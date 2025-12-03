La cybersécurité nécessite que les dispositifs et les applications restent entièrement à jour, ce qui signifie que les correctifs sont essentiels. À chaque fois qu'un nouveau correctif ou une mise à jour de sécurité est publié, les agents TI doivent s'assurer que chaque point d'extrémité la reçoit et qu'elle est correctement mise à jour. Cependant, étant donné la libération constante de nouveaux correctifs sur les applications et dispositifs, cela peut rapidement devenir fatigant.
La fatigue des correctifs (le retard, l'épuisement et le ralentissement causés par les tâches de correction constantes) est un véritable problème pour les équipes TI. Dans des environnements de travail à distance et hybrides, ainsi que dans les entreprises avec des politiques BYOD, la charge de travail liée aux correctifs peut devenir encore plus lourde.
Alors, comment les entreprises peuvent-elles réduire la fatigue des correctifs sans compromettre la cybersécurité ? Explorons comment l'automatisation des politiques en temps réel et la gestion des correctifs peuvent remplacer les corrections manuelles répétitives, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant la fatigue.
Qu'est-ce qui cause la fatigue des correctifs dans les équipes TI
La fatigue liée aux correctifs peut être un véritable problème, avec de multiples causes. Chacun de ces facteurs ou leurs combinaisons peuvent contribuer à la fatigue des correctifs :
Volume élevé de correctifs : Quand les agents doivent jongler avec les correctifs sur plusieurs versions d'OS, mises à jour d'applis et avis de sécurité continus, ils peuvent vite se fatiguer.
Outils lents ou incohérents : Les cycles retardés qui obligent à des vérifications et retravails répétés sont une charge pour les ressources et l'énergie TI.
Scriptage manuel et étapes d'approbation : La mise à jour manuelle des appareils, un par un et étape par étape, fait perdre du temps et invite aux erreurs humaines.
Mauvaise visibilité à travers les endpoints : Sans une visibilité adéquate, les équipes TI peuvent passer des heures à rechercher des appareils obsolètes ou à perdre la trace des endpoints existants.
Lorsque ces facteurs entraînent une fatigue liée aux correctifs, les agents TI peuvent se sentir fatigués et démoralisés. Cela a un effet en cascade, impactant la posture de sécurité d'une organisation, la conformité TI, et l'efficacité opérationnelle.
Pourquoi les méthodes de correctifs traditionnelles aggravent la fatigue
Bien que les anciennes méthodes et outils de correction soient conçus pour rendre la gestion des correctifs plus efficace, les mauvais outils peuvent en réalité aggraver la fatigue des correctifs. Beaucoup d'entre eux sont accompagnés de défis supplémentaires ou d'obstacles qui peuvent ajouter du travail supplémentaire au processus de correction.
Par exemple, de nombreux outils de correction sont configurés pour s'exécuter sur des cycles de correction programmés qui nécessitent un suivi manuel, de sorte que les agents TI doivent vérifier à deux reprises que les correctifs ont été installés correctement. S'ils prennent trop de temps entre les cycles, cela peut ajouter du travail supplémentaire si un correctif vital sort entre les cycles, tandis que les plateformes plus lentes qui attendent les enregistrements peuvent également augmenter la charge de travail répétitive.
Dans des environnements avec différents systèmes d'exploitation, certains outils de correction peuvent avoir du mal à maintenir chaque appareil à jour, obligeant les agents à utiliser plusieurs solutions de correction pour couvrir tous les appareils. Si les solutions ne prennent pas en charge la correction automatique pour les applications tierces, les agents TI devront toujours s'assurer manuellement que chaque endpoint est mis à jour lors de la sortie de nouveaux correctifs pour les applications qu'ils utilisent.
Ensemble, ces facteurs peuvent encore augmenter la fatigue de correction, même lorsqu'utilisé avec une solution conçue pour faciliter la correction.
Comment Splashtop AEM élimine la fatigue liée aux correctifs
Maintenant que nous comprenons ce qui conduit à la fatigue liée aux correctifs, la question suivante est : comment la combattre ?
Les solutions comme Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) aident à réduire la fatigue des correctifs en automatisant le processus de mise à jour. Cela élimine les aspects répétitifs, chronophages et épuisants des correctifs en les traitant de manière continue et en temps réel en fonction des politiques de correction et d'automatisation que vous définissez.
Splashtop AEM inclut :
Correction en temps réel qui détecte automatiquement les mises à jour disponibles et les déploie sur les endpoints sans attendre des cycles de synchronisation retardés.
Automatisation personnalisable basée sur des politiques avec des règles pour le déploiement des correctifs basées sur la gravité, le type de logiciel, les groupes d'appareils et les exigences de conformité.
Correctifs d'applications tierces pour protéger les cibles d'attaques courantes, comme les navigateurs et les applications de collaboration, tout en réduisant le besoin de corriger manuellement les applications sur les points d'extrémité.
Support multiplateforme pour Windows et macOS depuis une console unique.
Informations basées sur CVE qui aident les équipes à identifier, prioriser et remédier aux menaces à haut risque.
Visibilité unifiée depuis une console unique, réduisant le besoin de conjectures et de vérifications manuelles.
Étape par étape : comment utiliser l'automatisation des correctifs en temps réel pour réduire la fatigue
Alors, comment pouvez-vous utiliser Splashtop AEM pour automatiser les correctifs et réduire la fatigue ? Splashtop AEM est conçu pour être convivial, ce qui le rend facile à configurer, à créer des politiques et à garder vos endpoints protégés. Suivez simplement ces étapes simples :
Déployez l'agent Splashtop AEM sur tous les endpoints que vous souhaitez gérer.
Utilisez la console Splashtop AEM pour créer des politiques de correction, y compris des règles pour appliquer automatiquement les mises à jour critiques et de haute gravité, et attribuez des politiques aux groupes d'appareils.
Surveillez la progression des correctifs via le tableau de bord Splashtop AEM et ajustez vos politiques si nécessaire.
Générez des rapports pour éliminer le suivi manuel et vérifier la conformité TI lors d'un audit.
Politiques d'Automatisation Courantes Qui Réduisent la Charge de Travail TI
Splashtop AEM offre aux admins la flexibilité de définir des politiques d'automatisation qui imposent une correction cohérente et en temps réel sur Windows et macOS tout en étant alignées avec les exigences réglementaires et internes. Les types de politiques courants incluent :
Politiques de réponse aux failles zero-day : Appliquez automatiquement les correctifs pour les vulnérabilités nouvellement découvertes dès qu'ils sont disponibles, minimisant ainsi les fenêtres d'exposition.
Priorisation CVE de haute sévérité : Utilisez les informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE pour auto-prioriser les correctifs pour les vulnérabilités critiques et à haut risque.
Politiques basées sur le département ou le groupe : Assigner différentes règles de correction en fonction du département, du groupe d'appareils, du niveau de sensibilité ou du profil de conformité.
Politiques de correction des applications tierces : Assurez-vous que les applications tierces prises en charge comme les navigateurs et les outils de collaboration se mettent à jour automatiquement sans scripts ou intervention manuelle.
Fenêtres de mise à jour programmées : Définissez des fenêtres de maintenance pour les endpoints qui nécessitent un timing de correction contrôlé tout en bénéficiant de l'automatisation.
Règles de politique basées sur les profils de risque : Configurez un comportement de correction adapté en fonction du risque de l'appareil, de l'impact sur l'activité ou des besoins opérationnels plutôt qu'une seule politique générale.
Sécurité et bénéfices de conformité de l'automatisation des correctifs
Réduire la fatigue des correctifs est essentiel pour le moral, la productivité et la rétention des employés, mais cela apporte également des avantages à la cybersécurité et à la conformité TI. En utilisant l'automatisation des correctifs pour réduire la fatigue et libérer du temps pour vos agents TI, vous bénéficiez également d'une protection supplémentaire et d'une amélioration de la conformité en matière de sécurité.
Premièrement, l'automatisation des correctifs offre une protection plus forte contre les exploits en réduisant les délais de correctifs et en minimisant le temps entre la publication d'un correctif et son installation. L'installation immédiate des mises à jour critiques facilite également la vie des agents TI en réduisant les menaces qu'ils auront à traiter.
La gestion automatisée des correctifs aide également les entreprises à répondre à leurs exigences réglementaires. De nombreuses réglementations de sécurité exigent que les entreprises installent des correctifs de sécurité et autres mises à jour dans un délai spécifique, et l'application de correctifs automatisée avec des politiques personnalisées aide à garantir que chaque appareil est mis à jour conformément à ces exigences.
Avec les rapports de Splashtop AEM, les équipes TI peuvent également alléger la charge de la documentation manuelle. Splashtop AEM offre des pistes d'audit fiables et une documentation claire, fournissant un statut de correctif clair et des pistes d'audit qui soutiennent des cadres tels que ISO 27001, PCI, SOC 2, et la conformité HIPAA.
Comment l'Automatisation Libère les Équipes TI pour un Travail Plus Stratégique
Bien sûr, il y a des avantages à l'automatisation pour les équipes TI qui vont de pair avec une réduction de la fatigue, et nous ne pouvons pas les négliger. L'automatisation libère également du temps, permettant aux agents TI de se concentrer sur les problèmes critiques sans diviser leurs ressources pour gérer les mises à jour.
Automatiser la gestion des correctifs signifie que les agents TI n'ont plus besoin de consacrer du temps aux mises à jour manuelles répétitives, quel que soit le système d'exploitation ou l'application tierce. Le temps qu'ils récupèrent peut ensuite être utilisé pour le dépannage et le soutien, la préparation à la réponse aux incidents, et d'autres tâches clés TI qui auraient pu être retardées autrement par la gestion des correctifs.
En conséquence, cela conduit à une productivité améliorée, à une réduction de l'épuisement professionnel, et à moins de temps passé sur la maintenance après les heures de travail. Le travail TI peut être fatiguant et chronophage en soi, donc l'impact positif de l'élimination des tâches manuelles répétitives sur l'efficacité, le moral et la rétention des employés ne peut être exagéré.
Dépassez la fatigue des correctifs avec Splashtop AEM
Ne perdez pas votre équipe TI à cause de la fatigue des correctifs. Une correction rapide ne nécessite pas d'épuiser vos agents ; tout ce dont vous avez besoin est une plateforme comme Splashtop AEM, qui peut réduire le travail répétitif grâce à l'automatisation en temps réel.
Splashtop AEM fournit une visibilité en temps réel sur les vulnérabilités grâce à des informations basées sur CVE et des actions intelligentes assistées par l'IA. Son automatisation des correctifs garantit que les appareils restent à jour et continuellement protégés sans nécessiter d'intervention manuelle des équipes TI, aidant ainsi les organisations à rester sûres et à respecter les exigences de conformité tout en libérant du temps pour les agents TI.
Splashtop AEM donne aux équipes TI les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les points de terminaison, traiter de manière proactive les problèmes et réduire leur charge de travail. Cela inclut :
Correction automatisée pour les mises à jour OS et les applications tierces prises en charge.
Actions intelligentes assistées par IA pour une remédiation plus rapide.
Cadres politiques personnalisables pouvant être appliqués sur l'ensemble de votre réseau.
Suivi et gestion des inventaires matériels et logiciels sur tous les endpoints.
Des alertes et des remédiations pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des problèmes.
Actions en arrière-plan pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires d'appareils sans interrompre les utilisateurs.
Prêt à réduire la fatigue liée aux correctifs et à simplifier votre flux de travail ? Essayez Splashtop AEM dès aujourd'hui avec un essai gratuit et découvrez les avantages de l'automatisation des correctifs.