L'équipe IT du Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) utilise Splashtop pour prendre en charge à distance les appareils qu'elle gère sur plusieurs sites. Lisez l'étude de cas ci-dessous pour découvrir comment vous aussi pouvez réduire les coûts, diminuer les déplacements et augmenter l'efficacité avec le support à distance Splashtop!

Vous êtes un professionnel IT scolaire qui passe trop de temps à voyager dans différentes salles de classe ou sur différents campus pour prendre en charge ou déployer vos appareils gérés?

Vous utilisez déjà un produit d'assistance à distance, mais vous trouvez qu'il n'est pas fiable ou pas convivial?

Avez-vous un budget limité?

Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul.

De nombreux professionnels des écoles IT sont confrontés au défi de gérer un grand nombre de dispositifs dispersés dans plusieurs endroits. Les départements IT des écoles et des universités sont également confrontés à des budgets serrés, ce qui peut rendre difficile la recherche de la bonne solution à un prix abordable.

Ce fut le cas de l'équipe IT de Virginia Tech CALS. Elle a dû faire face à des difficultés pour prendre en charge plus de 2 200 ordinateurs et appareils sur 140 sites avec une équipe de 13 personnes seulement. Et au fil du temps, leur charge de travail a continué à augmenter. Cela les a poussés à rechercher une solution de support à distance qui leur permettrait d'accéder rapidement et facilement aux appareils qu'ils gèrent, à n'importe quel moment et n'importe où. Après avoir essayé plusieurs autres produits, l'équipe a trouvé les fonctionnalités, les avantages et le prix qu'elle recherchait avec Splashtop Remote Support.

Splashtop Remote Support est une solution économique et de haute performance utilisée par les équipes IT pour un accès à distance illimité et sans surveillance aux ordinateurs qu'ils gèrent. C'est une excellente alternative à d'autres produits d'accès/support à distance plus coûteux comme Bomgar Remote Support et LogMeIn Central.

L’étude de cas Virginia Tech - Splashtop Remote Support décrit ce que Splashtop Remote Support offre, et les avantages dont l’équipe informatique de Virginia Tech CALS a bénéficié depuis ses débuts, notamment:

Le Splashtop Streamer qui leur permet de se connecter facilement à des ordinateurs gérés (un client persistant)

Un ensemble complet de fonctionnalités pour la sécurité, le regroupement des utilisateurs et des ordinateurs, etc.

Un travail plus efficace au multitâche

Accès à distance pour les professeurs afin d'accéder à leurs ordinateurs de travail

"Nous voulions quelque chose qui nous donne la possibilité de prendre en charge un système d'utilisateurs et d'aider les professeurs à résoudre leurs problèmes. La réduction des coûts et des déplacements a été un avantage supplémentaire... Grâce à Splashtop Remote Support, il est beaucoup plus rapide de résoudre votre problème maintenant que d'attendre que quelqu'un soit là dans deux semaines. - Edward O’Dell, Virginia Tech CALS

