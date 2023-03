Les laboratoires CTE à distance sont "gagnants" pour les élèves et les professeurs

Les établissements d'enseignement de tout le pays ont trouvé un moyen de résoudre tous leurs besoins en matière d'accès à distance grâce à l'utilisation de Splashtop Enterprise.

Rentable - Sécurisé - Facile - Prend en charge les appareils mobiles, Windows, Mac et Chromebook

Les universités, collèges et écoles doivent tenir compte de nombreuses variables lorsqu'elles choisissent une solution logicielle à distance, comme la bande passante, la variété des systèmes d'exploitation, la sécurité, le coût, les appareils des élèves et la mise en œuvre dans l'infrastructure informatique actuelle.

Par exemple, le VPN n'est pas une solution viable pour les élèves dont les ordinateurs ne sont pas assez puissants pour exécuter des applications comme Autodesk, Adobe et SolidWorks. C'est d'autant plus difficile que de nombreux élèves utilisent des Chromebooks pour l'apprentissage à distance. C'est pourquoi les établissements d'enseignement secondaire et supérieur ont intégré Splashtop comme la solution holistique qui répond à tous les besoins des élèves, des éducateurs et des administrateurs informatiques. C'est rapide, facile et prend en charge presque tous les appareils utilisés par les élèves, y compris les Chromebook.

Splashtop Enterprise résout le problème d'accès à distance auquel les établissements d'enseignement sont confrontés

En utilisant Splashtop Enterprise comme solution à distance pour les laboratoires informatiques, tu exploites ton matériel et tes licences informatiques existants ; les élèves se connectent simplement depuis leur appareil distant et utilisent l'ordinateur comme s'ils étaient assis dans le laboratoire. Tu peux même gérer les horaires des laboratoires, en créant des créneaux horaires pour que les élèves puissent s'inscrire.

Il est facile pour les services informatiques de mettre rapidement en œuvre Splashtop, non seulement pour l'accès à distance aux ordinateurs, mais aussi pour que le service informatique puisse accéder à distance aux appareils des élèves et des enseignants afin de fournir une assistance technique.

Comment d'autres établissements scolaires ont implémenté Splashtop comme solution

Dans cette vidéo, tu vas entendre comment cinq institutions éducatives ont créé des solutions de laboratoires informatiques à distance et des solutions d'assistance technique avec Splashtop.

Splashtop at ISTE20 Live

Pour en savoir plus, consulte le site https://www.splashtop.com/enterprise/remote-labs