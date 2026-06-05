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Les revues de la semaine sur Splashtop Remote Access - 12 Août 2019

Splashtop Team
Temps de lecture : 2 min
Mis à jour
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Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
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Voici les principaux commentaires de Splashtop pour la semaine du 12 Août 2019. Splashtop offre des solutions de bureau à distance et d'assistance à distance très bien notées et les meilleures de leur catégorie.

Chaque semaine, plusieurs utilisateurs de Splashtop nous disent à quel point ils aiment Splashtop. Consultez les meilleurs commentaires de la semaine dernière et continuez à lire pour savoir plus sur les solutions d'accès à distance de Splashtop et pour commencer dès aujourd'hui.

Avis de la semaine

Avis sur Splashtop Business Access

"Splashtop" permet d'accéder rapidement à mon bureau lorsque je travaille à distance sur un ordinateur portable. Il a été facile de contacter le service clientèle de [Splashtop]. Splashtop est un excellent rapport qualité-prix en comparaison avec LogMeIn. Mon bureau a deux moniteurs et Splashtop me donne la possibilité de passer d'un moniteur à l'autre ou d'afficher les deux côte à côte sur un seul écran".

- Malcolm T

Voir plus de notes et d'avis sur Splashtop Business Access

Revue de l'assistance à distance Splashtop

 "Je viens de passer à Splashtop pour le support à distance de mes clients dans plusieurs bureaux. J'étais un utilisateur de longue date de LogMeIn mais j'ai dû renoncer à leur produit. La transition s'est faite en douceur, et la convivialité de Splashtop est géniale".

- Georganne S

Voir plus d'évaluations et de commentaires sur Splashtop Remote Support

Revue de l'assistance à distance Splashtop

 "La principale raison pour laquelle j'ai choisi Splashtop était la fonctionnalité qui permet de visualiser et de contrôler les appareils Android/iOS. J'ai utilisé cette fonction ainsi que la fonction d'accès sans surveillance pour les ordinateurs de bureau et les deux fonctionnent parfaitement depuis le premier jour."

- Jake S

Voir plus d'évaluations et de commentaires sur Splashtop Remote Support

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Splashtop Remote Access : pour les professionnels et les petites équipes qui souhaitent accéder à distance à leurs ordinateurs de travail. ESSAI GRATUIT

Remote access two computers connecting icon

SRS Premium : pour les MSP et les équipes informatiques qui souhaitent un accès à distance sans surveillance aux ordinateurs de leurs utilisateurs afin de fournir une assistance à distance.

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Splashtop Remote Support : pour les équipes informatiques, de support et de service d’assistance qui ont besoin d’une solution d’assistance sous surveillance rapide afin de fournir un support à distance à la demande pour les appareils de leurs utilisateurs. ESSAI GRATUIT

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