La meilleure alternative à EasyVista EV Reach On-Prem

Il y a quelques années, la société de services informatiques EasyVista a racheté Goverlan. Lors de cette acquisition, EasyVista a mis fin aux licences permanentes du produit on-prem de Goverlan. Ce logiciel est désormais appelé EV Reach.
EV Reach est actuellement basé sur un modèle de licence par abonnement. Cela signifie que si l’équipe souhaite ajouter un autre utilisateur à son forfait, sa facture mensuelle sera majorée.
La meilleure alternative à EV Reach On-Prem (anciennement Goverlan)
Si vous cherchez une alternative au produit EV Reach d’EasyVista, envisagez Splashtop On-Prem.
Splashtop On-Prem offre des fonctionnalités et des capacités robustes telles que :
Capacités sur site
Splashtop On-Prem peut être installé derrière une zone démilitarisée ou un pare-feu d’entreprise. Les sessions à distance peuvent fonctionner en peer-to-peer au niveau local via des réseaux routables, ou passer par la passerelle Splashtop On-Prem pour un accès inter-réseaux.
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Modèles de licence flexibles
Splashtop offre des options de licence pour utilisateurs simultanés et nominatifs. Cela permet à nos clients d’acheter le type et les modèles de licence qui correspondent le mieux à leurs besoins. Grâce à cette possibilité, les utilisateurs obtiennent ce dont ils ont besoin sans avoir à payer des licences superflues, et sont uniquement facturés pour ce qu’ils utilisent.
Un Support Technique très réactif
Notre équipe basée aux États-Unis est disposée à aider nos clients dès qu’ils en ont besoin. Nous garantissons l’accessibilité de notre personnel par le biais de plusieurs canaux, qu’il s’agisse du téléphone, de l’e-mail ou du chat sur le site d’assistance.
Notre équipe d’assistance compte des agents répartis dans le monde entier pour vous aider lorsque vous en avez besoin. Bien que nous ne pensons pas que vous aurez des problèmes avec Splashtop On-Prem, nous serons là pour vous si vous en avez besoin.
Compatible avec la plus part des appareils
Splashtop prend en charge la plupart des appareils fonctionnant sous Windows, Mac, Linux, iOS et Android. Cela inclut les smartphones, les tablettes et les appareils Android tout-terrain.
Nous savons que les équipes doivent souvent gérer une grande variété d’appareils, c’est pourquoi Splashtop a été conçu en tenant compte de cette diversité. Quel que soit le type d’appareil ou le système d’exploitation utilisé par votre équipe, Splashtop peut le prendre en charge.
Performances élevées pour les outils gourmands en ressources
L’architecture haute performance de Splashtop On-Prem permet un accès à distance ultra-rapide avec des sessions audio et vidéo HD interactives à des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 60 images par seconde. Des fonctionnalités telles que le mode couleur 4:4:4, l’audio haute fidélité, la redirection des périphériques USB et le stylet à distance offrent une expérience d’accès à distance immersive, notamment pour les artistes ou les professionnels du secteur des médias.
Téléassistance sous surveillance
Les utilisateurs finaux peuvent bénéficier rapidement d’une assistance à la demande pour les appareils Windows, Mac, iOS et Android en communiquant simplement un code à 9 chiffres à leur technicien. Cela permet de réduire le temps d’indisponibilité des utilisateurs lorsqu’ils appellent l’assistance, afin qu’ils puissent se remettre rapidement au travail.
Clustering à haute disponibilité
Les techniciens peuvent éliminer les temps d’arrêt et optimiser les performances grâce à l’équilibrage des charges et aux clusters de serveurs à haute disponibilité.
Sécurité et évolutivité
Splashtop On-Prem permet à votre équipe de contrôler avec précision les autorisations et les règles d’accès. En outre, Splashtop respecte les principales normes de sécurité en vigueur, telles que ISO 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, FERPA, et bien d’autres encore.
Splashtop Connector
Les équipes peuvent sécuriser les connexions RDP et VNC aux ordinateurs et serveurs Windows via Splashtop Connector sans utiliser de VPN ni installer d’agent d’accès à distance. Les administrateurs informatiques peuvent ainsi préconfigurer des profils pour que les utilisateurs accèdent aux ressources RDP et VNC directement à partir de l’application Splashtop Business.
Active Directory et SSO
Splashtop On-Prem s’intègre de manière optimale à de nombreux services Active Directory ou LDAP existants. Votre équipe peut également bénéficier d’une authentification sécurisée et simplifiée via SSO ou SAML.
Splashtop prend en charge les principaux fournisseurs de SSO comme Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, Google Workspace et TrustLogin.
Passez à Splashtop On-Prem
Alors que les secteurs d’activité continuent de se transformer et que les fusions modifient le paysage de l’accessibilité, il est important de s’assurer que vos systèmes d’assistance restent cohérents et efficaces. Splashtop On-Prem fournit aux utilisateurs une solution d’accès à distance auto-hébergée hautement performante et sécurisée, un modèle de licence flexible et un support client exemplaire.
Alors qu’EV Reach excelle dans l’imposition de contrôles de gestion informatique stricts, Splashtop prend la tête en matière de capacités d’assistance conviviales adaptées aux environnements de travail numériques en constante évolution. Il suffit de comparer les solutions côte à côte pour constater que Splashtop On-Prem répond à davantage de critères dans des catégories essentielles telles que la compatibilité, la convivialité, l’évolutivité, la flexibilité des licences, les performances et l’extensibilité.
Vous souhaitez savoir comment Splashtop On-Prem peut aider votre équipe ? Commencez dès maintenant et discutez avec l’un de nos représentants pour découvrir comment nous pouvons vous aider à rationaliser vos processus.
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