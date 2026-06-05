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User using Splashtop to connect to the school computer with Photoshop

Enseignement à distance de Photoshop en direct avec accès à distance

Splashtop Team
Temps de lecture : 2 min
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Le CFPCA de la Wayne State University utilise Splashtop pour permettre aux étudiants d'accéder à distance aux ordinateurs des laboratoires. Voyez comment un professeur l'a utilisé pour donner une démonstration pratique de Photoshop à des étudiants à distance.

De nombreuses écoles et universités ayant adopté l'enseignement à distance, les administrateurs ont cherché des solutions pour s'assurer que les étudiants puissent toujours avoir accès aux ressources dont ils ont besoin pendant les heures de cours.

Cela est particulièrement important pour les cours qui nécessitent l'utilisation de logiciels spécifiques, tels que Adobe Photoshop et Illustrator pour la conception graphique, ou d'outils de montage vidéo comme Premiere Pro.

Le College of Fine, Performing, and Communication Arts (CFPCA) (CFPCA) de la Wayne State University a résolu ce problème en utilisant le logiciel de bureau à distance Splashtop pour permettre aux étudiants de contrôler à distance les ordinateurs des laboratoires scolaires à partir de leurs propres appareils.

La CFPCA a également utilisé la fonctionnalité de planification de l'accès à distance de Splashtop pour s'assurer qu'une classe entière d'élèves pouvait accéder à un laboratoire informatique spécifique pendant l'heure de cours prévue.

La fonctionnalité de planification a permis à Wayne State de continuer à fournir des environnements d'apprentissage synchrone de haute qualité aux élèves qui ont besoin de travailler à partir d'ordinateurs de laboratoire.

Enseigner virtuellement à un laboratoire Photoshop synchrone avec Splashtop

A man wearing a face mask sits at a desk, working on a computer. A camera is set up nearby, and the computer screen displays Lab 2: Getting Started with Adobe Photoshop in a classroom or lab setting.

Voici comment Splashtop pour les laboratoires à distance a aidé un professeur de CFPCA à guider ses étudiants à distance à travers une démo en direct de Photoshop :

"Quelques clichés de mon laboratoire synchrone aujourd'hui. J'enseigne à la station d'enseignement avec un appareil photo pointé sur moi et j'ai un assistant qui se déplace parfois derrière les 16 machines auxquelles les étudiants sont connectés pendant qu'ils suivent un tutoriel de photoshop que j'ai fait".

A classroom with several laptops and monitors displaying digital artwork of a stylized eye and red lines. A person wearing a mask sits at a desk in the background. The room has overhead lights and neutral-colored walls.
Two people work on separate laptops in a classroom with a blue accent wall. Many laptops are lined up on long tables, each connected with cables. The room appears to be used for tech setup or testing.

Chris Gilbert, un analyste technique d'application au CFPCA qui a joué un rôle déterminant dans le déploiement de Splashtop à la Wayne State University, a également déclaré ceci :

"La première semaine (du semestre d'automne 2020) est terminée et nous en sommes maintenant à la deuxième semaine. Tout fonctionne comme il se doit. Merci beaucoup pour tout ce que vous et votre équipe avez mis en place. La WSU et surtout la CFPCA sont très heureuses et reconnaissantes".

En savoir plus sur Splashtop pour les laboratoires à distance

Des milliers de districts scolaires, de collèges et d'universités se sont tournés vers Splashtop pour les laboratoires distants comme élément stratégique de leurs stratégies d'apprentissage à distance et d'apprentissage hybride. Avec Splashtop, les étudiants peuvent accéder et contrôler à distance les ordinateurs de laboratoire Windows et Mac à partir de leurs propres appareils Windows, Mac, iOS, Android et même Chromebook!

Contactez-nous pour en savoir plus, programmer une démonstration et l'essayer gratuitement :

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