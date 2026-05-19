Knowledge 2019 – Ce que nous ont dit les professionnels des services d'assistance

Nous avons parlé avec plusieurs professionnels du help desk et du service desk qui utilisent l'outil de gestion des incidents de ServiceNow à l'occasion de Knowledge 2019. Voici quelques-unes des tendances que nous avons entendues.
Splashtop a récemment sponsorisé et exposé à Knowledge 2019, la conférence et exposition annuelle de ServiceNow. Plus de 20 000 participants (pour la plupart des utilisateurs de ServiceNow), des petites et grandes entreprises, se sont réunis pendant une semaine pour en savoir plus sur la plate-forme ServiceNow et les partenaires d'intégration qui lui apportent une valeur ajoutée.
Chez Splashtop, nous avons récemment publié un plugin gratuit sur le ServiceNow Store qui vous permet d'accéder à distance aux ordinateurs de vos clients pour fournir de l'assistance directement depuis un incident ServiceNow en utilisant le service Splashtop Remote Support. Après la fin de la session de support, les informations de session sont automatiquement enregistrées dans l'incident pour référence future. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'avoir un logiciel pré-installé pour se connecter, il vous suffit de leur envoyer le lien de déploiement et une fois qu'ils l'ouvrent, vous serez connecté à leur ordinateur.
(Obtenez plus d’informations sur l’intégration de Splashtop Remote Support avec ServiceNow)
Nous avons parlé avec plusieurs professionnels du help desk / service desk au sujet de notre intégration avec ServiceNow. Les participants nous ont fait part de leurs difficultés avec la plate-forme ServiceNow et d'autres outils d'assistance à distance, et ils étaient très intéressés de savoir comment Splashtop peut aider à résoudre ces problèmes.
Cela dit, voici trois choses que nous avons entendues de la part des professionnels des services d'assistance de Knowledge 19 :
Il est essentiel de disposer d'un outil d'accès à distance à utiliser dans le cadre des incidents ServiceNow
La plupart des professionnels du service d'assistance avec lesquels nous avons parlé utilisent déjà un outil d'accès à distance en plus de la plateforme de gestion des incidents ServiceNow. Bien que ServiceNow fonctionne très bien comme solution de billetterie, les utilisateurs ont toujours besoin d'un outil d'accès à distance pour fournir une assistance à leurs clients.
Les avantages d'une solution d'assistance à distance à la demande comprennent des délais de résolution plus courts et des coûts réduits. Les techniciens peuvent accéder instantanément à l'ordinateur à partir de l'incident pour dépanner et résoudre le problème grâce à l'accès à distance. C'est beaucoup plus rapide que de devoir se rendre sur l'ordinateur de l'utilisateur ou d'essayer de lui parler au téléphone pour résoudre le problème. Cela permet également de réduire les coûts, car les techniciens ne passent pas autant de temps à traiter les incidents.
Comme ServiceNow ne dispose pas d'une solution d'accès à distance intégrée, les professionnels des services d'assistance doivent trouver une autre solution logicielle à utiliser avec ServiceNow pour fournir une assistance à distance. Comme nous l'avons mentionné, beaucoup d'entre eux l'ont déjà fait. Cependant, beaucoup de ces professionnels du help desk et du service desk ne sont pas satisfaits car :
Les services d'assistance / Service Desks dépensent trop d'argent pour leurs logiciels de support à distance
L’achat de logiciels de support à distance intégrés à ServiceNow représentait auparavant une charge financière importante pour les services d’assistance. Nous disons « auparavant », car grâce à la nouvelle intégration de Splashtop Remote Support à ServiceNow, les clients peuvent désormais économiser des centaines, voire des milliers de dollars par an sur leurs frais d’abonnement.
Splashtop Remote Support commence à 349 CA$ /an par utilisateur simultané. Avec une licence de Téléassistance, vous pouvez prendre en charge un nombre illimité d'ordinateurs et d'appareils. À titre de comparaison, le tarif du plan commercial de TeamViewer commence à 730,80 CA$ /an par utilisateur, GoToAssist commence à 900 $ US /an par utilisateur, LogMeIn Rescue commence à 1 299 $ US /an par utilisateur, et BeyondTrust (anciennement Bomgar) peut commencer à 1 795 $ US ou 1 995 $ US /an.
De plus, avec Splashtop Remote Support, vous pouvez également assurer le support des appareils iOS et Android. Avec beaucoup des autres produits répertoriés ci-dessus, vous devez payer un supplément pour cela.
Il n'y a aucune raison pour que les help desks dépensent autant sur leur outil de support à distance. Le logiciel de support à distance Splashtop coûte moins cher, fonctionne plus rapidement et est équipé des meilleurs outils et fonctionnalités (y compris le transfert de fichiers, l'enregistrement de session, la prise en charge multi-moniteur, et plus encore).
De nombreux utilisateurs finaux n’utilisent pas le portail ServiceNow, et l’intégration de Remote Support offre une excellente solution à ce problème.
Avec le portail ServiceNow Incident Management, les utilisateurs finaux peuvent se connecter et soumettre leurs demandes d’assistance à leur équipe d’assistance. Cependant, de nombreux visiteurs de Knowledge 2019 nous ont dit que leurs clients n’utilisaient pas le portail. Cela devient problématique pour les techniciens lorsqu’ils tentent d’accéder à distance à l’ordinateur du client.
Cependant, grâce à l’intégration de Splashtop Remote Support, vous n’avez plus besoin que votre utilisateur final soit connecté au portail ServiceNow pour pouvoir accéder à distance à son ordinateur ! Voici comment cela fonctionne :
Une fois que vous avez installé Splashtop Remote Support et obtenu le plugin gratuit dans la boutique ServiceNow, vous pouvez lancer une session d’accès à distance à partir de l’incident dans ServiceNow en cliquant sur le bouton « Create a Remote Support Download Link » (Créer un lien de téléchargement pour l’assistance à distance). À partir de là, vous pouvez envoyer le lien de déploiement à l’utilisateur final de la manière qui vous convient le mieux. Vous pouvez cliquer sur Partager le lien pour générer un e-mail préconfiguré contenant le lien, ou cliquer sur Copier le lien pour copier le lien de déploiement dans votre presse-papiers et l’envoyer comme vous le souhaitez.
Dans les deux cas, l’utilisateur final n’a qu’à cliquer sur le lien pour télécharger l’agent Remote Support qui est automatiquement associé à votre compte. Une fois téléchargé, vous pourrez accéder à distance à son ordinateur en cliquant sur le bouton « Connect ». Lorsque la session est fermée, l’agent disparaît de l’ordinateur de l’utilisateur final comme s’il n’avait jamais été là.
Cette procédure simplifiée vous permet de fournir une assistance à distance aussi facilement que possible. Il suffit de quelques clics !
Résumé
Nous avons été ravis de rencontrer les professionnels des services d’assistance, du support technique et du support informatique lors du salon Knowledge 2019. Nous avons beaucoup appris sur leurs besoins et nous sommes convaincus que Splashtop Remote Support offre la meilleure solution de téléassistance à utiliser avec ServiceNow.
Essayez-le gratuitement en cliquant ci-dessous ! N’oubliez pas de télécharger le plugin gratuit Splashtop Remote Support Integration depuis la boutique ServiceNow.