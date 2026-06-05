Les revues de la semaine sur Splashtop Remote Access - 12 Août 2019

Voici les principaux commentaires de Splashtop pour la semaine du 12 Août 2019. Splashtop offre des solutions de bureau à distance et d'assistance à distance très bien notées et les meilleures de leur catégorie.
Chaque semaine, plusieurs utilisateurs de Splashtop nous disent à quel point ils aiment Splashtop. Consultez les meilleurs commentaires de la semaine dernière et continuez à lire pour savoir plus sur les solutions d'accès à distance de Splashtop et pour commencer dès aujourd'hui.
Avis de la semaine
Avis sur Splashtop Business Access
"Splashtop" permet d'accéder rapidement à mon bureau lorsque je travaille à distance sur un ordinateur portable. Il a été facile de contacter le service clientèle de [Splashtop]. Splashtop est un excellent rapport qualité-prix en comparaison avec LogMeIn. Mon bureau a deux moniteurs et Splashtop me donne la possibilité de passer d'un moniteur à l'autre ou d'afficher les deux côte à côte sur un seul écran".
- Malcolm T
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Revue de l'assistance à distance Splashtop
"Je viens de passer à Splashtop pour le support à distance de mes clients dans plusieurs bureaux. J'étais un utilisateur de longue date de LogMeIn mais j'ai dû renoncer à leur produit. La transition s'est faite en douceur, et la convivialité de Splashtop est géniale".
- Georganne S
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Revue de l'assistance à distance Splashtop
"La principale raison pour laquelle j'ai choisi Splashtop était la fonctionnalité qui permet de visualiser et de contrôler les appareils Android/iOS. J'ai utilisé cette fonction ainsi que la fonction d'accès sans surveillance pour les ordinateurs de bureau et les deux fonctionnent parfaitement depuis le premier jour."
- Jake S
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