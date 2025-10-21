La gestion des correctifs est une partie essentielle du maintien de la sécurité des environnements TI. Elle résout les vulnérabilités, maintient les appareils à jour avec les dernières améliorations de sécurité et de performance, et aide à assurer la conformité TI. Pourtant, trop souvent, les entreprises négligent leurs indicateurs de gestion des correctifs et échouent à suivre leurs correctifs.
Le suivi des indicateurs et des KPI de gestion des correctifs est un moyen utile pour les équipes TI d'optimiser leurs processus de correction, d'améliorer la sécurité et d'assurer la conformité avec toutes les normes et réglementations pertinentes. Avec cela à l'esprit, examinons les indicateurs clés pour une gestion efficace des correctifs, pourquoi ils sont importants et comment des solutions comme Splashtop AEM facilitent le suivi de ces indicateurs.
Pourquoi Suivre les Métriques & KPI Est Crucial pour la Gestion des Correctifs
Vous vous demandez peut-être : “Pourquoi est-il si important de suivre les KPI de gestion des correctifs ?” Il est facile de penser que la gestion des correctifs est simplement une question d'installation des mises à jour, mais c'est en réalité un processus important qui peut avoir un impact sur l'efficacité et la productivité au sein d'une organisation. Après tout, si les correctifs prennent trop de temps à s'installer ou rencontrent des problèmes de compatibilité inattendus, cela pourrait coûter du temps aux employés et entraîner des temps d'arrêt imprévus. Ignorer les mises à jour de correctifs, par contre, entraîne des risques de cybersecurité.
Les métriques de gestion des correctifs offrent des informations essentielles sur l'efficacité du processus de correction. Cela aide les organisations à rester productives, à atténuer les vulnérabilités et à améliorer leur sécurité globale, tout en guidant les équipes TI dans la prise de décisions éclairées lors de l'installation des correctifs.
Par exemple, certains indicateurs clés pour une gestion efficace des correctifs incluent le temps nécessaire pour détecter et installer les correctifs (le temps moyen de remédiation). Comprendre ces KPI aide les équipes TI à garantir que leur processus de gestion des correctifs est efficace et leur permet de traiter les vulnérabilités aussi rapidement que possible. Cette approche fondée sur les données aide les équipes à améliorer leurs processus de correction et à réduire le risque de violations de données, ce qui est crucial pour la sécurité et la conformité TI.
Top 10 des métriques de gestion des correctifs à surveiller
Avec cela en tête, il est temps de regarder les principaux indicateurs de gestion des correctifs que vous voudrez surveiller. Ces KPI fourniront des informations précieuses sur votre processus de déploiement de correctifs, les domaines où il peut et doit être amélioré, et les obstacles que vous voudrez éviter.
Les indicateurs clés de performance de la gestion des correctifs à surveiller incluent :
1. Fréquence de déploiement des correctifs
Tout d'abord, considérez la fréquence et la régularité de vos déploiements de correctifs (également connu sous le nom de cadence de patch). Une bonne fréquence de patching aide à s'assurer que vous suivez les nouveaux correctifs, réduisant ainsi le temps pendant lequel vos points de terminaison et systèmes restent non patchés et vulnérables.
2. Temps de Réponse des Correctifs
Quelle est la rapidité de correction de vos points de terminaison ? Il est essentiel de suivre le temps qu'il faut pour corriger, depuis le moment où la vulnérabilité est découverte jusqu'au déploiement du correctif. Cela aide à déterminer à quel point le processus de gestion des correctifs de votre entreprise est rapide et réactif. Un temps de réponse rapide indique une gestion efficace des correctifs et une atténuation des risques, mais un temps plus lent est un signe qu'il nécessite des améliorations.
3. Pourcentage de Systèmes Patchés
Lorsque vous corrigez vos endpoints, vous devez vous assurer que chaque appareil est couvert ; laisser des appareils ou des systèmes non corrigés crée de grandes vulnérabilités que les cyberattaquants peuvent exploiter. Ainsi, il est utile de suivre le pourcentage de systèmes corrigés pour avoir une vue d'ensemble de la couverture des correctifs dans votre infrastructure TI. Cela fournit une indication claire de la rigueur de votre processus de gestion des correctifs et peut identifier tous les endpoints qui nécessitent encore des mises à jour.
4. Nombre d'Applications de Correctifs Échouées
Parfois, les correctifs ne s'installent pas correctement et doivent être réinstallés. Cependant, si cela se produit fréquemment, cela pourrait indiquer des problèmes qui doivent être résolus. Suivre le nombre de correctifs échoués peut identifier des problèmes dans le processus de gestion des correctifs, afin que les équipes TI puissent les résoudre et améliorer le processus. Cela aide à maintenir une couverture totale des correctifs à travers une organisation et améliore l'efficacité de la mise à jour.
5. Suivre les vulnérabilités re-corrigées
Il arrive que des vulnérabilités déjà corrigées doivent être corrigées à nouveau. Suivre ces cas permet de comprendre l'efficacité de vos efforts de correctifs initiaux et d'identifier les zones d'amélioration pour vos tests et déploiement de correctifs.
6. Conformité aux normes de correctifs
Maintenir les endpoints et les systèmes entièrement mis à jour et corrigés est une exigence importante pour la conformité IT. Suivre votre métrique de taux de conformité des correctifs indique à quel point vous maintenez votre sécurité en conformité avec ces directives, afin que vous puissiez démontrer que vous respectez vos normes de conformité et suivez les meilleures pratiques.
7. Suivre les Correctifs de Vulnérabilité Critiques
Certaines vulnérabilités sont plus dangereuses que d'autres, et il est crucial de corriger ces vulnérabilités prioritaires aussi vite que possible. Suivre vos vulnérabilités critiques corrigées peut montrer à quel point vous traitez rapidement les problèmes graves et peut guider vos efforts de gestion des vulnérabilités.
8. Conformité des correctifs des appareils utilisateurs
La gestion des correctifs est une responsabilité partagée – les utilisateurs doivent faire leur part en installant les mises à jour dès qu'elles sont disponibles, plutôt que de cliquer constamment sur « me rappeler plus tard ». Suivre la conformité de vos utilisateurs finaux aux correctifs montre le succès de vos politiques à maintenir les terminaux à jour et aide à assurer une couverture de sécurité complète et exhaustive.
9. Taux de réussite des tests de correctifs
Lorsque vous commencez à installer des correctifs, vous devez les tester pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement sur vos appareils et ne causent pas de problèmes inattendus. Suivre le taux de réussite de ces correctifs vous aide à vous assurer que vous pourrez les déployer correctement sur un environnement plus large ou identifier des problèmes à résoudre avant que les correctifs ne soient installés ailleurs.
10. Instances de rétablissement de correctifs
Si le correctif échoue et que vous devez le restaurer, cela pourrait être le signe de problèmes sous-jacents que votre équipe TI devrait traiter. Mesurer à quelle fréquence vous devez restaurer des correctifs fournit des informations importantes sur la stabilité de vos correctifs et aide à identifier les problèmes potentiels dans votre environnement TI.
Comment Les Indicateurs Clés Peuvent-ils Être Intégrés Dans les Stratégies de Gestion des Correctifs ?
Il est clair que plusieurs KPI importants peuvent fournir des informations précieuses sur la gestion des correctifs et la conformité de sécurité. À ce titre, le suivi des métriques de gestion des correctifs devrait faire partie de vos stratégies de sécurité globales.
Les indicateurs de performance de la gestion des correctifs vous aident à identifier les faiblesses et les domaines d'amélioration dans votre processus de gestion des correctifs, afin que vous puissiez affiner le processus et assurer une couverture plus complète. Cette évaluation constante est clé pour maintenir un environnement de point de terminaison entièrement mis à jour et garantir que votre processus de gestion des correctifs suit les meilleures pratiques.
De plus, ces métriques peuvent aider à fournir des données importantes pour votre posture de sécurité globale. Par exemple, intégrer les métriques de gestion des correctifs et de gestion des vulnérabilités offre une vue plus complète de votre sécurité, afin de répondre à vos exigences de conformité et d'assurer une sécurité complète à travers votre organisation.
Des Corrections Manuelles à la S�écurité Automatisée : L'Évolution du Patching
La gestion des correctifs était autrefois un processus manuel chronophage avec peu de visibilité sur sa progression. Heureusement, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les solutions de gestion de correctifs automatisées facilitent le patch des points de terminaison, systèmes d'exploitation et applications à travers des environnements distants à partir d'un seul endroit.
Lorsque les organisations dépendent du suivi manuel des correctifs, elles ont besoin que les agents TI vérifient constamment les mises à jour, puis se rendent sur chaque appareil, lancent l'installation du correctif et attendent ensuite de s'assurer qu'il est correctement installé et sans erreur. C'est un processus lent et répétitif qui gaspille du temps et des ressources, et il est sujet aux erreurs humaines.
Cependant, avec une solution comme Splashtop AEM (Gestion Autonome des Points de Terminaison), vous pouvez détecter automatiquement de nouveaux correctifs, les tester et les déployer sur les appareils, et vous assurer que chaque correctif est correctement installé sans intervention manuelle. Cela permet de gagner du temps, élimine les erreurs humaines, et offre des déploiements de correctifs efficaces sur tous les points de terminaison.
Sécurisez et automatisez votre gestion des correctifs avec Splashtop AEM
La gestion des correctifs devrait être simple et efficace. Avec Splashtop AEM, elle peut l'être. Splashtop AEM rationalise la gestion des correctifs dans les environnements distants avec des mises à jour automatiques et en temps réel sur les systèmes d'exploitation et les applications tierces. Les équipes TI peuvent créer des stratégies de correctifs personnalisées basées sur des politiques, complètes avec des approbations de version et des anneaux de mise à jour pour garantir que chaque correctif est testé, contrôlé et déployé de la manière qui leur convient le mieux.
De plus, Splashtop AEM utilise des informations sur les CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) alimentées par l'IA pour identifier et résoudre de manière proactive les vulnérabilités avec des alertes en temps réel et des Actions Intelligentes. Les équipes TI peuvent également gérer et suivre tout depuis un tableau de bord unique, qui offre une visibilité sur la santé des points de terminaison, les statuts des correctifs, la conformité TI, et plus encore.
Alors que les mises à jour manuelles peuvent souvent interrompre les journées de travail pour installer de nouveaux correctifs, Splashtop AEM peut planifier des mises à jour à des moments convenables, permettant ainsi au travail de se poursuivre sans interruption. Ses actions en arrière-plan permettent également aux équipes TI d'accéder à des outils système comme les gestionnaires de tâches et les commandes à distance sans interrompre les utilisateurs finaux, limitant ainsi les perturbations et les temps d'arrêt.
Splashtop AEM donne aux équipes IT les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les endpoints, traiter de manière proactive les problèmes, et réduire leur charge de travail. Cela comprend :
Patching automatique pour les systèmes d'exploitation, les applications tierces et personnalisées.
Informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE et alimentées par l'IA.
Des cadres de politique personnalisables qui peuvent être appliqués à travers votre réseau.
Suivi et gestion de l'inventaire matériel et logiciel sur tous les points de terminaison.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.
Actions en arrière-plan pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires de périphériques sans interrompre les utilisateurs.
Vous voulez découvrir par vous-même Splashtop AEM ? Commencez avec un essai gratuit dès aujourd'hui.