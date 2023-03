Permettre l'accès à distance des employés avec Splashtop

Pas besoin de mettre en place un VPN compliqué et peu sûr. Donnez aux employés un accès distant sécurisé à leurs ordinateurs de travail grâce à Splashtop.

Configurez vos employés pour qu'ils puissent travailler à distance peut sembler être une tâche longue, peu sûre et coûteuse. Mais avec Splashtop, vous pouvez permettre à vos employés d'accéder à leur poste de travail à distance de n'importe où, rapidement, facilement et en toute sécurité, au meilleur prix.

Comment permettre l'accès à distance aux employés avec Splashtop

Contrairement aux VPN, le déploiement de Splashtop est un processus simple, ce qui le rend idéal pour les entreprises qui souhaitent permettre le travail à distance rapidement et/ou à grande échelle.

Votre organisation peut tirer parti de votre infrastructure informatique existante tout en permettant aux employés d'accéder à distance. Il vous suffit de déployer le logiciel Splashtop sur les postes de travail de votre entreprise, puis d'envoyer des invitations à vos employés afin qu'ils puissent créer leurs comptes d'utilisateur.

Vous pouvez ensuite gérer vos utilisateurs et vos ordinateurs dans la console d'administration de Splashtop. Définissez les autorisations d'accès, appliquez les politiques de sécurité (telles que la vérification des périphériques et l'authentification à deux facteurs), consultez les journaux, et bien plus encore.

Une fois l'installation terminée, il suffit à un employé d'ouvrir l'application Splashtop de son appareil et de sélectionner son ordinateur pour accéder à distance à son ordinateur de travail. De là, il pourra voir et contrôler l'ordinateur distant en temps réel.

Vos employés ont ainsi accès à tous leurs dossiers et applications, ce qui leur permet de travailler de manière productive lorsqu'ils sont absents du bureau.

Avantages de choisir Splashtop pour l'accès à distance des employés

Le choix de Splashtop présente de nombreux avantages pour permettre aux employés de travailler à domicile avec un accès à distance :

Les employés n'auront pas à emporter leur ordinateur de travail à la maison pour pouvoir y accéder lorsqu'ils ne sont pas au bureau.

Les employés peuvent utiliser facilement n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook pour travailler à distance.

Le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion sont faciles grâce à la console d'administration Splashtop.

L’accès à distance Splashtop est supérieur et plus sécurisé .

Les entreprises peuvent assurer la continuité des activités dans le cas où les employés ne peuvent pas se rendre au bureau.

Les entreprises peuvent offrir des incitations au travail à distance et au travail à domicile sans sacrifier la productivité.

Splashtop est la solution d'accès à distance la plus avantageuse pour permettre le travail à domicile.

Commencez dès maintenant à utiliser Splashtop pour votre entreprise

Pour en savoir plus, consultez le site splashtop.com/work-from-home pour obtenir le meilleur outil d'accès à distance pour les employés de votre entreprise. Vous pouvez commencer à tester gratuitement Splashtop Business Access dès maintenant pour l'essayer par vous-même !

Si vous recherchez une solution d'accès à distance pour les entreprises pour tous les besoins d'accès et d'assistance à distance, n'oubliez pas de consulter Splashtop Enterprise.

Études de cas sur l'accès à distance des employés

Splashtop permet à toutes sortes d'organisations de permettre le travail à distance, y compris aux professionnels des médias et du divertissement qui peuvent contrôler à distance leur ordinateur de bureau pour utiliser des applications comme Adobe Creative Suite et des outils de montage vidéo comme s'ils étaient assis devant. Consultez les études de cas Splashtop ci-dessous :