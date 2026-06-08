L’essor du travail à distance et du Travail hybride a été une aubaine pour les employés, mais aussi un casse-tête pour les équipes de sécurité IT. Les employés peuvent travailler en déplacement, souvent depuis leurs propres appareils dans des environnements BYOD, offrant une flexibilité et une accessibilité sans précédent. Cependant, cela signifie que les appareils des employés ne sont pas toujours sur le réseau de l’entreprise, même s’ils doivent toujours respecter les exigences de sécurité de l’entreprise.
Si l’IT ne peut pas vérifier l’état des appareils, appliquer des contrôles, résoudre les problèmes et garder de la visibilité, les politiques écrites ne valent même pas le papier sur lequel elles sont imprimées. Alors, comment les entreprises peuvent-elles appliquer des politiques de sécurité à distance ?
Avec les bons outils, les entreprises peuvent renforcer la sécurité des terminaux, soutenir leurs efforts de conformité et maintenir une meilleure visibilité sur les environnements de travail à distance. Dans cette optique, examinons les politiques que les équipes IT doivent appliquer, ce qui rend les appareils distants difficiles à gérer et comment faire respecter les politiques de sécurité sur les terminaux des employés.
Que signifie l’application à distance des politiques de sécurité ?
L’application des politiques à distance permet à l’IT d’appliquer et de vérifier les exigences de sécurité pour les terminaux distants sans accéder physiquement aux appareils.
Avoir une politique IT écrite est une chose. Le faire respecter en est une autre, ce qui nécessite de la visibilité, de l’automatisation, des configurations appropriées, des mesures correctives et des rapports. Il s’agit d’un processus continu qui doit maintenir de façon constante les normes de sécurité, et non d’une configuration ponctuelle.
Politiques de sécurité courantes que les équipes IT doivent appliquer sur les appareils des employés
Bien que les besoins de sécurité propres à chaque entreprise varient, il existe plusieurs exigences universelles que les équipes IT appliquent dans toutes les entreprises. Les politiques de sécurité courantes incluent :
Exigences relatives au mot de passe et au verrouillage de l’écran.
Exigences de mise à jour du système d’exploitation.
Exigences de mise à jour des applications tierces.
Statut du pare-feu et de l’antivirus.
Applications logicielles approuvées et/ou bloquées.
Inventaire des appareils et statut de propriété.
Autorisations d'accès à distance.
Paramètres de chiffrement et de protection des données.
Contrôles des accès utilisateurs et du moindre privilège.
Paramètres Wi-Fi, VPN et proxy (le cas échéant).
Pourquoi il est plus difficile de maintenir la conformité des appareils des employés à distance
Plusieurs facteurs contribuent aux défis opérationnels, en particulier par rapport aux appareils utilisés au bureau, notamment :
1. L’IT a moins d’accès direct à chaque appareil
Lorsque les employés travaillent en déplacement, leurs terminaux sont souvent déconnectés du réseau de l’entreprise. Cela signifie qu’il est plus difficile pour les équipes IT d’y accéder quand nécessaire, et qu’elles risquent de manquer les fenêtres de maintenance, ce qui rend les vérifications manuelles difficiles et peu fiables.
2 . L’état de l’appareil peut changer entre deux vérifications
La conformité IT n’est pas un état figé. Les appareils peuvent devenir obsolètes, manquer des correctifs, voir leurs paramètres modifiés, installer des logiciels non autorisés ou, d’une autre manière, ne plus être conformes. Il est donc essentiel de disposer d’une visibilité continue afin de garantir le maintien de la conformité à tout moment, plutôt que de s’appuyer sur des audits ponctuels.
3. Le suivi manuel ne passe pas à l’échelle
Lorsque vous devez gérer plusieurs terminaux à distance, compter sur les employés pour mettre à jour et gérer manuellement leurs appareils est, au mieux, peu fiable. L’envoi d’e-mails de rappel et le suivi manuel des problèmes entraînent une application incohérente et des risques d’erreur humaine ; l’essentiel est d’utiliser des outils capables de monter en charge de façon fiable grâce à des processus reproductibles.
4. Différents outils peuvent prendre en charge différentes parties du flux de travail
Les organisations utilisent souvent plusieurs outils dans leurs flux de travail, notamment la gestion des appareils mobiles (MDM), la surveillance et gestion à distance (RMM), un logiciel antivirus, le support à distance et un logiciel de gestion des correctifs. Cependant, les faire fonctionner ensemble peut être difficile. Les agents IT doivent pouvoir identifier les problèmes et agir rapidement. L’utilisation d’une plateforme unifiée peut donc aider à réduire la complexité et à améliorer la réactivité.
Comment appliquer à distance des politiques de sécurité sur les appareils des employés
Si vous souhaitez renforcer la sécurité sur les appareils des employés à distance, c’est possible, mais il y a quelques étapes clés à suivre. Suivez ces étapes pour mettre en place une approche plus cohérente et reproductible afin d’appliquer les politiques de sécurité sur les terminaux à distance :
1. Inventoriez chaque terminal géré
Les équipes IT doivent savoir quels appareils elles doivent gérer avant de pouvoir appliquer des politiques. Cela signifie qu’un inventaire à jour est essentiel, de préférence avec des mises à jour automatiques de l’inventaire. Cela doit inclure la propriété de l’appareil, la version du système d’exploitation, les logiciels installés, l’utilisateur attribué, l’emplacement et le statut de gestion afin de faciliter le tri et la gestion.
2. Définir les référentiels de sécurité
Une fois que tous les appareils sont connus, il est également important d’établir leurs références de sécurité. Ces éléments doivent traduire les exigences de l’entreprise en paramètres applicables, notamment le statut des correctifs, les logiciels approuvés, le statut du pare-feu, les exigences d’accès, etc.
3. Appliquez des politiques via les outils de gestion des endpoints
Une fois les politiques définies, elles doivent également être appliquées depuis un emplacement central plutôt que d’être laissées aux utilisateurs finaux. Des outils tels que les logiciels MDM ou RMM, Microsoft Intune et les outils de gestion des terminaux peuvent aider à appliquer des politiques de sécurité sur l’ensemble des terminaux.
4. Surveillez la conformité en continu
Les équipes IT doivent pouvoir voir quels appareils sont conformes, lesquels ne le sont pas et pourquoi. Il est préférable de le faire à l’aide de tableaux de bord centralisés, d’alertes automatisées, de rapports et d’informations sur l’état des appareils.
5. Mettez à jour les systèmes d’exploitation et les applications tierces
La gestion des correctifs est l’un des aspects les plus importants de l’application des politiques sur les terminaux. Les appareils de votre environnement de terminaux doivent rester à jour, car les logiciels obsolètes risquent d’exposer des vulnérabilités. La gestion des correctifs doit inclure à la fois les systèmes d’exploitation et les applications tierces afin de répondre aux exigences de sécurité, de réduire l’exposition évitable et de maintenir la préparation aux audits.
6. Automatisez la remédiation des problèmes courants
L’automatisation est un outil puissant pour sécuriser les appareils sans nécessiter de travail manuel. Avec une bonne automatisation, vous pouvez exécuter automatiquement des tâches courantes, notamment déclencher des mises à jour, redémarrer des services ou des appareils, exécuter des scripts, appliquer des modifications, etc., afin de maintenir la sécurité tout en libérant du temps pour les agents.
7. Utilisez le support à distance lorsque l’automatisation ne suffit pas
Si l’automatisation seule ne suffit pas pour certains endpoints ou problèmes, un logiciel de support à distance aide les techniciens à investiguer les problèmes, dépanner les appareils et appliquer des correctifs depuis n’importe où. Cela rend le support plus rapide et plus facilement accessible, quel que soit l’endroit où se trouvent les agents.
8. Conservez des dossiers pour les audits et les examens
L'application des règles doit inclure des preuves à l'appui des audits, des examens et des rapports de conformité. Cela peut inclure des journaux, des rapports d’état des correctifs, des rapports d’inventaire et des résultats de politiques, qui aident tous les équipes IT à montrer ce qui a été vérifié, ce qui a été modifié et ce qui nécessite une attention particulière, tout en démontrant leur engagement en matière de sécurité.
Où se situent MDM, UEM, Intune et la gestion des terminaux
Voyons maintenant quelques outils couramment utilisés pour renforcer la sécurité des appareils. Les équipes IT peuvent gérer la sécurité des appareils à distance de plusieurs façons, notamment :
Outils MDM et UEM
Les outils de gestion des appareils mobiles et de Unified Endpoint Management (UEM) sont couramment utilisés pour inscrire des appareils, appliquer des politiques de configuration, gérer les appareils mobiles et faire respecter les exigences d’accès. Cela en fait des outils utiles pour gérer les inventaires et appliquer les mesures de sécurité, ce qui en fait de bonnes bases pour la sécurité à distance.
Microsoft Intune
Pour les environnements centrés sur Microsoft, Microsoft Intune est un outil de gestion des terminaux largement utilisé. Il peut aider à appliquer des politiques de sécurité, à gérer la conformité des appareils et à prendre en charge l’accès conditionnel, bien que les équipes puissent encore avoir besoin d’outils supplémentaires pour un déploiement plus rapide des correctifs, une visibilité plus approfondie sur les endpoints et la remédiation à distance.
Outils de gestion des terminaux et de support à distance
Grâce à la gestion des terminaux et aux outils de support à distance, les équipes IT peuvent conserver de la visibilité, appliquer des correctifs aux appareils et dépanner les terminaux depuis n’importe où. À l’aide d’un logiciel comme Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), les équipes IT peuvent définir et appliquer des politiques sur l’ensemble des endpoints, avec inventaire automatique, correctifs et alertes pour maintenir la cybersécurité.
Comment Splashtop AEM aide à appliquer les politiques de sécurité des terminaux
Lorsque les appareils des employés sont répartis sur plusieurs sites, Splashtop AEM aide les équipes IT à centraliser la visibilité, automatiser le déploiement des correctifs et effectuer des actions de remédiation à distance depuis un seul endroit. Cela contribue à rendre l’application des politiques plus cohérente dans les environnements de terminaux distribués.
Avec Splashtop AEM, vous pouvez :
1. Consultez l’état des terminaux depuis un seul endroit
Splashtop AEM permet aux équipes IT de surveiller leurs terminaux et leur inventaire depuis une console unique, y compris l’état de santé des terminaux, l’inventaire, le statut des correctifs et le niveau de sécurité. Cela offre la visibilité dont les équipes IT ont besoin pour gérer les appareils et appliquer des mesures de sécurité sur l’ensemble des terminaux.
2. Corrigez les appareils en temps réel
La gestion automatisée des correctifs de Splashtop AEM aide les équipes IT à mettre à jour les systèmes d’exploitation et les applications tierces sur l’ensemble des appareils, sans que les utilisateurs aient besoin de les installer manuellement. Grâce à cela, les équipes IT peuvent maintenir les terminaux corrigés et à jour, appliquant ainsi les politiques sur l’ensemble des appareils tout en respectant les calendriers de correctifs.
3. Identifier et hiérarchiser les vulnérabilités
Grâce aux informations basées sur les CVE de Splashtop AEM, les équipes IT peuvent mieux comprendre les vulnérabilités qui affectent leur environnement et prioriser celles à corriger. Cela aide les organisations à prioriser les actions de remédiation et à prendre en charge les workflows de sécurité et de conformité grâce à un contexte de vulnérabilité plus clair.
4. Automatiser les workflows de remédiation
Splashtop AEM apporte la puissance de l’automatisation aux équipes IT, pour des workflows plus rapides et plus efficaces. Cela inclut l’automatisation basée sur des politiques, les alertes, les scripts et les actions de remédiation, conçus pour corriger les problèmes courants sur l’ensemble des terminaux. Cela réduit le travail manuel répétitif et aide à appliquer les politiques et les paramètres dans des environnements distribués.
5. Prenez en charge les appareils à distance lorsque les problèmes nécessitent une investigation
Lorsque l’automatisation ne suffit pas tout à fait, Splashtop propose également l’ accès à distance et le support, permettant aux agents IT de résoudre directement les problèmes des appareils depuis n’importe où. Avec Splashtop, il est facile d’accéder aux terminaux à distance sur tous les appareils et de les gérer, pour améliorer le dépannage et les flux de travail IT.
Bonnes pratiques pour créer un flux de travail reproductible d’application des politiques
Bien qu’il y ait plusieurs facteurs et variables à prendre en compte, nous avons compilé une liste de bonnes pratiques pour l’application de la cybersécurité. Les bonnes pratiques incluent :
Commencez par les politiques qui gèrent les risques les plus importants.
Utilisez des groupes d’appareils pour appliquer des politiques selon le rôle, le service ou le niveau de risque.
Surveillez en continu les résultats des politiques, au lieu de vous fier à des vérifications périodiques.
Automatisez les correctifs courants lorsque la voie de remédiation est clairement définie.
Évitez d’impliquer les utilisateurs dans l’application des règles de routine (dans la mesure du possible) afin que l’IT puisse s’en charger.
Examinez les actions ayant échoué et les problèmes récurrents pour identifier ce qui s’est mal passé et améliorer le flux de travail.
Conservez des journaux et des rapports pour démontrer la conformité IT et rester prêt pour les audits.
Revoyez vos politiques à mesure que les appareils, les applications et les modes de travail évoluent.
Appliquez des politiques de sécurité sur l’ensemble des appareils à distance avec Splashtop AEM
L’application des politiques de sécurité à distance peut être difficile sans les bons outils, et des politiques écrites ne sont utiles que lorsqu’elles peuvent être appliquées de manière cohérente sur l’ensemble des terminaux. Cela nécessite de la visibilité, une automatisation robuste, la gestion des correctifs, des rapports, et plus encore.
Avec Splashtop AEM, les équipes IT peuvent simplifier la gestion des terminaux grâce au patching en temps réel, à des informations de sécurité basées sur les CVE, à l’inventaire des terminaux, aux alertes et à la remédiation à distance. Cela aide les équipes à gérer les appareils à distance de manière plus cohérente, à réduire le travail d'application manuelle et à renforcer la sécurité des terminaux ainsi que la préparation aux audits.
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