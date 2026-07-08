Les établissements d’enseignement se sont tournés vers l’apprentissage hybride flexible (HyFlex) et les classes virtuelles pour continuer à offrir un enseignement de qualité à leurs étudiants. Ces modèles offrent une approche flexible de l’apprentissage, permettant aux étudiants de suivre des cours en personne, en ligne ou une combinaison des deux.
Si l’apprentissage HyFlex et les classes virtuelles offrent de nombreux avantages, ils s’accompagnent également de leur lot de défis. L’un des plus importants consiste à fournir une assistance technique fiable et efficace aux étudiants et aux enseignants qui peuvent se trouver dans des endroits différents et utiliser des appareils hétérogènes. C’est là qu’interviennent les logiciels d’assistance à distance de nouvelle génération.
Les logiciels modernes d’assistance à distance permettent aux techniciens informatiques d’accéder à un autre ordinateur ou appareil mobile à distance pour fournir une assistance. Cette technologie peut être particulièrement utile dans le cadre de l’apprentissage HyFlex et des classes virtuelles, où les étudiants et les enseignants sont amenés à travailler à partir de différents endroits et à rencontrer des difficultés techniques.
Dans cet article, nous allons examiner comment les logiciels de support à distance peuvent être utilisés pour renforcer l’expérience pédagogique des étudiants et des enseignants. Enfin, nous vous présenterons les bonnes pratiques pour utiliser efficacement les logiciels de support à distance et nous discuterons de la façon dont les solutions de Splashtop peuvent soutenir l’apprentissage HyFlex et les classes virtuelles en particulier.
Comment les logiciels d’accès à distance améliorent l’expérience d’apprentissage
Les logiciels d’assistance à distance peuvent constituer un outil précieux pour les établissements d’enseignement qui cherchent à améliorer l’expérience d’apprentissage dans les salles de classe virtuelles et HyFlex. Voici quelques exemples de leur utilité :
Assistance en temps réel pour les étudiants : les logiciels d’assistance à distance permettent aux enseignants et aux formateurs de fournir une assistance en temps réel aux étudiants qui rencontrent des difficultés techniques ou qui ont des questions sur la leçon. Cela permet de s’assurer que les élèves restent impliqués et sur la bonne voie dans leur apprentissage.
Accès et contrôle à distance des appareils des étudiants : les logiciels d’assistance à distance permettent aux techniciens informatiques d’accéder et de contrôler à distance les appareils des étudiants afin de résoudre les problèmes techniques. Cela permet de minimiser les perturbations et de s’assurer que ces derniers restent concentrés sur leur apprentissage.
Minimiser les perturbations : les logiciels d’assistance à distance contribuent à minimiser les interruptions en permettant aux techniciens informatiques de résoudre rapidement les problèmes techniques et de fournir une assistance en temps réel aux étudiants et aux enseignants. Cela garantit que l’expérience d’apprentissage n’est pas perturbée par des difficultés techniques.
En tirant parti des fonctionnalités d’un logiciel d’assistance à distance, les établissements d’enseignement peuvent améliorer l’expérience pédagogique dans les salles de classe virtuelles et d’apprentissage HyFlex.
Principales caractéristiques d’un logiciel de support à distance efficace
Lors du choix d’un logiciel d’assistance à distance pour l’apprentissage HyFlex et les classes virtuelles, il est important de prendre en compte les caractéristiques clés qui rendront cette solution efficace pour soutenir les étudiants et les enseignants. Voici quelques caractéristiques clés à rechercher :
Accès illimité aux appareils, de n’importe où et à partir de n’importe quelle plateforme : les logiciels d’accès à distance doivent permettre aux techniciens informatiques d’accéder à un nombre illimité d’appareils depuis n’importe où, avec n’importe quel équipement, afin de s’assurer de pouvoir fournir une assistance à tous les étudiants et enseignants susceptibles de rencontrer des difficultés techniques.
Performances élevées et fonctions de sécurité étendues : les logiciels d’assistance à distance doivent être très performants et disposer de diverses fonctions de sécurité afin de pouvoir être utilisés en toute sécurité et de manière efficace. Il s’agit notamment de mesures telles que le chiffrement, l’authentification multifactorielle et la sécurité zero trust.
Redémarrage et reconnexion de la session : les logiciels d’assistance à distance doivent pouvoir redémarrer et reconnecter les sessions afin que les techniciens informatiques puissent poursuivre leur travail d’assistance aux étudiants et aux enseignants même en cas de problèmes techniques ou d’interruptions.
Deux techniciens dans une même session d’assistance : les logiciels d’assistance à distance doivent permettre à deux techniciens ou plus de participer à une session d’assistance, ce qui peut être utile pour collaborer et résoudre des problèmes techniques plus complexes.
Transfert de fichiers, appel vocal et enregistrement des sessions : les logiciels d’assistance à distance doivent être dotés de fonctions telles que le transfert de fichiers, les appels vocaux et l’enregistrement des sessions, qui peuvent s’avérer utiles pour le dépannage et la collaboration avec les étudiants et les enseignants.
Prise en charge de plusieurs moniteurs et partage de l’écran via un lien Web : les logiciels d’assistance à distance doivent pouvoir prendre en charge les configurations multi-moniteurs et permettre aux enseignants de partager leur écran via un lien Web, ce qui peut être utile pour faciliter la collaboration et l’interactivité dans la salle de classe.
Fonction antivirus : les logiciels d’assistance à distance doivent comporter une fonction antivirus, telle que Bitdefender, pour garantir que les appareils sont protégés contre les logiciels malveillants et autres menaces de sécurité.
Accès avec ou sans surveillance : les logiciels d’assistance à distance doivent offrir un accès sans surveillance et un accès sous surveillance, ce qui peut être utile pour fournir une assistance aux étudiants et aux enseignants qui ne sont pas en mesure d’assister à une session de support en personne.
Fenêtre de chat et image de marque personnalisée : les logiciels d’assistance à distance doivent être dotés de fonctions telles qu’une fenêtre de chat et une marque personnalisée, qui peuvent aider à personnaliser l’expérience d’assistance pour les étudiants et les enseignants.
Comment le logiciel Splashtop Remote Support accompagne l’apprentissage HyFlex et les salles de classe virtuelles
Le logiciel de support à distance de Splashtop peut être un outil précieux pour les établissements d’enseignement qui cherchent à améliorer l’expérience d’apprentissage dans l’enseignement HyFlex et les salles de classe virtuelles. Splashtop est facile à utiliser et permet de résoudre rapidement les problèmes liés à tous vos besoins en matière d’éducation et de sécurité. Voici comment Splashtop peut vous aider :
Le logiciel de support à distance de Splashtop permet à un maximum de deux techniciens informatiques d’accéder et de contrôler à distance un appareil d’étudiant pour résoudre des problèmes techniques. Cela permet de minimiser les perturbations et de s’assurer que les étudiants restent concentrés sur leur apprentissage.
Accès sous surveillance simplifié grâce aux codes de session et aux liens d’assistance : fournir un support ad-hoc devient un jeu d’enfant grâce au code de session à 9 chiffres. S’il est nécessaire de fournir une assistance à un utilisateur sur n’importe quel appareil, il lui suffit d’activer l’application SOS et de partager son code exclusif avec vous. En plus des codes de session, Splashtop offre également la possibilité de démarrer des sessions d’assistance via des liens temporaires. Cela donne au technicien informatique et à l’utilisateur final plus de souplesse pour démarrer une session d’assistance, ce qui leur facilite la tâche.
Accès sans surveillance avec des capacités de surveillance et de gestion.
Les fonctions de chat et d’appel vocal offrent aux utilisateurs deux moyens efficaces de communiquer pendant les sessions d’assistance à distance.
La sécurité et la protection des données sont notre priorité, c’est pourquoi notre logiciel d’assistance à distance comprend une multitude de fonctions de sécurité.
Les logiciels de Splashtop comprennent également une fonction antivirus, Bitdefender, qui protège les appareils contre les logiciels malveillants et autres menaces de sécurité.
Image de marque personnalisée : générez une application SOS ou Entreprise personnalisée avec votre propre logo et image de marque à faire télécharger par vos élèves et enseignants.
Intégration avec les systèmes de ticketing et ITSM : Splashtop s’intègre aux principales solutions de ticketing PSA et ITSM, notamment Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira et Microsoft Teams.
Une assistance client de premier ordre, à tout moment.
Le logiciel d’accès et de support à distance de Splashtop a été mis en œuvre avec succès par de nombreux établissements d’enseignement - par exemple par Wayne State University et Virginia Tech - pour renforcer l’expérience d’apprentissage dans les salles de classe virtuelles et HyFlex. De nombreux établissements d’enseignement et entreprises de premier plan font confiance à Splashtop en tant que logiciel de support à distance de premier plan, et nous avons remporté de nombreuses distinctions au fil des ans.
Conclusion
Les logiciels de support à distance peuvent jouer un rôle essentiel dans l’amélioration de l’expérience d’apprentissage dans les classes virtuelles et HyFlex. En tirant parti d’avantages tels que l’assistance en temps réel, l’accès à distance et le contrôle des appareils des étudiants, la collaboration en classe et la minimisation des perturbations, les établissements d’enseignement peuvent surmonter les défis liés au support à distance et fournir une assistance efficace aux étudiants et aux enseignants.
Le logiciel d’accès et de support à distance de Splashtop est un outil puissant qui peut aider les établissements d’enseignement à atteindre ces objectifs. Avec des caractéristiques telles que l’accès illimité aux appareils, des performances élevées et diverses fonctions de sécurité, le redémarrage et la reconnexion de la session, deux techniciens simultanés par session d’assistance, le transfert de fichiers, les appels vocaux et l’enregistrement des sessions, le logiciel de Splashtop permet d’offrir une assistance fiable et sécurisée aux étudiants et aux enseignants.
Nous encourageons les établissements d’enseignement à découvrir les logiciels à distance pour l’éducation, comme Splashtop, conçus pour prendre en charge l’apprentissage HyFlex et les salles de classe virtuelles.
En offrant une formation et une assistance adéquates, en garantissant une technologie et une infrastructure fiables et en exploitant efficacement les fonctionnalités des logiciels d’assistance à distance, les établissements d’enseignement peuvent créer une expérience d’apprentissage plus attrayante et interactive pour les étudiants.
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