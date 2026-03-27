Lorsque de nouvelles mises à jour Windows arrivent, les équipes TI sont confrontées à un défi : comment peuvent-elles déployer efficacement et de manière fiable les mises à jour sur plusieurs points d'extrémité répartis ? Bien sûr, ils peuvent planifier les mises à jour, mais si un appareil se déconnecte, les utilisateurs reportent les redémarrages, ou une mise à jour échoue à s'installer correctement, alors prouver l'achèvement du correctif pour les rapports de conformité devient un casse-tête compliqué.
Les déploiements de correctifs doivent être à la fois rapides et vérifiables. Cela signifie déployer les mises à jour avec le moins d'étapes manuelles possible, dans un délai court, et confirmer ce qui est réellement installé, ce qui est en attente de redémarrage, et ce qui nécessite une correction, puis rendre compte des résultats sans tableurs manuels.
Alors, comment les équipes IT peuvent-elles déployer à distance les mises à jour Windows rapidement et de manière fiable ? Explorons à quoi ressemble un déploiement pratique et comment des outils comme Splashtop AEM peuvent aider.
Les 5 problèmes qui font échouer les mises à jour Windows à distance à grande échelle
Avant de pouvoir déployer efficacement les mises à jour Windows, nous devrions comprendre où les erreurs peuvent survenir. Souvent, les déploiements de correctifs échouent car le processus se décompose quelque part entre les étapes de « déploiement » et de « preuve », mais c'est un domaine assez vaste. Heureusement, nous pouvons examiner les raisons de l'échec et trouver des moyens d'y remédier.
Les problèmes courants de mise à jour incluent :
1. Aucune visibilité en temps réel
Il y a une différence significative entre une mise à jour programmée et une complètement déployée. Les équipes TI doivent pouvoir voir, d'un coup d'œil, quels appareils sont réellement mis à jour et lesquels ne sont que programmés pour une mise à jour, afin de pouvoir identifier les terminaux vulnérables et soutenir les rapports de conformité avec des preuves défendables.
Essentiellement, les agents TI devraient pouvoir répondre rapidement à la question courante : « Sommes-nous exposés en ce moment, ou pas ? » Sans visibilité adéquate, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est deviner.
2. Boucles de rétroaction lentes
Que se passe-t-il lorsqu'un point de terminaison manque un cycle de mise à jour, se déconnecte ou se connecte tard ? Bien trop souvent, ces appareils sont laissés en attente et exposés jusqu'à ce que le prochain cycle arrive, ou les équipes IT doivent passer du temps et de l'énergie à les poursuivre pour les mettre à jour. Ces boucles de rétroaction lentes peuvent coûter du temps, de l'énergie et de l'argent, en plus de créer des vulnérabilités en matière de cybersécurité.
3. Les redémarrages entravent l'achèvement
La plupart du temps, les mises à jour nécessitent un redémarrage des appareils avant de pouvoir être entièrement appliquées. Cela peut prendre du temps et laisser les employés attendre pendant que leurs appareils redémarrent, donc les utilisateurs reportent souvent les redémarrages. Dans ces cas, les appareils restent dans un état « en attente de redémarrage », apparaissant correctement mis à jour même si le correctif n'est pas entièrement installé.
4. Les points de terminaison hors réseau prennent du retard
Le travail à distance et hybride, ainsi que la croissance des politiques Bring-Your-Own-Device (BYOD), ont conduit à une augmentation des points de terminaison hors réseau. Les ordinateurs portables et autres appareils à distance dépendent moins des VPN ou des connexions LAN tout en permettant aux employés de travailler de n'importe où. Cependant, les équipes TI doivent être capables de gérer ces terminaux à distance et de les maintenir entièrement à jour, ce qui peut être un défi s'ils sont généralement hors réseau.
5. Le rapport prend trop de temps
Les rapports sont importants pour les audits, la mise à jour des dirigeants, l'assurance cybersécurité et la démonstration de la conformité IT. Cependant, préparer des rapports peut prendre du temps et être difficile sans outils appropriés pour la journalisation et la création de rapports. Cela peut amener les équipes à effectuer des exports manuels et des réconciliations ponctuelles, ce qui prend du temps précieux alors qu'elles se démènent pour trouver toutes les informations dont elles ont besoin.
Alors, comment pouvons-nous résoudre ces problèmes ? Une solution idéale doit déployer, vérifier et remédier en continu, ce qui peut être réalisé avec une solution de gestion de correctifs robuste comme Splashtop AEM.
Pourquoi Splashtop AEM est le meilleur choix pour déployer à distance les mises à jour Windows
Splashtop AEM inclut un déploiement de correctifs robuste basé sur des politiques et une automatisation, permettant aux équipes informatiques de déployer efficacement les mises à jour sur tous leurs appareils à distance.
Splashtop AEM fournit :
1. Visibilité en Temps Réel des Correctifs sur les Points de Terminaison
La visibilit�é est l'un des plus grands obstacles qui peuvent ralentir le déploiement des correctifs. De nombreuses organisations comptent sur les mises à jour programmées, mais cela peut entraîner des mises à jour manquées sur des appareils hors ligne, des installations échouées et des difficultés à confirmer les correctifs.
Splashtop AEM offre une visibilité en temps réel sur les terminaux et l'état des correctifs, aidant les équipes à confirmer rapidement ce qui est mis à jour, ce qui est en attente et ce qui nécessite une attention. Si l'un ne peut pas être mis à jour pour une raison quelconque, les équipes TI peuvent contrôler et gérer les exceptions.
Splashtop AEM vous permet :
Découvrez quels appareils manquent de mises à jour maintenant, que ceux-ci soient “assignés” ou “planifiés.”
Identifiez les installations bloquées, les redémarrages en attente et les échecs répétés afin de pouvoir les résoudre et vous assurer que les mises à jour sont correctement installées.
Filtrez par groupes d'appareils pour effectuer des mises en œuvre par étapes et garantir soigneusement que les mises à jour sont correctement déployées.
2. Déploiement plus rapide et boucles de remédiation
Si les équipes TI peuvent raccourcir le délai de clôture, elles peuvent réduire plus rapidement l'exposition et maintenir l'achèvement des correctifs plus cohérent à travers l'ensemble de la flotte. La clé de cette rapidité réside dans la capacité d'adresser immédiatement les appareils qui ont du retard sur leurs correctifs, plutôt que d'attendre des cycles de correctifs lents et des rapports retardés.
Splashtop AEM prend en charge le déploiement de correctifs basé sur des politiques et des flux de travail de remédiation plus rapides, permettant aux équipes de déployer des mises à jour, d'identifier rapidement les exceptions et de combler les lacunes sans attendre des jours pour découvrir ce qui a échoué. Cela garantit que les correctifs sont déployés rapidement et que tout problème ou retard est découvert rapidement, plutôt que plusieurs jours plus tard.
Splashtop AEM permet aux équipes TI :
Poussez les mises à jour et comblez les écarts sans attendre les cycles de vérification lents, réduisant ainsi les décalages et les retards.
Remédiez aux échecs avec des actions ciblées, plutôt que de relancer tout le déploiement, réduisant ainsi les perturbations et améliorant l'efficacité.
Réduisez la dérive des mises à jour dans les flottes à distance et hybrides, ce qui résulte en moins de dispositifs chroniquement en retard.
3. Automatisation qui réduit le travail manuel
L'automatisation offre une gestion des correctifs cohérente, efficace et fiable. Cela réduit le travail manuel, exécute les tâches à un rythme constant et gère les exceptions avec un minimum d'interventions, aboutissant à un processus de correction pratique et répétable.
L'automatisation des correctifs de Splashtop AEM peut être configurée pour suivre les politiques de votre organisation, programmer les déploiements à des moments opportuns, déployer les correctifs en anneaux de test et traiter les échecs, afin que les équipes TI puissent déployer efficacement les mises à jour dans des environnements distribués. Cela se traduit par un patching rapide, fiable et répétable tout en libérant du temps pour que les agents TI puissent se concentrer sur d'autres tâches.
Splashtop AEM fournit :
Planification des correctifs alignée avec les fenêtres de maintenance pour réduire les perturbations des activités.
Flux de travail basés sur des politiques pour que les déploiements soient cohérents et répétables d'un mois à l'autre.
Moins de changements de console et moins de scripts ponctuels pour réduire les erreurs humaines et améliorer l'efficacité.
4. Preuves et rapports qui résistent aux audits
Une fois que vos points de terminaison sont corrigés, vous devriez également pouvoir le démontrer. Les auditeurs et les responsables de la sécurité veulent voir la couverture, les exceptions existantes et comment elles sont gérées. Ainsi, des journaux et des rapports robustes sont essentiels pour réussir les audits sans peine.
Splashtop AEM maintient des journaux d'activité de correctifs, suit les exceptions, et affiche le statut des correctifs ainsi que les états de redémarrage en attente afin que les équipes puissent confirmer l'achèvement et documenter les actions de suivi. Cela facilite la fourniture de preuves pour les audits sans avoir à chercher désespérément des données.
Splashtop AEM comprend :
Rapport d'état de correctif facile à partager en interne, aidant les équipes avec les audits de sécurité et les mises à jour de la direction.
Preuve de réalisation, y compris l'achèvement du redémarrage si applicable, pour vérification et clôture.
Vues claires pour les parties prenantes, y compris la direction IT, sécurité et conformité.
Comment déployer des mises à jour Windows sur plusieurs ordinateurs avec Splashtop AEM (étape par étape)
Si vous êtes un agent IT qui doit déployer des mises à jour Windows sur des points de terminaison distribués, la tâche peut sembler intimidante. Heureusement, avec Splashtop AEM, il est possible de tester et de déployer des correctifs avec moins d'étapes manuelles, en utilisant un processus reproductible qui s'adapte aux points de terminaison distribués.
Étape 1 : Créez des groupes de dispositifs pour le pilote et la production
La première étape consiste à créer des groupes d'appareils pour des déploiements échelonnés ; ceux-ci sont conçus pour contrôler le risque et rendre le dépannage gérable en déployant des mises à jour par anneaux, plutôt que de tenter de tout mettre à jour en une seule fois.
Un bon groupe pilote devrait couvrir seulement environ 5 à 10 pour cent de vos points d'extrémité, mais il devrait inclure un mélange de départements, de types de matériel, d'appareils à distance et sur site, et quelques appareils susceptibles d'être problématiques. Cela couvre un bon échantillon des points de terminaison qui seront mis à jour, afin que tout problème avec des départements ou appareils spécifiques puisse être identifié tôt.
Vous devriez également inclure un groupe pour les exceptions, comme les machines de laboratoire, les appareils avec des applications spécialisées, ou ceux ayant des exigences strictes de disponibilité. Ces exceptions peuvent être exclues de vos déploiements plus importants afin qu'elles puissent être traitées correctement en temps voulu.
Étape 2 : Configurez votre cadence de mise à jour et vos règles de redémarrage
Définir des horaires et des règles pour les mises à jour aide à les automatiser efficacement et à s'assurer qu'elles sont déployées dans les délais internes. Splashtop AEM vous permet de créer des politiques pour déterminer quand les mises à jour sont déployées, afin que vous puissiez automatiser les correctifs tout en vous assurant qu'ils sont conformes à vos réglementations.
Splashtop AEM vous permet de contrôler les éléments suivants :
Plans autour des heures actives et des fenêtres de maintenance pour éviter les perturbations et déployer les mises à jour en toute sécurité pendant la nuit, le week-end ou dans des créneaux spécifiques à chaque département.
Messages de redémarrage et délais de redémarrage pour que les utilisateurs reçoivent des rappels clairs pour redémarrer lorsque c'est nécessaire, et que les équipes TI puissent appliquer la fin des redémarrages en utilisant des politiques et des actions programmées pour les groupes de dispositifs.
Alignez les phases de déploiement via un déploiement basé sur des anneaux, en commençant par une phase pilote et une fenêtre d'observation, avant de passer à des vagues de production par phases.
Étape 3 : Lancer le pilote, puis étendre par vagues
Lorsque vous déployez des mises à jour, vous ne voulez pas toutes les publier en même temps. Au lieu de cela, commencez avec votre groupe pilote et observez les éventuels problèmes, incompatibilités ou autres soucis qui pourraient survenir. Cela vous aide à identifier les problèmes qui doivent être résolus avant un déploiement plus large.
Si des problèmes surviennent, vous pouvez essayer de les résoudre avant les prochains déploiements. Cela peut être aussi simple que de réessayer les installations échouées, mais cela peut nécessiter d'isoler les points de terminaison problématiques pour un dépannage plus approfondi. L'important, c'est de résoudre les problèmes avant d'étendre à un déploiement plus large.
Une fois que le groupe pilote est déployé sans problème (ou avec au moins des difficultés minimales), vous pouvez passer au groupe suivant.
Étape 4 : Vérifiez la conformité et exportez un rapport
Une fois le correctif entièrement déployé, vous devez prouver qu'il est terminé. Splashtop AEM fournit des rapports prêts pour l'audit qui montrent la couverture des correctifs, mettent en évidence les exceptions et documentent les actions entreprises pour combler les lacunes.
Cela comprend la confirmation de la couverture sur tous les appareils, ainsi qu'une liste claire des appareils inaccessibles ou hors ligne qui nécessitent encore un suivi. Il confirme que les redémarrages en attente sont à zéro ou presque nuls (car des redémarrages sont souvent nécessaires pour terminer les installations de correctifs), et prend note des taux de réalisation, des exceptions et des actions de remédiation pour fournir une piste d'audit claire.
Erreurs Courantes de Déploiement et Comment Splashtop AEM Vous Aide à les Éviter
Lors du déploiement de correctifs sur des points de terminaison, il y a quelques erreurs courantes à éviter. Garder ces pièges à l'esprit vous aidera à les identifier et à les éviter, assurant un déploiement plus efficace.
1. Installé mais pas redémarré
Un correctif n'est pas entièrement installé tant que l'appareil sur lequel il est installé n'a pas redémarré. Cependant, les employés reportent souvent ces redémarrages pour éviter de perturber leur travail. En conséquence, les correctifs semblent être "installés" mais ne sont pas actifs. Les organisations doivent imposer des délais et suivre les redémarrages en attente pour vérifier le déploiement, en utilisant des invites claires, des outils de planification et des reports raisonnables pour s'assurer que les appareils redémarrent sans interrompre le travail de quiconque.
2. Points de terminaison à distance qui ne respectent pas la conformité
Les points d'accès distants peuvent être difficiles à gérer, surtout lorsqu'ils sont utilisés rarement. Entre la connectivité intermittente, les vérifications irrégulières et les appareils en déplacement qui ne sont que rarement sur le VPN de l'entreprise, il est facile pour eux de se retrouver non conformes. Les équipes TI ont besoin d'un logiciel de gestion des correctifs avec une remédiation ciblée pour ramener rapidement les appareils en conformité, surtout s'ils présentent un risque élevé.
3. Les échecs se propagent parce que le projet pilote n'était pas réaliste
Même si vous utilisez des déploiements en anneau, il est toujours possible de faire des erreurs qui passent à côté de gros problèmes. Lorsqu'un anneau pilote se concentre uniquement sur les appareils de base faciles à mettre à jour, il peut manquer des problèmes liés aux pilotes, à l'espace disque, aux conflits d'applications, etc.
Le groupe pilote doit inclure un bon mélange de matériel, de rôles, de dispositifs à distance, de cas particuliers et de dispositifs couramment utilisés. Cette variété aide à garantir que vous puissiez obtenir les tests les plus précis pour chaque type de point de terminaison, facilitant l'identification des problèmes avant qu'ils ne deviennent répandus.
Liste de contrôle pour le déploiement des mises à jour Windows à distance
Lorsqu'il est temps de déployer des mises à jour sur les appareils Windows, cela ne doit pas être une corvée chronophage. Suivez cette liste de contrôle pour vous assurer que les mises à jour sont déployées efficacement, vérifiées avec précision et remédiées rapidement :
Créez des groupes d'appareils pilote et en production, y compris les exceptions, pour gérer efficacement les déploiements.
Définissez la cadence, les fenêtres de maintenance et les règles de redémarrage pour contrôler la vitesse des mises à jour et respecter vos délais.
Effectuez un déploiement pilote avec un échantillon représentatif.
Vérifiez les installations et l'achèvement du redémarrage pour obtenir une véritable clôture.
Corrigez les erreurs immédiatement, plutôt que d'attendre après le déploiement.
Développer par vagues, en utilisant des seuils pour savoir quand passer au cercle suivant.
Rapports de conformité à l'exportation, y compris des informations sur la couverture, les exceptions et les actions.
Mises à jour Windows facilitées
Déployer des mises à jour Windows à distance ne doit pas être un casse-tête, tant que vous avez les bons outils. Le patching à distance nécessite déploiement, vérification et remédiation pour réussir, mais il peut mener à une fermeture plus rapide, moins de problèmes à gérer et des rapports sur lesquels vous pouvez compter.
Avec Splashtop AEM, vous pouvez déployer des correctifs sur les terminaux depuis une console centralisée avec la visibilité, l'automatisation, les flux de travail de remédiation et les rapports nécessaires pour maintenir le contrôle opérationnel et soutenir les rapports de conformité. Au lieu de courir après le dernier point de terminaison après chaque cycle, vous pouvez standardiser un processus répétable qui comble les lacunes plus rapidement.
Prêt à réduire le décalage des mises à jour, à diminuer les arriérés d'exceptions et à produire des rapports clairs sur ce qui est réellement mis à jour ? Démarrez un essai gratuit de Splashtop AEM aujourd'hui.