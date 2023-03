Les revues de la semaine sur l'accès à distance à Splashtop - 5 août 2019

Consultez les principaux commentaires des clients de Splashtop pour la semaine du 5 Août 2019. Découvrez quelques-unes des raisons pour lesquelles 20 millions de personnes utilisent Splashtop.

Splashtop vous offre les solutions d'accès à distance les plus avantageuses. Que vous ayez besoin d'un outil de bureau à distance pour travailler à distance ou d'une solution pour fournir une assistance à distance à vos clients, nous avons la solution qu'il vous faut. Mais ne nous croyez pas sur parole, écoutez nos clients vous dire pourquoi ils aiment tant Splashtop.

Voici quelques unes des meilleures critiques de la semaine dernière!

Avis de la semaine

Avis sur Splashtop Business Access

"Il dispose de toutes les fonctions dont j'ai besoin pour gérer mes employés à distance à un faible coût, ce qui est parfait pour ma petite entreprise. La possibilité de partager un lien pour connecter un utilisateur est fantastique et très simple à utiliser. La connectivité est géniale". - Meta J

"SUPER EXPÉRIENCE À DISTANCE. TOUT CE QUE J'AVAIS L'OCCASION D'AVOIR DE LogMeIn POUR UNE FRACTION DU COÛT !" - Richard Melton

Revue de l'assistance à distance Splashtop

"J'utilise cette application tout le temps. Cela me permet de rester connectée au centre de données de l'entreprise et de soutenir les employés que je soutiens." - Carmen Crenshaw

