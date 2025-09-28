Revue de la semaine - « C’est la meilleure application de bureau à distance pour les appareils iOS, haut la main. »

5 étoiles de la part de Go Vols Go
La meilleure application de RDC là-bas
C’est la meilleure application de bureau à distance pour les appareils iOS, haut la main. Je peux regarder des films sur mon iPhone via mon ordinateur portable ou faire tout ce qui nécessite du flash. Je peux même accéder à mon ordinateur, ou à celui de ma famille (pour les réparer ou aider à résoudre un problème) n’importe où dans le monde avec une vitesse incroyable par rapport aux programmes qui utilisent le RDP. Je le recommanderais à tout le monde! Une fois que vous vous êtes habitué à utiliser Splashtop, il n’y a aucun moyen de vivre sans lui. Je sais que je ne peux pas!
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