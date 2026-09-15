Les réseaux hospitaliers comprennent une multitude d’appareils, notamment jusqu’à des milliers de terminaux distribués, tels que les postes de travail des stations de soins infirmiers, les tablettes des cliniciens et les dispositifs médicaux connectés.
Cependant, chacun de ces terminaux constitue un point d’entrée potentiel pour les attaquants, pouvant leur donner accès à des informations de santé protégées électroniques (ePHI).
Les équipes IT des entreprises de santé doivent trouver le bon équilibre entre facilité d’utilisation et sécurité tout en maintenant la conformité HIPAA. Cela nécessite une supervision centralisée pour protéger et gérer correctement chaque endpoint ; sinon, elles perdront en visibilité sur les appareils obsolètes ou vulnérables.
Dans cette optique, voyons comment les équipes IT peuvent gérer les terminaux de manière sécurisée sans interrompre les utilisateurs ni nuire à l’efficacité. Nous examinerons les défis auxquels les équipes IT du secteur de la santé sont confrontées, ainsi que les bonnes pratiques de gestion des terminaux.
Pourquoi les terminaux comptent dans les environnements cliniques
Les établissements de santé, notamment les hôpitaux, les cabinets médicaux et autres, disposent d’une grande variété de terminaux à gérer. Cela inclut les postes de travail, les tablettes des cliniciens, et même les appareils de l’Internet des objets médicaux (IoMT), comme les pompes à perfusion ou les dispositifs médicaux portables.
Chacun de ces terminaux est important pour le traitement des patients et peut contenir des informations personnelles sensibles. Si un terminal est compromis, cela peut retarder les décisions de traitement, exposer les données des patients et provoquer de multiples perturbations.
Il n’est pas exagéré de dire que des vies peuvent dépendre du bon fonctionnement de ces appareils et du maintien d’un niveau de sécurité élevé.
Les vrais défis de la gestion des terminaux dans le secteur de la santé
Alors, qu’est-ce qui complique la gestion des terminaux de santé ? Plusieurs facteurs peuvent compliquer la mise à jour, la gestion ou le dépannage des terminaux par les équipes IT, notamment :
Diversité des appareils : La grande variété de types de terminaux, y compris les appareils IoMT, peut rendre difficile une gestion efficace de l’ensemble, en particulier à partir d’un seul endroit.
Systèmes hérités : de nombreux établissements s’appuient sur des appareils plus anciens qui sont devenus des composants essentiels de leur infrastructure technologique, mais qui ne reçoivent peut-être plus de mises à jour ni de support.
Shadow IT et appareils BYOD : Le Bring-Your-Own-Device (BYOD) est idéal pour permettre aux employés d’utiliser les appareils de leur choix, mais peut aussi compliquer la gestion de l’ensemble. Cela devient encore plus difficile si les employés utilisent des appareils non gérés à l’insu de l’IT.
Effectifs IT limités : lorsque les appareils doivent être gérés et pris en charge manuellement, les petites équipes IT peuvent avoir du mal à tout suivre. Sans une plateforme robuste de gestion des terminaux, elles peuvent facilement perdre la trace des appareils, manquer des mises à jour essentielles ou ne pas remarquer qu’un terminal est compromis.
Pas de temps pour les interruptions : les hôpitaux et autres établissements de santé ne peuvent pas se permettre de longs processus de mise à jour ni de perturbations. Cette tolérance zéro aux interruptions peut rendre le dépannage et le déploiement de correctifs sur les appareils encore plus difficiles pour les équipes IT.
Comment HIPAA façonne les exigences de sécurité des terminaux dans le secteur de la santé
Chaque secteur a des règles de sécurité spécifiques à respecter, et dans la santé, cela signifie maintenir la conformité HIPAA.
HIPAA comporte plusieurs règles de sécurité conçues pour protéger les ePHI, notamment l’analyse des risques, le contrôle d’accès et le contrôle d’audit. Les organismes de santé et leurs équipes IT doivent identifier et traiter en continu les risques liés aux endpoints, maintenir la sécurité des accès grâce à des contrôles d’accès et une authentification renforcés, protéger les données en transit, et ainsi de suite.
Plus récemment, des mises à jour proposées des règles de sécurité HIPAA ont été introduites, ce qui ferait passer l’ authentification multifacteur et le chiffrement du statut de mesures de protection recommandées à celui d’exigences obligatoires.
Sans une bonne gestion des terminaux, il est difficile de démontrer la conformité HIPAA et de maintenir la sécurité.
Ce que révèlent les récentes données d'application de l'OCR sur les risques liés aux terminaux
Selon l’analyse du HIPAA Journal des données du HHS Office for Civil Rights, pour le seul mois d’avril 2026, 47 violations dans le secteur de la santé ont été recensées, chacune touchant de quelques centaines à plusieurs milliers de patients. Plus de 1,3 million de personnes ont vu leurs informations de santé privées exposées, mettant des données sensibles en danger.
Le piratage et d’autres incidents IT ont été la principale cause de ces violations. Les cybercriminels ciblent souvent des vulnérabilités connues qui n’ont pas été corrigées pour compromettre des appareils et infiltrer des réseaux, obtenant ainsi l’accès à des informations protégées qu’ils peuvent voler, vendre ou utiliser pour exiger une rançon.
Dans le même temps, nombre de ces attaques auraient pu être évitées grâce à une cybersécurité adaptée et à la gestion des correctifs. Les cyberattaques ciblent souvent des appareils non corrigés qui ne disposent d’aucune protection contre les menaces existantes, car ces appareils constituent un point d’entrée facile. Maintenir les correctifs de sécurité à jour et se protéger contre toutes les menaces connues (nouvelles comme anciennes) est essentiel pour prévenir les attaques.
7 composants d’une gestion efficace des endpoints pour le secteur de la santé
Alors, qu’est-ce qui rend la gestion des terminaux efficace pour les établissements de santé ? Nous avons résumé l’essentiel en sept composants clés qui peuvent aider les équipes IT à gérer des terminaux distribués et à contribuer à garantir la sécurité :
Visibilité centralisée: la visibilité est essentielle pour gérer les appareils, identifier les problèmes potentiels et vérifier que tout est correctement mis à jour. Lorsque les équipes IT peuvent voir et surveiller tous leurs terminaux depuis un seul endroit, il est plus facile de les gérer efficacement.
Gestion automatisée des correctifs: maintenir les appareils corrigés et à jour est essentiel pour la sécurité, mais l’application manuelle des correctifs peut prendre du temps et entraîner des erreurs. La gestion automatisée des correctifs permet de maintenir les appareils entièrement corrigés en déployant les mises à jour sans nécessiter d’intervention manuelle.
Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC): le contrôle d’accès basé sur les rôles aide à gérer les accès en les restreignant selon le rôle et les responsabilités de l’utilisateur. Cela contribue à améliorer la sécurité et la responsabilisation en empêchant les utilisateurs non autorisés d’accéder aux informations sensibles et en limitant l’accès à celles-ci.
Chiffrement et effacement à distance: gérer et protéger les données est essentiel pour la sécurité. Cela implique d’utiliser le chiffrement de bout en bout, qui brouille les données en transit afin qu’elles ne puissent pas être interceptées, ainsi que la possibilité d’effacer à distance les appareils et de supprimer toutes les données s’ils sont perdus ou retirés du service.
Endpoint Detection and Response (EDR): l’EDR surveille les endpoints sur l’ensemble d’un réseau afin de détecter les menaces potentielles et aide les équipes de sécurité à les analyser et à y répondre. Il s’agit d’un puissant outil de cybersécurité pour le secteur de la santé, car il aide les équipes IT à identifier les menaces en temps réel sur les appareils et à y remédier avant qu’elles ne causent des dommages.
Authentification multifacteur (MFA): la MFA aide à protéger les comptes en ajoutant un niveau supplémentaire de sécurité et de vérification lorsque les utilisateurs tentent de se connecter. Cela aide à protéger les comptes contre les mots de passe volés, car connaître uniquement les informations de connexion d’un utilisateur ne suffit pas pour accéder à son compte.
Conformité et rapports d’audit: maintenir la sécurité ne suffit pas. Les équipes doivent aussi être en mesure de prouver qu’elles respectent leurs exigences de conformité IT, ce qui nécessite des journaux et des rapports démontrant la conformité avec leurs politiques et outils de sécurité. De bons outils de reporting peuvent aider à réussir les audits et à démontrer la conformité en fournissant des données et des enregistrements clairs lorsque nécessaire.
Bonnes pratiques de gestion des endpoints pour les équipes IT du secteur de la santé
Les équipes IT qui gèrent les appareils et les réseaux des organismes de santé ont beaucoup à gérer. Heureusement, nous avons compilé les bonnes pratiques qu’elles peuvent suivre pour maintenir les appareils correctement mis à jour et protégés sans perturber les flux de travail cliniques.
Les bonnes pratiques incluent :
Planification : Les mises à jour ne doivent pas interrompre les flux de travail quotidiens. À la place, les fenêtres de maintenance doivent être planifiées en fonction des horaires afin que les appareils soient mis à jour lorsqu’ils ne sont pas nécessaires, et que les perturbations soient réduites au minimum.
Accès au moindre privilège : L’application des principes du moindre privilège pour l’accès permet de mieux garantir la sécurité des données sensibles. Cette approche limite l’accès des utilisateurs à ce dont ils ont uniquement besoin pour accomplir leur travail, réduisant ainsi le risque d’accès non autorisé et la surface d’attaque potentielle.
Gestion des correctifs : L'utilisation d'une solution de gestion des correctifs permet aux équipes IT de déployer des mises à jour sur les appareils sans avoir à les mettre à jour manuellement un par un. Cela réduit les erreurs humaines et améliore l'efficacité, tout en maintenant les appareils sécurisés et conformes.
Mesures de protection contre la perte de données et récupération : Les données sensibles des patients doivent être protégées. Cela comprend l’utilisation du chiffrement des données pour protéger les données en transit, ainsi que des sauvegardes et des redondances pour restaurer les données en cas de sinistre.
Mesures de protection du réseau : La sécurité du réseau est essentielle. Cela inclut des outils de sécurité essentiels tels que l’authentification multifacteur, les contrôles d’accès au réseau, la segmentation du réseau et l’isolement des terminaux à haut risque.
Surveillance et réponse : L’utilisation de la détection et réponse sur les endpoints ou d’autres outils de surveillance réseau aide à identifier les comportements suspects et les menaces potentielles, avec des alertes en temps réel pour que les équipes IT puissent réagir rapidement.
Checklist de préparation des terminaux pour le secteur de la santé
Lorsque vous gérez des terminaux, il y a beaucoup d’éléments à suivre, et de nombreuses étapes qu’il est facile d’oublier. Pour vous aider, nous avons créé une checklist pratique. Gardez ces points à l’esprit, et vous serez mieux à même de protéger les terminaux dans l’ensemble de votre organisation de santé :
Gestion des terminaux : Tous les terminaux, y compris les appareils mobiles et médicaux, sont intégrés à votre plateforme de gestion des terminaux.
Chiffrement des données : Les données restent protégées pendant leur transmission grâce au chiffrement de bout en bout.
Gestion des correctifs : Tous les terminaux sont mis à jour avec les correctifs et vérifiés, et une gestion automatisée des correctifs est en place pour mettre à jour les appareils lorsque de nouveaux correctifs sont disponibles.
Authentification : L’authentification multifacteur est appliquée sur tous les appareils et pour tous les utilisateurs afin de vérifier l’identité.
Visibilité de l’inventaire : Tous les terminaux sont visibles depuis un seul endroit, y compris les alertes de sécurité, l’état des correctifs, les versions de l’OS et les applications.
Alignement des politiques : Vos politiques sont alignées sur HIPAA et d’autres réglementations pertinentes.
Application des politiques : Les politiques de conformité sont activement appliquées sur les terminaux, y compris l’EDR et le déploiement des correctifs.
Formation des cliniciens : Les cliniciens et les autres membres du personnel sont formés aux bonnes pratiques pour sécuriser et protéger leurs appareils, notamment comment prévenir le phishing.
Le rôle de l’IA dans la gestion des terminaux de santé
L’essor de l’intelligence artificielle (IA) a introduit de nouvelles menaces, car les cybercriminels peuvent utiliser l’IA pour créer rapidement des exploits visant de nouvelles vulnérabilités. Dans le même temps, elle a également favorisé de nouvelles façons de détecter les attaques et d’y répondre.
Les informations CVE alimentées par l’IA peuvent analyser les données sur les Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) pour identifier et prioriser les vulnérabilités les plus importantes, et même signaler automatiquement les problèmes de base à corriger. Les équipes IT peuvent définir des règles de priorisation, d’alertes et d’escalade afin que l’outil alimenté par l’IA puisse traiter les menaces conformément à la politique de l’entreprise.
Par conséquent, l’IA peut contribuer à améliorer la rapidité, la précision et l’efficacité de la détection et de la réponse aux menaces, en aidant à protéger de manière proactive les terminaux contre les menaces dès leur apparition.
Gérez de manière proactive les endpoints de santé depuis une console automatisée unique
Lorsque vous devez gérer plusieurs terminaux distribués, y compris des appareils de cliniciens, BYOD et IoMT, il vous faut une solution robuste de gestion des terminaux comme Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management).
Splashtop AEM offre aux équipes IT une visibilité, une gestion automatisée des correctifs, des rapports de conformité et bien plus encore, le tout dans une console unique. Les équipes IT du secteur de la santé peuvent l’utiliser pour gérer les endpoints dans l’ensemble de leur environnement, quel que soit l’emplacement, le système d’exploitation ou le type d’appareil.
Avec Splashtop AEM, il est facile de surveiller l’état de santé des terminaux et leur niveau de vulnérabilité sur l’ensemble du réseau, grâce à ses analyses CVE alimentées par l’IA. Il utilise également une automatisation des correctifs basée sur des politiques pour détecter, tester, déployer et vérifier les mises à jour sur l’ensemble des terminaux, le tout hiérarchisé et planifié conformément à la politique de l’entreprise.
De plus, Splashtop AEM permet l'application des politiques sur l'ensemble des appareils et peut créer rapidement des rapports pour démontrer la conformité IT lors des audits. Cela facilite la démonstration de la conformité HIPAA et prouve que des contrôles des endpoints sont en place.
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