fondateur de SMB TechFest

En savoir plus et commencer avec les solutions Splashtop remote access et remote support

En savoir plus sur Splashtop Remote Support (solution d'assistance sans surveillance) et essayez le gratuitement

Splashtop SOS (assistance rapide sur demande) et essayez-le gratuitement

Apprenez plus sur le SMB TechFest

Rencontrez Splashtop aux prochains événements