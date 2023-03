Comment les écoles peuvent tirer parti des tablettes pour améliorer l'apprentissage à distance

Tirez parti des tablettes que vos élèves utilisent pour leur donner un accès à distance aux ordinateurs de laboratoire afin qu'ils puissent accéder aux ressources scolaires depuis chez eux !

Les tablettes iPad, Android et Windows offrent un potentiel énorme pour aider les étudiants à apprendre. Les écoles ont déployé des tablettes aux étudiants pour améliorer leur expérience d'apprentissage en classe. Mais dans le monde d'aujourd'hui où de plus en plus d'étudiants suivent des cours à distance, comment les écoles et les universités peuvent-elles tirer pleinement parti des tablettes des étudiants ?

Si les tablettes peuvent être très utiles pour accéder à l'internet, les écoles et les universités peuvent faire bien plus pour en faire un puissant compagnon dans le monde de l'enseignement à distance.

Par exemple, les élèves à la maison ne peuvent pas accéder aux ressources qu'ils pourraient normalement utiliser sur les ordinateurs des laboratoires scolaires. Les applications pour la conception graphique, la production vidéo et audio et la modélisation 3D sont essentielles pour les travaux de nombreux étudiants. Habituellement, le seul endroit où les étudiants peuvent accéder à ces programmes est sur les ordinateurs des laboratoires scolaires, ce qui signifie que les étudiants sont incapables d'accéder à des logiciels essentiels lorsqu'ils apprennent à distance.

Et s'il existait un moyen de donner à vos élèves un accès complet à ces ressources à partir de leurs tablettes tout en apprenant chez eux ?

Avec Splashtop pour les laboratoires à distance, c'est possible.

Accès à distance des tablettes aux ordinateurs de laboratoire

Splashtop pour les laboratoires à distance donne aux étudiants la possibilité d'accéder à distance aux ordinateurs de laboratoire à partir de leurs propres appareils personnels, y compris des tablettes.

Une fois dans une session de bureau à distance, l'étudiant pourra voir l'écran de l'ordinateur distant en temps réel. Il pourra contrôler l'ordinateur à distance depuis sa tablette et exécuter n'importe quelle application comme s'il était assis devant.

La Lenawee Intermediate School District, la Wayne State University et la Laney College font partie des nombreux établissements d'enseignement qui utilisent Splashtop pour permettre aux élèves d'accéder aux ressources des laboratoires scolaires depuis leur domicile.

Sans oublier que les enseignants peuvent également bénéficier de Splashtop en utilisant un bureau à distance pour accéder à leurs ordinateurs de travail depuis leurs tablettes et autres appareils.

Utilisez vos tablettes, et donnez aux élèves un accès à distance aux ordinateurs de l'école !

Bonus : outils de tablette Splashtop pour l'intérieur de la salle de classe

Grâce à la suite complète d'outils de partage d'écran et de bureau à distance de Splashtop, les enseignants et les étudiants peuvent utiliser des tablettes pour améliorer l'expérience en classe également.

L'une des façons dont les enseignants peuvent accroître leur engagement est de partager le contenu de leur tablette avec la classe Mac ou PC avec Mirroring360, ce qui leur permet de se déplacer dans la classe tout en gardant le contrôle du contenu de la leçon.

Avec Splashtop Classroom, les enseignants peuvent contrôler à distance l'ordinateur de la classe depuis leur iPad ou leur tablette Android. Mieux encore, les élèves qui possèdent leur propre tablette peuvent voir la leçon sur leur propre écran. Les enseignants peuvent même permettre aux élèves de prendre le contrôle de la leçon et de l'annoter depuis leur propre appareil.

