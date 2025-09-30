Essai de l'application d'accès à distance gratuit Splashtop

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Nous pouvons presque tout faire à partir de nos ordinateurs portables, tablettes et smartphones. Mais parfois, nous avons un appareil et nous devons accéder à un autre.
Que ce soit pour accéder à notre ordinateur au travail, à l'école ou pour offrir une assistance à distance à la demande, Splashtop a l'application d'accès à distance qu'il vous faut.
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Splashtop propose des essais gratuits de trois puissants produits d'accès à distance :
Vous pouvez les essayer gratuitement, sans carte de crédit ni engagement.
Ce que vous pouvez faire avec l'application d'accès à distance de Splashtop
Une fois configuré, vous pouvez ouvrir l'application d'accès à distance Splashtop sur n'importe quel appareil pour voir la liste des ordinateurs auxquels vous avez accès sans surveillance. Vous pouvez ensuite lancer une connexion à distance vers l'ordinateur de votre choix en un seul clic.
Une fois dans une session de bureau à distance, vous pourrez contrôler l'ordinateur à distance comme si vous étiez assis devant lui !
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