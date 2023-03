Top 5 des meilleurs logiciels pour l'enseignement virtuel

Avec l’apprentissage à distance, il est important d’avoir les bons outils en place pour que les étudiants, les enseignants et le contenu de la leçon soient tous connectés. Voici les meilleures solutions logicielles pour les écoles et les collèges afin d’améliorer l’apprentissage à distance.

La pandémie COVID-19 ne montrant que peu de signes de ralentissement, de nombreux collèges, universités et districts scolaires de la maternelle à la terminale se sont tournés vers l'enseignement à distance comme alternative au cadre traditionnel de la salle de classe pour l'année à venir.

L'enseignement à distance est un moyen efficace pour les étudiants de poursuivre leurs études, quelles que soient les contraintes physiques ou de temps. Il existe une grande ambiguïté quant à la durée de cette pandémie ; il est donc important que les éducateurs soient équipés des logiciels appropriés pour offrir à leurs élèves la meilleure expérience d'apprentissage possible en ces temps de changement.

Cela étant dit, cet article couvrira 5 types d'outils logiciels dont les établissements d'enseignement doivent tenir compte lors de la mise en œuvre de plans d'enseignement à distance :

Système de gestion de l'apprentissage (LMS)

Vidéoconférence

Collaboration

Suivi et gestion des équipes

Accès à distance

Système de gestion de l'apprentissage (LMS)

En raison d'un accès limité ou inexistant à une salle de classe physique et à des manuels, les enseignants peuvent manquer d'un moyen de présenter efficacement les documents de cours à leurs élèves. Les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) permettent aux enseignants d'automatiser la gestion, la présentation et le suivi des contenus pédagogiques.

Les outils LMS les plus populaires sur le marché aujourd'hui comprennent Schoology Learning, Canvas, et Blackboard Learn.

Vidéoconférence

Afin de promouvoir un environnement d'apprentissage plus interactif, les enseignants et les superviseurs peuvent souhaiter pouvoir interagir en temps réel avec les étudiants pendant leurs cours. Non seulement cela permet de maintenir l'intérêt des étudiants, mais cela peut aussi permettre aux enseignants de répondre à toutes les questions qui peuvent se présenter pendant leur session. Les outils de vidéoconférence permettent aux enseignants et aux étudiants de rester connectés et de collaborer dans un cadre virtuel en temps réel.

Les vidéoconférences populaires utilisées par les universités, les écoles et les tuteurs individuels comprennent Google EDU, Zoom et Wyzant.

Collaboration

Lors d'un apprentissage à distance, il peut être presque impossible de coordonner les tâches entre plusieurs personnes. Les logiciels de collaboration permettent aux étudiants et aux enseignants de travailler ensemble et facilitent l'enseignement pratique.

Parmi les outils logiciels collaboratifs les plus utilisés, citons MURAL, Drawp for School et Loop.

Logiciel d'accès à distance

Il se peut que certains élèves ne disposent pas des outils logiciels dont ils ont besoin (Adobe, Microsoft Office, etc.) sur leurs ordinateurs personnels. Le logiciel d'accès à distance permet aux élèves d'accéder à distance aux ordinateurs des labos scolaires et de les contrôler à partir de leurs propres appareils. Ils peuvent exécuter n'importe quel programme logiciel sur les ordinateurs de l'école pendant une session à distance, même à partir de Chromebooks.

Le meilleur logiciel d’accès à distance actuel pour l’éducation est Splashtop pour les laboratoires distants . Splashtop permet aux écoles de donner aux élèves l’accès aux ordinateurs Windows et Mac à partir de leurs propres ordinateurs, tablettes et appareils mobiles.

Remote Support

En raison de la nature de l'enseignement à distance, il peut être difficile pour les étudiants et les professeurs de recevoir de l'aide s'ils rencontrent des problèmes techniques avec leurs appareils. Les logiciels d'assistance à distance permettent aux techniciens informatiques de fournir une assistance à n'importe quel appareil au moment où l'aide est nécessaire. Utilisez un logiciel d'assistance à distance pour vous assurer que votre faculté et vos étudiants puissent résoudre leurs problèmes rapidement.

Le meilleur logiciel d’accès à distance actuel pour l’informatique éducative est Splashtop SOS .

Vous souhaitez essayer gratuitement les outils d'accès à distance de Splashtop pour l'enseignement à distance ?

