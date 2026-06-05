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Comment les MSP utilisant NinjaOne peuvent permettre à leurs clients d’accéder à distance à leurs ordinateurs de travail

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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L'épidémie de coronavirus a entraîné une pression mondiale pour que les entreprises permettent à leurs employés de travailler à domicile. C'est une précaution que les employeurs ont prise pour assurer la sécurité de leurs employés et de leurs familles, et c'est la tendance qui se dessine. Splashtop, un outil d'accès et d'assistance à distance, a été dans une position unique pour aider les employés à être productifs tout en travaillant à domicile, et pour les aider à mettre en place leur plan de continuité des activités.

Permettre aux clients de travailler à domicile avec Splashtop Remote Access Pro

Vos clients travaillent également à distance ? Vous pouvez les aider à renforcer leur productivité et à accéder à distance à leurs postes de travail, sans aucune installation supplémentaire. Vous pouvez exploiter le streamer déjà installé avec l’agent NinjaOne et permettre à vos clients d’accéder à leurs ordinateurs à distance à partir de leurs appareils personnels.

Il suffit de 4 étapes faciles:

Infographic showing how an MSP uses NinjaRMM and Splashtop: 1) MSP buys Splashtop Business Access Pro, 2) Installs Streamer on endpoints, 3) Sets access permissions, 4) Customers use app to remote into their computers.


De cette manière, vous pouvez fournir un accès à distance sécurisé en tant que service supplémentaire pour vos clients et générer une source de revenus additionnelle. Consultez notre page d’assistance NinjaOne pour obtenir des instructions détaillées sur la manière de procéder.

À propos de Splashtop Remote Access Pro

Splashtop fournit les outils d'accès à distance les plus fiables et les plus sûrs pour les professionnels et les grandes équipes. Les utilisateurs peuvent se connecter à leurs ordinateurs Windows, Mac ou Linux depuis leur ordinateur personnel et même depuis des appareils iOS et Android. La session d'accès à distance de Splashtop offre des fonctionnalités telles que la prise en charge de plusieurs moniteurs, l'enregistrement des sessions, le chat, le partage du bureau, le redémarrage à distance et bien d'autres encore !

Splashtop offre aux équipes jusqu’à 25 % de réduction pour favoriser le passage au télétravail. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Splashtop Remote Access.

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Avez-vous également besoin de prendre en charge des ordinateurs et des appareils mobiles non gérés par NinjaOne ? Découvrez Splashtop Remote Support pour une assistance avec ou sans surveillance.

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