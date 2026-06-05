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Les revues de la semaine sur l'accès à distance à Splashtop - 5 août 2019

Splashtop Team
Temps de lecture : 2 min
Mis à jour
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Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
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Consultez les principaux commentaires des clients de Splashtop pour la semaine du 5 Août 2019. Découvrez quelques-unes des raisons pour lesquelles 20 millions de personnes utilisent Splashtop.

Splashtop vous offre les solutions d'accès à distance les plus avantageuses. Que vous ayez besoin d'un outil de bureau à distance pour travailler à distance ou d'une solution pour fournir une assistance à distance à vos clients, nous avons la solution qu'il vous faut. Mais ne nous croyez pas sur parole, écoutez nos clients vous dire pourquoi ils aiment tant Splashtop.

Voici quelques unes des meilleures critiques de la semaine dernière!

Avis de la semaine

Avis sur Splashtop Remote Access

"Il dispose de toutes les fonctions dont j'ai besoin pour gérer mes employés à distance à un faible coût, ce qui est parfait pour ma petite entreprise. La possibilité de partager un lien pour connecter un utilisateur est fantastique et très simple à utiliser. La connectivité est géniale".

- Meta J

 "SUPER EXPÉRIENCE À DISTANCE. TOUT CE QUE J'AVAIS L'OCCASION D'AVOIR DE LogMeIn POUR UNE FRACTION DU COÛT !"

- Richard Melton

Voir plus d’avis et d’évaluations sur Splashtop Remote Access

Revue de l'assistance à distance Splashtop

 "J'utilise cette application tout le temps. Cela me permet de rester connectée au centre de données de l'entreprise et de soutenir les employés que je soutiens."

- Carmen Crenshaw

Voir plus d'évaluations et de commentaires sur Splashtop Remote Support

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Splashtop Remote Access : pour les professionnels et les petites équipes qui souhaitent accéder à distance à leurs ordinateurs. EN SAVOIR PLUS | ESSAI GRATUIT

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Splashtop Remote Support : pour les services informatiques, les centres d’assistance et les MSP qui souhaitent bénéficier d’un accès à distance avec ou sans surveillance aux ordinateurs de leurs utilisateurs afin de leur fournir un support à distance. EN SAVOIR PLUS | ESSAI GRATUIT

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Splashtop SOS: pour les équipes informatiques, d'assistance et de help desk qui ont besoin d'une solution d'assistance rapide pour fournir une assistance à distance à la demande aux appareils de leurs utilisateurs. EN SAVOIR PLUS | ESSAI GRATUIT

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