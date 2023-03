Les logiciels d'accès à distance au service de la télémédecine

La pandémie a façonné l'avenir de nombreux secteurs, mais surtout celui de la santé. Au cours des deux dernières années, la télémédecine est devenue plus importante que jamais, alors que les hôpitaux surchargés s'efforcent de libérer de l'espace. Selon l'Economist, les experts prévoient que les hôpitaux feront largement appel à la robotique et aux technologies numériques au cours des 25 prochaines années. En outre, la télémédecine et la prestation de soins de santé à distance deviendront des pratiques courantes, réduisant ainsi le besoin de consultations en personne.

Alors que la pandémie se calme et qu’il est désormais plus facile d’effectuer des consultations en personne, 50 % des Américains prévoient d’utiliser la télémédecine à l’avenir, selon Gallup. La télémédecine offre des solutions à tous les problèmes, de la prestation de soins de santé en milieu rural aux hôpitaux surchargés. Cependant, pour fournir une télémédecine efficace, les hôpitaux ont besoin d’un logiciel fiable, sécurisé et conforme à la loi HIPAA.

Conformité à HIPAA

De nos jours, tout le monde aux États-Unis connaît la HIPAA et les organisations s'inquiètent de la conformité de leurs fournisseurs de soins de santé, même si elles ne savent pas vraiment tout ce que cela implique. Splashtop vous permet de rester en conformité avec la loi HIPAA en ne traitant, ne stockant et n'accédant à aucune de vos données.

Splashtop ne stocke jamais les flux de capture d'écran, ils sont uniquement transmis. De plus, toutes les sessions sont enregistrées avec un horodatage et des informations sur l'utilisateur, le dispositif et la session. Même si un médecin s'éloigne de l'ordinateur et laisse le dossier d'un patient ouvert, ses informations sont toujours en sécurité avec Splashtop. Notre session à distance intégrée offre des fonctionnalités telles que l'occultation de l'écran à distance pour des raisons de confidentialité et une notification permanente lorsque l'ordinateur est accessible à distance.

Parmi les autres mesures de sécurité figurent notamment :

Mots de passe des utilisateurs chiffrés et stockés en sécurité

L’authentification du dispositif est activée par défaut (avec la possibilité d’activer l’authentification à 2 acteurs)

Intégration de l'ouverture de session unique (SSO)

Pour assurer la sécurité de vos données à chaque étape, les modules de sécurité cloud de Splashtop surveillent et signalent les activités suspectes en temps réel, 24 h/24 et 7 j/7. C’est pourquoi les plus grands établissements de santé nous font confiance, notamment Stanford Health Care, Harvard Medical School, Cleveland Hospital et le NHS.

« Splashtop utilise des procédures de sécurité rigoureuses qui assurent la sécurité de nos sessions à distance et de nos données. » - Jake Harrelson, orienteur de patients, Home Farm Family Medicine

Accédez en toute sécurité à votre système DMP, où que vous soyez

Splashtop permet aux employés de l'hôpital et aux patients d'accéder à distance au système de dossiers de santé électroniques (DSE), depuis n'importe où. Accéder au système de DSE à partir d'une tablette plutôt que d'un ordinateur fixe permet de gagner du temps et de l'énergie. Cela évite aux employés de l'hôpital d'avoir à utiliser des postes informatiques roulants encombrants et améliore l'expérience des patients.

Les employés peuvent accéder aux dossiers, aux images et aux fichiers des patients dans leur système de DSE pendant leurs déplacements entre les salles d'examen et leur bureau, ou même depuis leur domicile. Les patients peuvent éviter la paperasse et les erreurs humaines en consultant et en mettant à jour eux-mêmes leurs coordonnées et les informations concernant leur assurance (stockées dans le système de DSE) sur une tablette ou un appareil mobile.

Home Farm Family Medicine, à Brattleboro, dans l'État américain du Vermont, avait besoin d'une solution d'accès à distance qui lui simplifierait le travail et lui permettrait de rester en conformité avec la loi HIPAA. Jake Harrelson, orienteur de patients au sein de l'établissement, a supervisé l'adoption de Splashtop pour répondre à ces besoins.

« Les membres du personnel utilisent [Splashtop] en dehors des heures de bureau ou pendant les week-ends. Nous avons également un poste de travail configuré exclusivement pour l'accès à distance pendant les heures de bureau. Nous l'utilisons régulièrement, car nous n'avons pas changé de locaux depuis notre création et nos bureaux ne sont plus assez grands pour que nous puissions travailler commodément les jours où il y a beaucoup de travail. Je peux également accéder au serveur et à la plupart des ordinateurs de notre bureau à distance et corriger tout problème éventuel sans avoir à me rendre au bureau en dehors de mes heures de travail. »

Réduisez la paperasserie

Pour les patients, le personnel de bureau, les médecins et les infirmières, la paperasserie est à la fois nécessaire et frustrante. Remplir des formulaires papier prend du temps et augmente le risque d'erreur humaine.

Grâce à Splashtop, vous pouvez traiter directement les données administratives des patients sur une tablette ou un appareil mobile connecté à votre DSE en oubliant la paperasserie. Cela permet à votre personnel de gagner un temps précieux, de réduire le coût des fournitures de bureau et de limiter les risques d'erreur lors du transfert des informations du papier au logiciel.

Accédez de manière sécurisée à des données de recherche, à des données de laboratoire et à d'autres applications depuis chez vous

Le travail à domicile ne se limite pas à l'accès et à la mise à jour des dossiers des patients. Que vous travailliez dans un petit cabinet médical, dans un hôpital universitaire, dans un centre de recherche ou dans un laboratoire, avec Splashtop vous êtes équipé pour travailler dans les meilleures conditions, que vous soyez sur place ou que vous travaillez à distance.

Grâce à l'accès à distance, vous pouvez utiliser à distance des logiciels médicaux spécialisés fonctionnant sur des machines haut de gamme, comme des microscopes. Cela vous permet d'effectuer efficacement des tâches telles que l'analyse d'échantillons de sang et de tissus, où que vous soyez.

Les hôpitaux universitaires peuvent également offrir aux étudiants la possibilité de visualiser à distance des procédures en temps réel. Cela évite d'occuper des salles d'opération coûteuses et permet aux étudiants de gérer leur temps plus efficacement. Les étudiants peuvent même s'exercer aux techniques chirurgicales en simulant des opérations à l'aide de représentations en 3D.

Une solution d’accès à distance sécurisé pour les professionnels de santé

Splashtop offre aux professionnels de la santé les logiciels de pointe dont ils ont besoin pour travailler le plus efficacement possible.

« Comme nous l'avons vu avec la pandémie mondiale, l'accès à distance est crucial pour le succès de toute entreprise et nous sommes heureux d'être partenaire de Splashtop. Leur fiabilité, leurs performances et leur assistance à la clientèle ont été exceptionnelles pour nous fournir, ainsi qu'à nos clients et à nos employés, les outils nécessaires pour continuer à faire avancer des travaux importants, même à distance. » – Joel Nichols, vice-président des systèmes d'information chez Quanterix.

Accédez à distance aux ordinateurs de vos bureaux ou de vos laboratoires depuis n'importe quel appareil, n'importe où. Essayez Splashtop Business Access dès aujourd'hui.

