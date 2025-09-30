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Essai de l'application d'accès à distance gratuit Splashtop

Trevor Jackins
Temps de lecture : 1 min
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Essayez gratuitement les produits de bureau à distance et d’assistance à distance de Splashtop, sans carte de crédit ni engagement. Découvrez pourquoi 30 millions de personnes utilisent déjà Splashtop.

Nous pouvons presque tout faire à partir de nos ordinateurs portables, tablettes et smartphones. Mais parfois, nous avons un appareil et nous devons accéder à un autre.

Que ce soit pour accéder à notre ordinateur au travail, à l'école ou pour offrir une assistance à distance à la demande, Splashtop a l'application d'accès à distance qu'il vous faut.

Profitez de l’essai gratuit de l’application d’accès à distance de Splashtop pour voir à quel point l’accès à distance avec Splashtop peut être facile.

Splashtop propose des essais gratuits de trois puissants produits d'accès à distance :

Vous pouvez les essayer gratuitement, sans carte de crédit ni engagement.

Ce que vous pouvez faire avec l'application d'accès à distance de Splashtop

Une fois configuré, vous pouvez ouvrir l'application d'accès à distance Splashtop sur n'importe quel appareil pour voir la liste des ordinateurs auxquels vous avez accès sans surveillance. Vous pouvez ensuite lancer une connexion à distance vers l'ordinateur de votre choix en un seul clic.

Une fois dans une session de bureau à distance, vous pourrez contrôler l'ordinateur à distance comme si vous étiez assis devant lui !

Commencez dès aujourd’hui avec un essai gratuit de Splashtop pour essayer l’application d’accès à distance Splashtop. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour essayer dès maintenant l’accès à distance à votre ordinateur depuis n’importe quel autre appareil.

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