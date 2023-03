Splashtop à la conférence des utilisateurs de la Nation Jamf 2019

Splashtop était sponsor de la JNUC 2019 à Minneapolis la semaine dernière (novembre 2019). Voici pourquoi les utilisateurs de Jamf aiment Splashtop pour l'accès à distance à leurs appareils Apple.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à parrainer la Conférence des utilisateurs de la nation Jamf (JNUC) de 2019 et à rencontrer les utilisateurs de Jamf. Nous avons rencontré des centaines d'administrations IT d'établissements d'enseignement et d'autres organisations qui nous ont parlé des problèmes qu'elles rencontrent dans la gestion de leurs appareils Mac et iOS.

Nous avons partagé les passionnantes façons dont le logiciel d'accès et d'assistance à distance de Splashtop peut être utilisé aux côtés de Jamf pour aider les administrateurs IT à surmonter leurs obstacles. Les réactions que nous avons reçues de Jamf Nation ne pouvaient pas être meilleures! Lisez ce qui suit pour découvrir pourquoi les participants au JNUC ont adoré Splashtop.

Que sont Jamf et JNUC?

Jamf est un logiciel de gestion IT pour les appareils Apple. Les Mac, iPhone, iPads et Apple TV sont de plus en plus répandus à l'école et sur le lieu de travail. Jamf a été créé pour donner aux équipes IT les outils dont elles ont besoin pour pouvoir gérer efficacement leurs appareils Apple.

Le JNUC se présente comme le "plus grand rassemblement mondial des administrateurs IT d'Apple". La conférence propose aux participants des sessions de formation, des avis d'experts et des démonstrations de nouvelles solutions qui permettent aux responsables IT de mieux gérer leurs appareils Apple.

Pourquoi les participants au JNUC ont aimé Splashtop

Splashtop offre les meilleures solutions d'accès et d'assistance à distance au meilleur prix. De nombreux administrateurs IT et MSPs utilisent Splashtop pour accéder à distance les appareils qu'ils gèrent.

Les utilisateurs de Jamf peuvent accroître leurs capacités, améliorer leur efficacité et réduire leurs coûts en choisissant Splashtop comme plateforme d'assistance à distance. Voici les principales raisons pour lesquelles la nation Jamf aime Splashtop:

Prise en charge étendue de la plate-forme Splashtop ne soutient pas seulement Apple, et la plupart des utilisateurs de Jamf non plus. Les solutions de Splashtop prennent en charge Windows, Mac, iOS et Android. La plupart des utilisateurs de Jamf avec lesquels nous avons parlé gèrent un mélange d’ordinateurs Windows et Mac, ainsi que d’appareils mobiles. Splashtop offre aux utilisateurs un outil simple qui leur donne un accès à distance fiable sur plusieurs systèmes d’exploitation.

Prix bas Comparé à d’autres outils d’accès à distance, Splashtop peut faire économiser des centaines, voire des milliers de dollars aux équipes informatiques sur leurs abonnements annuels. Les administrateurs informatiques des écoles étaient particulièrement ravis de voir les prix de Splashtop car ils doivent souvent travailler avec des budgets limités. Les clients de Splashtop économisent souvent 80% ou plus par rapport à d’autres produits comme BeyondTrust (anciennement Bomgar), TeamViewer et LogMeIn.

Différentes solutions pour différents cas d’utilisation Contrairement à d’autres produits d’accès à distance, Splashtop propose différents forfaits pour les utilisateurs ayant des besoins différents, aidant les utilisateurs de Jamf à obtenir exactement ce dont ils ont besoin au prix le plus bas. Que vous ayez principalement besoin d’un accès sans surveillance ou d’un accès assisté pour une assistance à la demande, Splashtop a la solution pour vous.

Solutions de splashtop pour les utilisateurs de Jamf

Splashtop Remote Support

Les ITs et les MSPs peuvent accéder à distance à leurs points de terminaison à n'importe quel moment grâce à Splashtop Remote Support, même sans la présence d'un utilisateur final. Il suffit de déployer le Splashtop Streamer sur vos appareils Windows, Mac et Android pour y avoir accès depuis n'importe quel appareil.

Splashtop Remote Support vous donne également la possibilité d'ajouter des comptes d'utilisateurs gratuits. Créez facilement des comptes pour votre équipe IT afin qu'elle puisse accéder à vos appareils gérés. Regroupez les utilisateurs et les appareils, et définissez leurs autorisations d'accès. Vous pouvez même créer des comptes d'utilisateurs pour vos clients / facultés et leur donner un accès à distance à leurs propres machines!

Splashtop SOS

Pour les équipes qui fournissent des services d'assistance technique, Splashtop SOS est la meilleure solution pour une assistance à la demande. Avec Splashtop SOS, vous pouvez accéder instantanément à n'importe quel appareil au moment où l'aide est nécessaire.

Aucune installation préalable n'est requise. Lorsqu'un utilisateur final demande de l'aide, connectez-vous facilement via un simple code de session. Accédez à n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS et Android.

