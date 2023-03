Les nouvelles fonctions de performance de Splashtop permettent le travail à distance pour l'industrie des médias et du divertissement

Les sessions à distance Splashtop sont devenues encore plus rapides grâce à la diffusion en continu multi-moniteur 4k à 40 images par seconde (fps) et à la prise en charge des stations de travail iMac Pro 27" Retina 5k à faible latence.

Si vous produisez des vidéos, des effets visuels (VFX), des animations 3D, de la musique, des émissions de radio/TV ou des jeux, vous êtes probablement familier avec la difficulté de travailler à la maison ou en voyage. Que vous soyez programmeur, artiste, concepteur ou technicien, vous devrez peut-être accéder à des logiciels de rendu graphique, de montage vidéo ou d'assimilation de données gourmands en ressources sur un ordinateur de travail qui nécessite plusieurs téraoctets de stockage. Ce matériel coûte des dizaines de milliers de dollars et il n'est pas possible de reproduire une telle configuration pour chacun des membres de votre équipe. Le travail à distance pourrait ne pas être une option productive pour vous sans un logiciel d'accès à distance. Ou même avec une solution d'accès à distance, vous pourriez ne pas être aussi efficace en raison du retard de diffusion, de la faible résolution, des mauvaises connexions, etc.

Utilisez Splashtop pour accéder et contrôler à distance vos postes de travail haut de gamme depuis n'importe quel ordinateur ou appareil mobile.

Maintenant, grâce aux nouvelles performances de Splashtop, vous pouvez non seulement diffuser du 4k/5k à 40fps, mais vous pouvez le faire pour plusieurs moniteurs simultanément. Vous pouvez accéder à vos vidéos, modèles, autres fichiers et applications en ultra-haute résolution sur vos postes de travail comme si vous étiez assis juste devant lui!

Les utilisateurs de Splashtop dans le secteur des médias et des divertissements partagent leur expérience

Des météorologues préparent des prévisions météorologiques pour la télévision

"C'est la première fois que nous faisons de la météo à distance. Nous nous connectons au système météo de Baron, préparons les graphiques, mettons en place les séquences pour les spectacles et faisons fonctionner le système météo entièrement à distance. Splashtop a permis à notre service météo de fonctionner à distance tout en utilisant toutes les ressources de notre système météo." - Patrick Evans, météorologue de KESQ News Channel 3 et animateur de Eye on the Desert

Les équipes de production vidéo éditent et rendent des vidéos à distance

"J'ai installé Splashtop sur mon ordinateur personnel et je l'utilise pour accéder à mes fichiers et à mes logiciels de montage depuis n'importe où dans le monde. Je voyage beaucoup ! Ainsi, lorsque les clients ont besoin que je leur envoie une vidéo ou une photo, je peux accéder à mon programme de montage, rendre la vidéo et la leur envoyer, le tout depuis mon téléphone ou mon ordinateur portable. J'ai pu accepter plus de projets car je peux maintenant voyager davantage sans que cela n'affecte mon travail." - Marlon Torres, propriétaire de Torres Studios

Visualisation à distance d'écrans d'ordinateur depuis plusieurs endroits dans un studio d'information

"Nous utilisons Splashtop pour nous connecter à distance à un ordinateur sur lequel se trouve une réunion Microsoft Teams qui affiche le multi-viseur. Au total, nous avons 3 types différents de multi-viewers que nous pouvons examiner en fonction de la tâche à accomplir." - Kellie DiVeglia, directrice du téléjournal @ WIS TV

Bénéficiez d'un accès à distance sécurisé et d'une expérience utilisateur améliorée grâce aux plans d'affaires Splashtop

Grâce à l'accès à distance de Splashtop, vous pouvez accéder en toute sécurité à votre ordinateur de travail depuis littéralement n'importe où et n'importe quel appareil ! Vous pouvez le faire en 3 étapes faciles:

Essayez gratuitement ou achetez une licence Splashtop Business Access Pro (accès à distance pour les personnes et les équipes qui souhaitent travailler à distance). Les nouvelles fonctionnalités sont également disponibles avec Splashtop Remote Support (support à distance pour les MSP et les services informatiques) et Splashtop SOS (support à distance à la demande pour les services d'assistance) Installez le Splashtop Streamer sur votre ordinateur de travail Téléchargez l'application Splashtop Business pour votre ordinateur Windows/Mac, iOS ou tablette Android à la maison et lancez la session à distance!

Grâce à de nouvelles fonctionnalités très performantes, vous pouvez être productif et livrer vos projets à temps tout en travaillant à distance. Vous pouvez éditer des vidéos, assimiler de grandes quantités de données, vérifier l'avancement du rendu des fichiers, développer et tester des constructions de jeux, peindre, sculpter et bien d'autres choses encore, tout en étant à distance, en voyage ou depuis chez vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une connexion Wi-Fi!

Les sessions Splashtop sont protégées par une authentification à plusieurs facteurs, une authentification de dispositif, un cryptage TLS/SSL et bien d'autres fonctions de sécurité. En outre, Splashtop offre une capacité de signature unique (SSO) avec intégration avec AD, ADFS, AzureAD et OKTA.

Vous préférez une solution sur place ?

Certaines organisations préfèrent un déploiement sur site pour une sécurité accrue et des performances encore plus rapides. Splashtop vous offre la possibilité de déployer une solution auto-hébergée, installée derrière votre pare-feu en même temps que l'intégration. En savoir plus sur Splashtop On-Prem.

Elle est plus rapide et plus sûre que les autres solutions d'accès à distance

Utilisez-vous actuellement un réseau privé virtuel (VPN) ou d'autres solutions de bureau à distance ? Splashtop est plus rapide, plus sûr, plus facile et plus rentable à mettre en place et à faire évoluer pour des équipes plus importantes. Lisez comment Splashtop offre de meilleures fonctionnalités que le VPN/RDP, VNC, RD Gateway et d'autres logiciels d'accès à distance.

