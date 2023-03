Réduire le stress en classe : comment l’accès à distance peut faciliter la vie des enseignants

Deux ans après le début de la pandémie, il est clair que l’apprentissage à distance n’est pas près de disparaître. Découvrez comment l’accès à distance peut contribuer à alléger la charge des enseignants.

Le COVID-19 a obligé les écoles à adopter rapidement l’apprentissage à distance. Bien que les cours et les programmes en ligne existent depuis plus de 30 ans, jamais autant d’établissements n’avaient eu besoin d’offrir un environnement d’apprentissage virtuel à un si grand nombre d’étudiants.

Lorsque les établissements scolaires sont passés à l’enseignement à distance en mars 2020, tout le monde pensait que cette solution serait temporaire. Aujourd’hui, en février 2022, il est clair que l’apprentissage à distance n’est pas près de disparaître, que cela soit en raison de pandémies ou d’incidents météorologiques. Ce qui a été présenté à de nombreuses écoles et familles comme une mesure d’urgence peut aussi être un outil d’apprentissage efficace.

Qu’il s’agisse d’une mesure d’urgence ou d’un complément intéressant à l’enseignement en présentiel, l’apprentissage à distance est là pour rester. Un rapport d’Education Week révèle que les enseignants qui adoptent ce mode de fonctionnement gagnent en efficacité grâce aux outils virtuels. En conséquence, les établissements doivent fournir aux enseignants les meilleurs outils pour développer un environnement d’apprentissage à distance ou hybride attrayant et sécurisé.

L’un de ces outils est une solution d’accès et d’assistance à distance conçue pour les enseignants.

L’accès à distance est devenu un élément central de la vie professionnelle, permettant à nombre d’entre nous de travailler à domicile. Mais l’accès à distance n’est pas seulement destiné aux personnes en télétravail.

Les élèves utilisent les ordinateurs de l’école tous les jours. S’ils ne peuvent pas accéder aux applications et aux programmes disponibles dans les salles informatiques de leur établissement, ils ne bénéficieront pas de la même qualité d’apprentissage à domicile. À moins qu’ils ne puissent accéder à distance au réseau de l’école.

Sans accès à distance, les élèves sont désavantagés, ce qui amplifie les difficultés auxquelles les enseignants sont déjà confrontés. Outre les préoccupations relatives au comportement des élèves, à la tricherie et aux problèmes de connexion, les enseignants doivent également se souvenir des outils dont disposent ou non les élèves sur les appareils qu’ils utilisent à la maison.

L’accès à distance permet aux enseignants de travailler depuis leur domicile en ayant toutes les ressources nécessaires à portée de main. Ils peuvent ainsi consulter les évaluations ou télécharger le projet d’un élève, même si les documents sont stockés sur un poste de travail de l’école.

Comme tout professeur ou parent vous le dira, les interactions entre élèves et enseignant sont déterminantes pour le bon fonctionnement d’une classe. Dans leur salle de classe, les enseignants peuvent utiliser Splashtop pour contrôler le cours à distance, en utilisant une tablette pour faire défiler des diapositives ou afficher des exemples sur un grand écran, tout en gardant la liberté de se déplacer dans la pièce et d’échanger avec les élèves individuellement.

Splashtop Classroom : Que ce soit dans une salle de classe physique ou pour l’apprentissage à domicile, Splashtop Classroom offre des options exceptionnelles permettant aux enseignants et aux élèves de travailler ensemble, en partageant du contenu directement depuis l’appareil de l’enseignant vers ses élèves. Ces derniers peuvent également prendre le contrôle du cours ou partager leurs annotations, ce qui stimule la participation de tous.

Mirroring360 : Mirroring360 offre une technologie de partage d’écran et de mise en miroir pour offrir des expériences avancées à toute salle de classe. Alors que les tableaux blancs interactifs peuvent avoir un coût prohibitif, Mirroring360 offre le même niveau de connectivité. Les enseignants peuvent partager leur écran avec un projecteur ou tout autre équipement disponible. Les élèves peuvent partager leur travail entre eux et avec leurs professeurs.

Le Val Verde Unified School District avait déjà utilisé des tableaux blancs interactifs SMART, des tablettes Interwrite et même Apple TV pour le partage d’écran, mais aucun de ces outils ne répondait à la nécessité d’une solution simple et efficace. Le surintendant adjoint des services pédagogiques de Val Verde, Michael R. McCormick, a été impressionné par les outils Splashtop que le district a mis en place. Il a déclaré,

En offrant aux élèves la même expérience qu’en classe, quel que soit l’endroit d’où ils apprennent, grâce à un logiciel d’accès à distance, les établissements peuvent alléger l’une des nombreuses charges qui pèsent sur les enseignants.

Les élèves ne disposent pas toujours d’appareils capables d’exécuter les puissants logiciels dont ils ont besoin pour leurs travaux pratiques. De plus, les écoles ne disposent pas toujours des fonds nécessaires pour offrir aux étudiants la possibilité d’installer le logiciel sur leurs appareils personnels. Splashtop Enterprise pour les salles informatiques distantes apporte une solution efficace à ces deux problèmes à la fois.

Avec Splashtop Enterprise pour les salles informatiques distantes, les élèves peuvent accéder aux ordinateurs de l’école depuis leur domicile. Les formateurs peuvent programmer des créneaux horaires spécifiques pour que les étudiants accèdent à ces postes de travail, optimisant ainsi leurs investissements en logiciels et outils spécifiques. Les établissements peuvent également assurer la sécurité, car des autorisations spécifiques peuvent être accordées à différents utilisateurs en fonction des besoins particuliers de chaque classe. Enfin, votre équipe informatique peut fournir une assistance à la demande aux étudiants et aux enseignants, qu’ils se trouvent sur le campus ou chez eux.

Les élèves de Asheville High School qui suivaient des cours d’animation sur ordinateur et de création de jeux vidéo avant la pandémie ne pouvaient pas emporter leurs logiciels chez eux lorsqu’ils sont passés à l’apprentissage à distance. Mais avec Splashtop, ils ont pu continuer d’accéder aux ordinateurs des salles informatiques de l’école et le problème a été résolu. Leur enseignante, Kathryn Bradley, a été ravie de cette évolution.

"Splashtop répond parfaitement à nos besoins", a déclaré M. Bradley. "Nous pouvons faire le programme complet pour les programmes d'animation et de jeux artistiques, en utilisant les leçons déjà développées avant la pandémie".

Enfin, et c’est important, les logiciels d’accès à distance qui intègrent une fonction de support informatique réduisent les interruptions de cours dues à des problèmes techniques imprévisibles. Au lieu d’attendre que le technicien informatique de l’école se rende dans une salle de classe pour diagnostiquer un problème, les enseignants peuvent appeler un numéro d’assistance, lancer une session à distance et être de nouveau opérationnels en quelques minutes.

Que faire si les enseignants travaillent à domicile ou si le service informatique n’est pas sur place ? L’assistance est fournie à distance et peut être dispensée n’importe où, ce qui évite de perturber la classe.

Les enseignants rencontrent de multiples difficultés alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit. Leur faciliter la vie est indispensable, et il suffit pour cela d’investir dans le meilleur logiciel. Classé parmi les « 10 meilleures plateformes pour la participation des élèves » selon EdTech en 2021, Splashtop est une solution éprouvée pour les enseignants devant gérer des classes hybrides.

Ce ne sont pas seulement les techniciens qui le pensent, les enseignants sont d’accord. Chris Parsons, professeur de CM2 à l’école primaire Columbia dans le district de Val Verde, a déclaré :

« Splashtop est un outil formidable pour renforcer l’enseignement et la gestion de la classe. Vous pouvez laisser de côté votre ordinateur de bureau et vous mêler aux élèves tout en continuant à contrôler - et à annoter - le contenu. Les élèves peuvent également partager leur écran avec le reste de la classe. »