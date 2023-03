Splashtop, la solution de bureau à distance la plus rapide, est devenue encore plus rapide

Prise en charge de la diffusion en continu de qualité 4K pour le montage vidéo à distance, le développement de jeux, la conception 3D et d'autres activités gourmandes en CPU

SAN JOSE, Californie, 28 avril 2020 – Splashtop Inc, un leader dans les solutions d'accès et de support à distance, annonce qu'il a amélioré sa solution de bureau à distance pour prendre en charge le streaming de qualité 4K. En conséquence, les éditeurs vidéo, les développeurs de jeux, les utilisateurs de CAO/FAO et autres personnes effectuant des activités de traitement intensif sont désormais mieux équipés pour travailler à domicile, sans avoir besoin d'un accès physique aux postes de travail haut de gamme de leur lieu de travail.

Les fonctionnalités améliorées de Splashtop incluent le streaming 4K multi-moniteurs à 40 images par seconde (ips) et le streaming iMac Pro Retina 5K, à faible latence. Un récent benchmark conjoint avec NTT Docomo a confirmé que Splashtop atteignait 37 ips dans un environnement 4G / LTE et 60 ips dans un environnement 5G.

"Je suis très heureux d'annoncer que les performances d'accès à distance de Splashtop ont atteint plus de 60 fps sur un réseau 5G de nouvelle génération, soit le double des performances d'un réseau 4G. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec Splashtop pour imaginer et offrir de nouvelles possibilités grâce à l'Open Innovation Cloud 5G de Docomo", a déclaré M. Motodaka, directeur général de la stratégie commerciale de NTT Docomo.

"Nos clients dans des secteurs tels que les médias et le divertissement ou l'architecture et le design nous ont clairement fait savoir qu'un grand nombre de leurs employés travaillant désormais à domicile, ils ont besoin de pouvoir monter des vidéos 4K à distance, développer des jeux et travailler sur des applications CAO/FAO", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Cette dernière amélioration de Splashtop répond aux nouveaux besoins de ces entreprises en matière de montage vidéo haut de gamme et de conception 3D pour le travail à domicile—et confirme notre position de leader dans la fourniture à nos clients de la meilleure solution de bureau à distance de sa catégorie et à hautes performances".

Une expérience utilisateur grandement améliorée pour les concepteurs 3D, les architectes, les éditeurs vidéo et les développeurs de jeux

Splashtop a toujours été connu pour offrir une expérience d’accès à distance de haute qualité pour les applications vidéo et de jeux. Par exemple, Splashtop a reçu le prix de la meilleure application mobile au CES 2012, au cours duquel NVIDIA a également présenté Splashtop lors de sa conférence de presse au CES. Mais des activités telles que l’édition de vidéos, la conception de jeux ou la création de visualisations 3D complexes sont beaucoup plus difficiles à réaliser à distance, en raison des contraintes techniques de diffusion de données.

Splashtop a réalisé sa nouvelle percée en matière de streaming 4K en optimisant son moteur d'encodage et de décodage pour tirer parti des dernières accélérations matérielles d'Intel, de NVIDIA et d'AMD. Ce faisant, Splashtop a fait passer les performances de l'accès à distance à un niveau supérieur tout en réduisant l'utilisation du CPU de plus de 50 %—ce qui permet d'augmenter la marge de manœuvre du CPU pour les applications nécessitant un traitement intensif, telles que les logiciels de montage vidéo, les moteurs de développement de jeux et les applications de CAO/FAO.

Splashtop offre un déploiement dans le nuage ainsi que sur site, répondant à différents niveaux de sécurité et de conformité. L'authentification à plusieurs facteurs, l'authentification des dispositifs et le cryptage TLS/SSL sont intégrés pour un accès à distance sécurisé. Une fonction d'authentification unique (SSO) est également disponible, avec intégration avec ADFS, Azure AD, JumpCloud et Okta, afin d'améliorer et de simplifier la gestion des mots de passe pour les équipes informatiques et les utilisateurs.

Les studios ainsi que de nombreuses sociétés de développement de jeux utilisent Splashtop pour faire du montage vidéo et du développement de jeux à distance, tandis que les entreprises d'architecture et de fabrication industrielle utilisent Splashtop pour permettre aux travailleurs d'accéder à distance aux postes de travail CAO/FAO 3D de l'entreprise.

Obtenez un streaming 4K/5K multi-moniteurs avec Splashtop Business Plans

Ces nouvelles fonctionnalités de performance sont disponibles avec Splashtop Business Access Pro, Splashtop Remote Support et Splashtop On-Demand Support. Les utilisateurs peuvent essayer gratuitement ou acheter une licence pour accéder en toute sécurité à leur ordinateur de travail à partir d’ordinateurs Windows / Mac et d’appareils mobiles iOS ou Android. Les organisations ont la possibilité d’utiliser le déploiement dans le cloud ou sur site.

