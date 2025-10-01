Lorsque votre entreprise dispose de plusieurs terminaux, vous devez être en mesure de tous les protéger. Cela s'étend à chaque terminal de votre réseau, mais c'est particulièrement vrai pour les appareils à distance et ceux utilisés par les employés hybrides.
Les entreprises peuvent protéger leurs appareils, données et réseaux avec des solutions de sécurité pour endpoints robustes, même lorsque les employés travaillent depuis des endroits éloignés. Cependant, il y a encore quelques pratiques essentielles de sécurité pour endpoints qu'il ne faut pas négliger.
Dans cet esprit, examinons les meilleures pratiques pour la sécurité des terminaux, pourquoi des stratégies de sécurité des terminaux solides sont essentielles dans un environnement de travail à distance moderne, et comment des solutions comme Splashtop AEM peuvent aider à garder vos terminaux en sécurité.
Risques majeurs en sécurité pour endpoints
Les points d'accès (notamment les appareils à distance) sont confrontés à plusieurs menaces. Les organisations et les équipes TI doivent être conscientes des divers risques associés à la sécurité des points d'accès, afin de pouvoir les traiter efficacement.
Les risques courants incluent :
Common vulnerabilities and exposures (CVEs) qui ont déjà affecté des appareils et des applications.
Appareils non sécurisés qui manquent des caractéristiques de sécurité nécessaires pour éloigner les cyberattaquants.
Logiciels obsolètes qui manquent des derniers correctifs de sécurité laissent l'appareil exposé et vulnérable.
Erreur humaine, qu'il s'agisse d'une erreur comme tomber dans un piège de phishing ou oublier d'installer une mise à jour de correctif, peut avoir des conséquences étendues.
Chacun d'eux peut représenter une opportunité pour les cybercriminels d'exploiter, leur permettant d'infiltrer les réseaux et de voler des données sensibles.
Comment le télétravail augmente la nécessité de la sécurité pour endpoints
Pour tous les avantages du travail à distance, il comporte également son lot de défis de sécurité dont les équipes TI doivent être conscientes. La croissance du travail à distance et hybride, des politiques BYOD, et des dispositifs de l'Internet des Objets (IoT) a augmenté le besoin de sécurité des terminaux, car plus les employés travaillent à distance, plus le risque de cyberattaques est grand.
De plus, comme de plus en plus d'employés travaillent à distance et sur une variété d'appareils, il devient de plus en plus difficile de s'assurer que chacun est entièrement mis à jour et protégé. Il y a toujours le risque d'erreur humaine ou de mises à jour de sécurité étant ignorées, ce qui rend d'autant plus important l'utilisation de solutions de gestion des points de terminaison qui peuvent automatiser les mises à jour et appliquer les politiques de sécurité sur les appareils distants.
Les entreprises ont besoin d'une solution de sécurité des points d'accès robuste qui peut facilement surveiller, gérer et protéger les appareils, les réseaux et les données sensibles. Celles-ci devraient permettre aux employés de travailler de n'importe où et d'accéder au réseau de l'entreprise sans compromettre la sécurité, et incluent généralement des fonctionnalités de sécurité telles que le chiffrement de bout en bout et le contrôle d'accès basé sur les rôles pour vérifier les utilisateurs et protéger les données.
Avec les bonnes solutions de sécurité des terminaux, les entreprises peuvent permettre aux employés de travailler de n'importe où sans compromettre la sécurité, permettant un travail à distance sécurisé à travers l'entreprise.
10 Meilleures Pratiques de Sécurité des Endpoints pour une Protection Maximale
Étant donné l'importance de la sécurité des endpoints, il est important de connaître les astuces qui vous aideront à maximiser votre sécurité. Ces meilleures pratiques de sécurité des endpoints aideront à garantir que vos endpoints distants restent protégés à tout moment :
1. Localiser & Surveiller tous les appareils sur le réseau
Tout appareil non sécurisé et oublié peut créer une vulnérabilité que les attaquants peuvent exploiter, il est donc essentiel de localiser et de surveiller tous vos appareils connectés. Assurez-vous d'avoir un inventaire complet de tout votre matériel et logiciel, avec détection et surveillance en temps réel.
2. Accès sécurisé aux points d'accès
Chacun de vos points d'accès peut potentiellement offrir aux attaquants un accès à vos systèmes, il est donc vital de les sécuriser. Cela inclut la mise à jour complète de chaque point d'accès et le fait de s'assurer qu'ils disposent des fonctionnalités de sécurité et des mesures de protection pour détecter et se défendre contre les cyberattaques.
3. Scanner régulièrement les points de terminaison
La protection des endpoints nécessite de scanner et de surveiller vos endpoints pour détecter toute activité suspecte, les logiciels malveillants et d'autres problèmes. Un scan régulier ou en temps réel peut aider à identifier les problèmes potentiels afin qu'ils puissent être corrigés et atténués rapidement, assurant ainsi le bon fonctionnement des appareils.
4. Installez régulièrement des mises à jour, des correctifs et des logiciels
Garder les appareils corrigés et à jour est essentiel pour la sécurité et la conformité TI. Utiliser une solution de gestion des correctifs en temps réel facilite la mise à jour des points de terminaison et des applications avec des déploiements de correctifs automatisés, mais si vous n'avez pas une telle solution, vous devrez prendre l'habitude de vérifier régulièrement les mises à jour et de les installer aussi rapidement que possible.
5. Utiliser le chiffrement pour les terminaux à distance
Le chiffrement de bout en bout est vital pour envoyer des données de manière sécurisée à travers les endpoints distants. Le chiffrement brouille les données lorsqu'elles sont en transit, les rendant plus difficiles à intercepter et à voler. C'est particulièrement utile pour les points de terminaison à distance, car les entreprises n'ont aucun contrôle sur les réseaux WiFi auxquels les appareils distants se connectent, d'où la nécessité de mesures de sécurité accrues.
6. Implémentez des politiques BYOD sécurisées
Les politiques Bring Your Own Device (BYOD) sont populaires parmi les entreprises et les employés, car elles permettent aux employés d'utiliser leurs appareils préférés. Cependant, ces politiques nécessitent également des règlements cybersécuritaires rigoureux, car le BYOD introduit plusieurs risques de sécurité. Assurez-vous d'utiliser une solution de sécurité des terminaux qui fonctionne sur tous les appareils et qui tient compte des environnements BYOD, ainsi qu'une politique qui définit les règles de sécurité que les employés doivent respecter.
7. Adopter une politique de confiance zéro
La sécurité de confiance zéro exige que les utilisateurs s'authentifient à chaque fois qu'ils souhaitent se connecter à une partie du réseau. Cela offre une couche supplémentaire de protection et de vérification, donc même si le compte d'un employé est compromis, il sera plus difficile pour l'attaquant d'accéder au réseau. Cela utilise également la gestion des accès privilégiés, où les accès et les privilèges des appareils sont limités par défaut.
8. Mettez en place des protocoles post-violation
Savoir comment réagir après une violation peut être aussi important que de se défendre contre elles. Avoir des protocoles post-violation en place signifie que, si le pire devait arriver, vos équipes sont prêtes à réparer les dégâts, restaurer les données perdues et éviter d'autres violations. Se préparer au pire signifie que vous êtes à la fois prêt à vous défendre et à récupérer si cela se produit.
9. Exécuter des analyses continues des points de terminaison
Une partie de la gestion et de la protection des points de terminaison implique de scanner les appareils pour s'assurer qu'ils restent sûrs et de surveiller toute activité suspecte. Utiliser des informations sur les menaces et des scans des points de terminaison peut aider à identifier les menaces en temps réel, de sorte qu'elles puissent être traitées avant de devenir un problème. Plus vous attendez pour effectuer un scan, plus les risques augmentent.
10. Éduquez les employés sur les meilleures pratiques de sécurité
L'erreur humaine est un facteur contributif important aux failles de sécurité et autres échecs de sécurité, donc les employés devraient également être formés et informés sur les meilleures pratiques de sécurité des terminaux. Cela inclut l'existence de politiques de sécurité, des informations sur le fonctionnement de chaque fonction de sécurité et une formation sur la prévention du phishing et les attaques similaires.
Comment choisir la meilleure solution de sécurité des points de terminaison pour votre entreprise
Ce n'est pas exagéré de dire que la solution de sécurité des points d'accès que vous choisissez peut faire ou défaire votre posture de sécurité et déterminer si vous pouvez garder votre réseau et vos appareils à distance en sécurité. En ce sens, les décideurs doivent choisir une solution de sécurité des points d'accès qui correspond aux besoins de leur entreprise.
Prenez en compte ces facteurs lors de l'examen des solutions de sécurité des points de terminaison :
Outils et fonctionnalités : D'abord, assurez-vous que la solution offre les fonctionnalités de sécurité dont vous avez besoin, y compris une protection multi-couches, des alertes proactives et des informations basées sur les CVE pour détecter les menaces avant qu'elles ne deviennent un problème.
Scalabilité : À mesure que votre entreprise se développe, vous aurez exponentiellement plus de endpoints à gérer. Assurez-vous d'utiliser une solution qui peut évoluer et croître avec votre entreprise, afin de pouvoir continuer à prendre en charge chaque endpoint.
Facilité de gestion : Si une solution est trop complexe ou difficile à utiliser, vous ne pourrez pas en tirer pleinement parti. Assurez-vous d'utiliser une solution qui est facile à utiliser et qui simplifie la gestion des points d'accès ; vous pourrez ainsi maximiser les avantages de toutes ses fonctionnalités.
Détection des menaces en temps réel : Lorsqu'une menace émerge, vous devez le savoir immédiatement, pas des heures après. La détection des menaces en temps réel est essentielle pour la sécurité des points de terminaison, car elle fournit des alertes immédiates qui aident les équipes TI à résoudre rapidement les vulnérabilités ou violations potentielles.
Réponse automatisée : Quand « aussi vite que possible » n'est pas assez rapide, les réponses automatiques le sont. Utiliser une solution avec des réponses automatisées permet aux utilisateurs de traiter instantanément les problèmes potentiels avec les Smart Actions, fournissant une protection immédiate contre les menaces détectées.
Intégrations : Votre solution de sécurité des endpoints doit s'intégrer avec tous les appareils et applications tierces qu'utilisent vos employés. Si elle ne peut pas gérer ou protéger un certain appareil ou une appli, cela laisse une vulnérabilité potentielle que les attaquants peuvent exploiter.
Efficacité des coûts : Bien qu'une bonne protection des endpoints soit inestimable, les entreprises ont tout de même des budgets à respecter. Cherchez une solution rentable qui offre toutes les fonctionnalités et la facilité d'utilisation dont vous avez besoin sans dépasser votre budget.
Protégez Vos Endpoints avec Splashtop AEM & Solutions Antivirus : Démarrez avec un Essai Gratuit !
La protection des terminaux est vitale pour sécuriser les réseaux et les appareils à distance, mais heureusement, des solutions comme Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) existent pour aider. Splashtop AEM aide à protéger les endpoints dans une organisation avec la détection des menaces en temps réel, la gestion automatisée des correctifs, des politiques personnalisables, et plus, pour que les employés puissent profiter d'un travail à distance sécurisé depuis n'importe où.
Splashtop AEM aide à rationaliser les opérations TI et à améliorer la conformité en matière de sécurité grâce à l'automatisation, à une visibilité accrue et à un contrôle, le tout depuis une seule console. De plus, avec l'extension Splashtop Antivirus, vous pouvez protéger les endpoints de votre entreprise et réduire les risques avec des analyses anti-malware, un contrôle avancé des menaces, des alertes en temps réel, et plus encore.
Splashtop AEM donne aux équipes TI les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les points d'extrémité, aborder de manière proactive les problèmes et réduire leur charge de travail. Cela inclut :
Patching automatisé pour les systèmes d'exploitation, les applications tierces et personnalisées.
Informations basées sur les vulnérabilités CVE pilotées par l'IA.
Cadres de politique personnalisables pouvant être appliqués sur l'ensemble de votre réseau.
Suivi et gestion de l'inventaire matériel et logiciel à travers les endpoints
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent problématiques.
Actions en arrière-plan pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et de périphériques sans interrompre les utilisateurs
Il est temps de protéger vos endpoints en toute simplicité. Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit de Splashtop AEM !