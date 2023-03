Aide à distance – Prendre en charge n'importe quel appareil depuis n'importe quel endroit

Les problèmes informatiques sont de plus en plus complexes et coûteux.

Le délai de résolution n’a jamais été aussi important pour les équipes informatiques, c’est pourquoi il est si important de choisir le bon logiciel d’assistance à distance. Dans cet article, nous allons expliquer ce qu’est l’aide à distance et comment vous pouvez préparer votre entreprise informatique à prendre en charge n’importe quel appareil, en n’importe quel lieu.

L’aide à distance est le processus par lequel les équipes informatiques peuvent accéder à un appareil à partir d’un autre emplacement afin de résoudre des problèmes potentiels tels que l’impossibilité d’accéder à un système, l’élimination de logiciels malveillants ou de ransomwares et l’installation d’applications. L’aide à distance est également appelée support/assistance à distance et elle est souvent associée aux centres d’assistance.

Types d’appareils nécessitant un support à distance

Jusqu’au début du siècle, la plupart des appareils qui nécessitaient un support informatique étaient des ordinateurs. Cependant, les tablettes et les smartphones sont désormais des outils incontournables permettant aux employés de communiquer, de gérer des fichiers et d’accéder à des informations métier sensibles depuis n’importe quel endroit.

La technologie d'aide à distance doit couvrir les appareils mobiles, les tablettes et les autres appareils spécifiques au secteur et tous les systèmes d'exploitation (y compris Windows, iOS, MacOS, Android ou Chrome OS).

La tendance AVEC augmente les besoins d’assistance à distance

Au cours des dix dernières années, de nombreuses entreprises ont adopté des stratégies consistant à inviter les employés à utiliser leurs propres appareils (Bring-your-own-device, BYOD) afin de leur donner plus de flexibilité. Cependant, cela a créé un défi pour les équipes informatiques chargées de fournir une assistance sur les appareils personnels des employés. Les employés ont besoin de leurs appareils pour travailler et le service informatique doit être en mesure de répondre rapidement aux demandes d'assistance, quel que soit le type d'appareil.

Avantages des logiciels d'aide à distance

Les logiciels d'aide à distance permettent aux équipes informatiques de :

Accéder rapidement aux problèmes et les résoudre sur tout appareil à distance

Créer un contrôle d'accès basé sur les rôles et les permissions pour créer des règles d'autorisation en fonction des utilisateurs ou du niveau hiérarchique

Regrouper les rapports pour identifier les problèmes communs

Surveiller les activités suspectes parmi un grand nombre de dispositifs à distance

Assurer la conformité aux lois et règlements applicables

Intégrer les fournisseurs d'authentification unique (SSO) pour simplifier la gestion des identifiants et des mots de passe

Évaluer l'état de préparation de votre support à distance

Si votre entreprise prévoit d'avoir des employés à distance ou en travail flexible à long terme, il est temps d'auditer votre stratégie de support. Voici quelques questions à vous poser :

Sommes-nous prêts à assurer la maintenance de tout appareil, quel que soit son système d'exploitation ?

Quelle est la rapidité avec laquelle nous pouvons résoudre les problèmes sur les machines en fonction de leur emplacement/fuseau horaire ?

Peut-on créer des autorisations basées sur des rôles pour accéder à des informations sensibles sur des appareils qui n'appartiennent pas à l'entreprise ?

