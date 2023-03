Les établissements d'enseignement sont confrontés à un sérieux dilemme à cause de la pandémie COVID-19. En fin avril 2020, plus de 1,2 milliard d'enfants dans 186 pays étaient touchés par les fermetures d'écoles, selon les données du Forum économique mondial et de l'UNESCO.

Soucieux de la sécurité des étudiants et du personnel, de nombreux établissements ont déjà suivi ou envisagent de suivre des cours en ligne via l'apprentissage en ligne et la formation à distance. Bien que cela garantisse la continuité de leurs activités et de l'éducation des étudiants, il existe encore une certaine incertitude quant à l'impact de l'apprentissage à distance. Les parents d'étudiants veulent être assurés que la qualité de l'enseignement ne sera pas négativement affectée et qu'elle continuera à justifier les frais de scolarité. Les écoles, les universités et les autres prestataires de services éducatifs sont donc sous pression pour garantir que la transition à l'apprentissage à distance se fera sans heurts.

Les 4 défis de l'éducation en ligne

En tant que prestataire de services éducatifs, vous devez vous assurer que l'apprentissage à distance puisse reproduire efficacement l'expérience de l'apprentissage en face à face. Pour y parvenir, vous devez surmonter certains défis clés.

Mettre les ressources informatiques du campus à la disposition des étudiants et des enseignants à domicile Un élément important de la mise en place d'un programme efficace d'apprentissage à distance et de la justification des frais d'inscription est de permettre aux étudiants d'accéder aux ressources informatiques sur place, comme ils le feraient dans le cadre d'un apprentissage en classe. Les étudiants doivent avoir accès à des applications logicielles comme celles de la programmation, de la conception 3D, de l'édition vidéo, et bien plus encore pour leurs travaux de cours. Il n'est pas possible pour les établissements de fournir des licences de logiciels individuelles aux étudiants, et tous les étudiants ne disposent pas d'ordinateurs performants à la maison pour faire fonctionner les applications de bureau comme Adobe et Autodesk. Tout comme les étudiants, votre faculté doit également travailler à domicile. Ils devront donc être en mesure de se connecter à distance aux ordinateurs du campus, de configurer des ordinateurs de laboratoire, de partager des fichiers de leçons, de vérifier les soumissions des étudiants et d’interagir avec eux. Bien que les VPN puissent sembler être une option facile et sûre au début, ils peuvent être coûteux à mettre en place, à entretenir, à étendre et peuvent également causer des problèmes de retard. Permettre aux équipes informatiques d'assurer le support et le dépannage compte tenu de la complexité croissante Garder les élèves motivés et attentifs est un défi, même dans l'apprentissage en face à face. Dans un environnement distant, cela peut être encore plus exacerbé en cas de problèmes techniques. Les problèmes de streaming vidéo, de plantage logiciel sur les ordinateurs de laboratoire, de transfert de fichiers, de formation et autres peuvent perturber le fonctionnement fluide d'une classe. Pour résoudre ces problèmes, vos équipes informatiques devront accéder à distance à l'ensemble des appareils des élèves et des professeurs, ainsi qu'aux ordinateurs de l'école. Protéger le matériel d'apprentissage propriétaire Lorsque vous distribuez vos cours en ligne, il y a également le risque que ces documents soient divulgués en dehors des utilisateurs autorisés. Par exemple, les notes de cours, les exercices et les réponses aux questions des didacticiels partagés avec les étudiants peuvent être téléchargés ou transmis à des utilisateurs non autorisés. Pire encore, ils pourraient être divulgués à des concurrents qui pourraient les utiliser pour effectuer leurs propres cours. Lorsque vous passez des milliers d'heures à développer ces matériels, de telles fuites peuvent éroder vos revenus, nuire à votre réputation et à votre position concurrentielle. Suivi de l'engagement des étudiants et contrôle des examens en ligne Dans l'apprentissage en face à face, il est plus facile de savoir quels étudiants sont motivés et interagissent avec le matériel d'apprentissage. Mais lorsque tout le monde se connecte aux cours à distance, il peut être difficile pour vos enseignants de maintenir l'intérêt des étudiants et de vérifier s'ils suivent le contenu du cours. Vous n'aurez aucun moyen de savoir si les étudiants ont vraiment lu vos notes de cours ou regardé vos vidéos. Et lorsque vous noterez leurs travaux dirigés ou leurs examens, vous aurez perdu un temps précieux pour les motiver et leur confiance en soi aura peut-être aussi été mise à mal. Même le suivi des examens peut être un défi, les étudiants trouvant de plus en plus de façons ingénieuses de tricher aux examens en ligne de nos jours. Il vous appartient de vérifier leur identité, de vous assurer que tout le monde dispose du même temps pour terminer l'examen et d'empêcher la fuite de questions d'examen confidentielles. Si vous ne le faites pas, la qualité de vos cours et la réputation de votre établissement s'en trouveront amoindries.

Ressources d'apprentissage à distance pour résoudre les défis de l'éducation en ligne

Bien qu'il existe un certain nombre de ressources gratuites d'apprentissage à distance pour la diffusion de conférences, comme des outils de vidéoconférence et d'hébergement, elles ne suffisent pas à elles seules. Vous devez également trouver un moyen de permettre aux professeurs de dispenser d'autres modes d'apprentissage à distance, notamment des laboratoires et l'utilisation pratique de logiciels sous licence appropriés.

Accès à distance Splashtop pour les établissements d'enseignement

Splashtop fournit un accès à distance sécurisé et des solutions d'assistance à distance aux établissements d'enseignement pour résoudre ces problèmes. Les étudiants peuvent accéder aux ordinateurs de laboratoire Windows et Mac à partir de n'importe quel appareil, et de n'importe où. Ils peuvent utiliser des ordinateurs portables, des Chromebooks et n'importe quel appareil à la maison et contrôler à distance les ordinateurs de laboratoire pour accéder à des applications logicielles gourmandes en ressources et dotées de fonctionnalités performantes, comme s'ils étaient assis devant les ordinateurs de laboratoire. Les professeurs peuvent également accéder aux ordinateurs de l'école depuis leur domicile, transférer des fichiers, visualiser plusieurs moniteurs et lancer des discussions avec les étudiants.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour mettre en place votre laboratoire informatique à distance.

Splashtop résout également les problèmes d'accès à distance pour vos équipes informatiques en fournissant une assistance et un dépannage avec ses solutions d'assistance à distance sécurisées. Celles-ci permettent aux administrateurs informatiques de résoudre instantanément les problèmes techniques sur les ordinateurs et les appareils mobiles des étudiants et des enseignants afin qu'ils puissent reprendre leurs cours immédiatement.

Essayez gratuitement Splashtop SOS.

Numérisez la sécurité des documents pour protéger le matériel d'apprentissage propriétaire

En attendant, les établissements d'enseignement peuvent utiliser Digify pour protéger le contenu de leurs cours et les questions d'examen confidentielles contre les fuites. Digify assure la sécurité des documents et la protection de votre matériel de cours en limitant l'accès unique aux étudiants payants. Vous pouvez également régler l'accès à ces documents pour qu'il expire une fois le cours et ses examens terminés. Cela empêche aux étudiants non rémunérés d'accéder au contenu et aux concurrents d'utiliser votre propriété intellectuelle à leurs propres fins. Cela vous aide à monétiser votre contenu plus efficacement, comme l'a découvert RTD Learning lorsqu'il a utilisé Digify pour protéger son matériel de cours contre le partage non autorisé.

Digify vous offre également un moyen efficace de suivre l'engagement des étudiants par rapport au contenu de vos cours. Grâce à ses solutions de sécurité des documents et de salle de données, Digify permet à votre faculté et à vos enseignants de savoir quels étudiants accèdent au matériel, quand et pendant longtemps, ce qui vous permet de détourner les ressources pédagogiques en conséquence pour un soutien personnalisé. Il peut également constituer une alternative simple et peu coûteuse aux examens surveillés en ligne, notamment lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le suivi par courrier électronique et par webcam.

Les établissements d'enseignement qui s'adaptent au défi de l'apprentissage à distance seront certainement confrontés à des défis financiers et technologiques. Mais avec l'aide de solutions d'accès à distance comme Splashtop et de solutions de sécurité des documents comme Digify, vous pouvez non seulement survivre, mais aussi vous adapter et développer votre entreprise.

Protégez dès aujourd'hui vos contenus d'apprentissage propriétaires. Commencez un essai de Digify.