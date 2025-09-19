Bilan de la semaine 2

5 étoiles par twink123
Fantastique
Splashtop permet à votre ordinateur de se connecter facilement à votre iPad, iPhone, etc. Et pouvoir utiliser les programmes de mon ordinateur sur mon iPad, c’est génial. Des problèmes avec les vidéos Flash ? Plus maintenant ! Vous pouvez imprimer des documents depuis votre ordinateur comme si vous étiez assis devant. Dans les paramètres, vous pouvez modifier les réglages pour empêcher votre ordinateur de se mettre en veille afin de pouvoir vous y connecter à tout moment. Les nouveaux raccourcis personnalisables sont géniaux. 10 étoiles !!!
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