Les revues de la semaine sur Splashtop Remote Access - 29 Juillet 2019

Lisez les commentaires de nos clients Splashtop préférés pour la semaine du 29 Juillet 2019. Découvrez pourquoi ces clients sont passés de TeamViewer, GoToMyPC et LogMeIn à Splashtop.

Ici, à Splashtop, nous entendons des professionnels des affaires, des MSPs, IT, des services d'assistance technique et d'autres personnes nous expliquer pourquoi ils aiment Splashtop. Ces commentaires mettent en évidence certaines des raisons pour lesquelles plus de 20 millions de personnes utilisent aujourd'hui les meilleures solutions de bureau à distance de Splashtop.

Voici quelques unes des meilleures critiques de la semaine dernière!

Avis de la semaine

Revue de l'assistance à distance Splashtop

"Je suis si heureuse d'être passée de LogMeIn à LogMeIn et de n'avoir jamais regardé en arrière. La meilleure décision commerciale jamais prise. Splashtop a vraiment permis aux petits entrepreneurs comme moi d'être sur le même terrain que les grandes entreprises qui dépensent beaucoup d'argent pour l'assistance informatique et les solutions de gestion à distance. Merci Splashtop ! Vous faites la différence." - Xay Phouangaphayvong, fondateur/chef de service, Sol POS

Voir plus d'évaluations et de commentaires sur Splashtop Remote Support

Avis sur Splashtop Business Access

"Splashtop est un système tellement facile à utiliser. J'étais un ancien client de GoToMyPC, et j'étais nerveux à propos de la transition et de la facilité d'utilisation. Quelle grande décision c'était de faire ce changement ! Extrêmement heureux de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Le prix est phénoménal et j'espère que lorsque le moment sera venu de renouveler, il n'y aura pas de saut de prime comme j'en ai connu avec d'autres compagnies. Tant qu'ils ne changent pas cela, ils ont un client, tant que mon entreprise reste debout !" - Lisa M Rizzo, Consultante indépendante en gestion dentaire

"Vraiment impressionnant, ton soutien, la facilité d'utilisation et de déploiement du produit. Merci pour les réponses rapides et un produit Top Tier. Je mettrais le numéro 1 et j'ai eu TeamViewer et LogMeIn Pro." - Frank Wolynski - VP Ingénierie, WEDU-TV

Voir plus de notes et d'avis sur Splashtop Business Access

Vous souhaitez essayer Splashtop?

Vois par toi-même pourquoi les clients aiment Splashtop. Apprends-en plus sur la solution Splashtop qui te convient le mieux. Tu peux commencer gratuitement à tout moment avec notre essai gratuit de 14 jours. Pas de carte de crédit ni d'engagement requis.

Splashtop Business Access: pour les professionnels et les petites équipes qui souhaitent accéder à distance à leurs ordinateurs. EN SAVOIR PLUS | ESSAI GRATUIT

Splashtop Remote Support: pour MSPs et les équipes informatiques qui veulent un accès à distance sans surveillance aux ordinateurs de leurs utilisateurs pour fournir une assistance à distance. EN SAVOIR PLUS | ESSAI GRATUIT

Splashtop SOS: pour les équipes informatiques, d'assistance et de help desk qui ont besoin d'une solution d'assistance rapide pour fournir une assistance à distance à la demande aux appareils de leurs utilisateurs. EN SAVOIR PLUS | ESSAI GRATUIT

Voir toutes les solutions Splashtop