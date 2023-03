Joyeuses fêtes 2018 et les commentaires élogieux sur Splashtop

Nous avons récemment envoyé notre courriel de vœux de vacances 2018 / bilan de l'année / ce qui va suivre (ci-dessous) et avons reçu d'excellentes réponses de nos merveilleux clients.

Voici quelques-unes de nos réponses favorites au courriel de vacances

"AWESOME ! Vous êtes super. Merci d'être un produit et une valeur bien meilleurs que LogMeIn, GoToMyPC, et plus encore" - J

"J'adore absolument ton produit !!! Je suis tellement content d'être passé de TeamViewer à ton entreprise !!!" - Steve

"Tu as travaillé dur les gars. Bien mérité." - José

"Beau travail et super produit ! Chapeau bas pour l'excellent développement du produit. Fait honte à LogMeIn." - Paul

"Vous êtes les meilleurs. Nous regrettons donc d'avoir payé 500 dollars pour TeamViewer, car Splashtop est tellement mieux et c'est ce que nous utilisons 99% du temps. Ces nouvelles fonctionnalités sont incroyables et j'ai hâte de voir la nouvelle version. Nous allons probablement même mettre notre compte à niveau." - Frank

Et voici une copie de l'e-mail de vacances, au cas où tu ne l'aurais pas déjà vu...

Joyeuses fêtes de la part de Splashtop et regarde ce qui s'en vient

L'année 2018 a été passionnante!

L'année a été marquée par l'innovation et la croissance, puisque nous avons livré de nouvelles éditions de produits, lancé de nouvelles fonctionnalités de pointe, notamment le moniteur multi-multi, et atteint de nouveaux sommets en matière de satisfaction et d'assistance aux clients.

Jette un coup d'œil à les 10 principales nouvelles fonctionnalités de Splashtop que a ajoutées cette année.

Merci de nous aider à franchir ces étapes en 2018

85 millions de sessions d'accès à distance

1 000 000nouveaux utilisateurs

2 000critiques 5 étoiles

99/100satisfaction des clients (score nps)

Prêt pour plus ? Regarde ce qui arrive en 2019

Notamment le transfert de fichiers par glisser-déposer, l'enregistrement de sessions, l'intégration d'un antivirus et bien plus encore.

À la santé de tous à Splashtop!

