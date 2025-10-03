Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
ConnexionEssai gratuit
(778) 569-0889ConnexionEssai gratuit
Happy Holidays from Splashtop banner featuring festive decorations and a warm seasonal greeting

Joyeuses fêtes 2018 et les commentaires élogieux sur Splashtop

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
Mis à jour
Démarrez avec Splashtop
Solutions de gestion des terminaux, de téléassistance et d'accès à distance les mieux notées.
Essai gratuit

Nous avons récemment envoyé notre courriel de vœux de vacances 2018 / bilan de l'année / ce qui va suivre (ci-dessous) et avons reçu d'excellentes réponses de nos merveilleux clients.

Voici quelques-unes de nos réponses favorites au courriel de vacances

"AWESOME ! Vous êtes super. Merci d'être un produit et une valeur bien meilleurs que LogMeIn, GoToMyPC, et plus encore" - J

"J'adore absolument ton produit !!! Je suis tellement content d'être passé de TeamViewer à ton entreprise !!!" - Steve

"Tu as travaillé dur les gars. Bien mérité." - José

"Beau travail et super produit ! Chapeau bas pour l'excellent développement du produit. Fait honte à LogMeIn." - Paul

"Vous êtes les meilleurs. Nous regrettons donc d'avoir payé 500 dollars pour TeamViewer, car Splashtop est tellement mieux et c'est ce que nous utilisons 99% du temps. Ces nouvelles fonctionnalités sont incroyables et j'ai hâte de voir la nouvelle version. Nous allons probablement même mettre notre compte à niveau." - Frank

Et voici une copie de l'e-mail de vacances, au cas où tu ne l'aurais pas déjà vu...

Joyeuses fêtes de la part de Splashtop et regarde ce qui s'en vient

L'année 2018 a été passionnante!

L'année a été marquée par l'innovation et la croissance, puisque nous avons livré de nouvelles éditions de produits, lancé de nouvelles fonctionnalités de pointe, notamment le moniteur multi-multi, et atteint de nouveaux sommets en matière de satisfaction et d'assistance aux clients.

Jette un coup d'œil à les 10 principales nouvelles fonctionnalités de Splashtop que a ajoutées cette année.

Merci de nous aider à franchir ces étapes en 2018

85 millions de sessions d’accès à distance

1 000 000 nouveaux utilisateurs

2 000 commentaires 5 étoiles

99/100 satisfaction de la clientèle (score nps)

Prêt pour plus ? Regarde ce qui arrive en 2019

Notamment le transfert de fichiers par glisser-déposer, l'enregistrement de sessions, l'intégration d'un antivirus et bien plus encore.

À la santé de tous à Splashtop!

Essayez Splashtop maintenant !

Aucune carte bancaire nécessaire.

7 jours d’accès à distance gratuit pour les vacances.

Commencez maintenant !
Démarrer votre essai GRATUIT de Splashtop
Essai gratuit


Partager
Flux RSSS'abonner

Contenu connexe

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Annonces

Facturation mensuelle pour Splashtop AEM

En savoir plus
Annonces

Mises à jour produit Splashtop 2026 : récapitulatif du premier semestre

En savoir plus
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Annonces

Récapitulatif des produits 2025 : Avancées dans la Gestion des Points de Terminaison et la Sécurité

En savoir plus
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Annonces

Plateforme Unifiée de Splashtop pour les Opérations IT Modernes

En savoir plus
Voir tous les articles