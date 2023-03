Bilan de la semaine 2

5 étoiles par twink123

Fantastique

Splashtop permet à votre ordinateur d’interagir facilement avec votre iPad, iPhone, etc. et pouvoir utiliser mes programmes depuis mon ordinateur sur mon iPad actuel est incroyable. Problèmes de vidéo Flash ? Plus maintenant! Vous pouvez demander à votre ordinateur d’imprimer des choses pour vous comme si vous étiez assis devant. Dans vos paramètres, il vous aidera à modifier vos paramètres pour empêcher votre ordinateur de se mettre en veille afin que vous puissiez vous y connecter à tout moment. Les nouveaux raccourcis personnalisables sont brillants. 10 étoiles!!!