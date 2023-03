Ce que vous devez savoir sur les alternatives à Splashtop

Lorsque vous recherchez des solutions d’accès à distance à un ordinateur pour votre entreprise, vous rencontrerez plusieurs solutions similaires à Splashtop. Bien qu’il serait arrogant de notre part de rejeter ces alternatives à Splashtop, nous voulons que vous réfléchissiez aux inconvénients que certaines solutions ont en effet. Pour vous aider à prendre la meilleure décision pour votre entreprise, nous avons compilé tout ce que vous devez savoir ci-dessous.

Alternatives populaires à Splashtop

VPN traditionnels – Réseaux privés virtuels

Un réseau privé virtuel, ou VPN, crée une connexion Internet entre deux emplacements pour permettre à ses utilisateurs d’accéder à distance aux ordinateurs et aux fichiers de ce réseau. Lorsqu’un VPN est utilisé pendant de courtes durées pour effectuer des tâches spécifiques, il fonctionne assez bien. Cependant, lorsqu’un VPN est utilisé pendant de longues durées et par de nombreux utilisateurs à la fois, des problèmes peuvent survenir.

Vous êtes peut-être curieux de savoir pourquoi. L’une des raisons est que les VPN ont été conçus à l’origine plus pour l’exception que pour la règle. Lorsque des employés entiers restent connectés via VPN toute la journée, il y a un backhauling du trafic. Ce backhauling du trafic est même pour les tâches qui n’ont pas besoin de VPN, ce qui entraîne des connexions peu fiables et des performances lentes. De plus, comme l’accès à un VPN ajoute des étapes supplémentaires entre vous et Internet, cela finira par réduire votre connexion, même si vous êtes le seul dans votre entreprise à utiliser le VPN à ce moment-là. Cette mauvaise performance peut être le pire cauchemar d’un utilisateur, en particulier pour les utilisateurs qui passent des heures chaque jour sur la vidéoconférence.

Inconvénients supplémentaires des VPN pour l’accès à distance

Problèmes de sécurité : Les mises à jour de l’infrastructure VPN sont principalement manuelles, pas automatiques. Cela peut exposer les appareils distants et les réseaux d’entreprise à des menaces latérales, telles que les ransomwares. D’autres fonctionnalités de sécurité critiques telles que l’authentification à plusieurs facteurs et l’authentification des appareils ne sont pas toujours incluses. De plus, les VPN ne sont pas prêts pour l’accès réseau Zero Trust. Un accès réseau Zero Trust (ZTNA) est un ensemble de technologies qui fonctionne sur un modèle de confiance adaptatif. L’accès aux informations et aux réseaux n’est accordé qu’en fonction des autorisations de l’utilisateur. En fin de compte, ZTNA offre aux utilisateurs une connectivité transparente sans compromettre la sécurité ou la sûreté des individus et de leurs données. En raison du fonctionnement des VPN traditionnels, ils ne peuvent pas prendre en charge ZTNA. Pour tous ces problèmes de sécurité, un rapport Gartner de 2019 a prédit que d’ici 2023, 60% des entreprises élimineront progressivement leur VPN d’accès à distance en faveur de solutions plus sécurisées. Évolutivité : Comme un VPN n’est pas conçu pour gérer un trafic intense et plusieurs utilisateurs à la fois, il est difficile de le déployer à grande échelle pour répondre aux besoins d’une main-d’œuvre entièrement distante ou hybride. La mise à l’échelle d’un réseau VPN nécessite la mise à niveau du processeur/mémoire VPN, ce qui se traduit par un processus long et compliqué pour le service informatique. De plus, pour qu’un VPN fonctionne dans une configuration de bureau distant, chaque employé a besoin d’un appareil fourni par l’entreprise. Par conséquent, les appareils BYOD (tels que les appareils domestiques des employés) ne peuvent pas être exploités. Flexibilité: Étant donné qu’un VPN ne donne accès qu’à tous les dossiers, applications et fichiers partagés sur le réseau, il n’est pas idéal pour un bureau distant ou hybride. Imaginez que vous êtes sur le terrain et que vous avez besoin d’accéder à un fichier sur votre ordinateur de bureau qui n’est pas partagé sur le réseau VPN. Vous ne pourrez pas y accéder car VPN ne donne accès qu’aux fichiers sur le réseau. Pour vous assurer d’avoir un accès complet à votre ordinateur de bureau, le service informatique devra partager de manière préventive tous les dossiers et fichiers auxquels vous pourriez avoir besoin d’accéder sur le terrain. Faire cela pour chaque employé peut être une tâche ardue.

Conclusion sur l’alternative VPN : Si vous utilisez un VPN pour vous fournir ou fournir à vos employés un accès minimal à un réseau d’ordinateurs, alors le VPN peut fonctionner. Cependant, il peut ne pas être idéal de l’utiliser dans un environnement de travail entièrement distant ou hybride lorsque plusieurs utilisateurs utilisent fréquemment un VPN.

Autres logiciels d’accès à distance alternatifs

Il y en a d’autres qui offrent des solutions d’accès à distance similaires à Splashtop.

Vous vous demandez peut-être : « Qu’est-ce que l’accès à distance exactement ? »

L’accès à distance permet d’accéder à un ordinateur ou à un périphérique à partir d’un autre appareil, à tout moment et de n’importe où. Contrairement à un VPN, le logiciel d’accès à distance est conçu pour gérer un trafic élevé et fournit un accès complet aux fichiers et applications des ordinateurs distants, quel que soit le réseau. Cela le rend plus approprié qu’un VPN pour un environnement distant ou hybride. De plus, l’accès à distance est facile à mettre en œuvre. Enfin, les logiciels d’accès à distance sont dotés de fonctionnalités de sécurité intégrées telles que l’authentification unique (SSO), l’authentification multifacteur (MFA), l’authentification des appareils et les mises à jour automatiques de l’infrastructure pour se tenir au courant des normes de sécurité.

Comme il existe de nombreux outils logiciels d’accès à distance sur le marché, vous pouvez être perplexe quant aux différences.

Nous vous suggérons de poser les questions suivantes :

Comment est la configuration? La solution offre-t-elle une capacité de clic et de connexion ou nécessite-t-elle une configuration plus compliquée ? (Astuce: Si la solution donnée a été conçue à l’origine pour les consommateurs, elle est probablement très simple à configurer et à utiliser). Prend-il en charge le BYOD (Bring Your Own Device) ? Dans le monde d’aujourd’hui, il est assez courant que les individus veuillent utiliser leur appareil personnel, comme un téléphone. Vous voudrez comprendre si la solution permet aux utilisateurs de se connecter à l’appareil de leur choix ou si elle est limitée aux appareils fournis par l’entreprise. (Conseil : vous devez également vous assurer que la solution dispose d’une parité de fonctionnalités pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs MAC, car beaucoup sont conçus principalement pour un environnement Windows et ne fonctionnent pas aussi bien sur les MAC) La fonctionnalité d’authentification unique (SSO) est-elle disponible ? L’authentification unique permet de s’assurer que les mots de passe des employés répondent aux exigences de conformité et de sécurité. (Conseil : vous voudrez également vérifier la conformité globale de la sécurité, y compris l’authentification multifacteur et l’authentification des appareils). Renseignez-vous sur les mises à jour logicielles : sont-elles automatiques ou nécessitent-elles des mises à jour manuelles ? S’appuyer sur des mises à jour manuelles expose des risques de sécurité car ils doivent être planifiés et effectués régulièrement, et il est facile d’oublier de le faire. (Conseil : demandez à quelle fréquence les mises à jour manuelles doivent également être effectuées, car cela pourrait également entraîner des temps d’arrêt ou des problèmes de compatibilité). À quelle vitesse dessert-il les ressources auxquelles vos utilisateurs ont besoin d’accéder ? (Conseil : vous voulez une solution hautes performances et à faible latence capable de prendre en charge la diffusion de vidéos HD (haute définition) si nécessaire afin que les utilisateurs n’attendent jamais le chargement des ressources ou des programmes). Comment la solution évolue-t-elle ? (Conseil : une évolutivité rapide et facile pour un maximum de milliers d’utilisateurs est essentielle). Avez-vous besoin de matériel sur chaque site distant avant de déployer la solution donnée ? (Conseil : toute exigence matérielle supplémentaire retardera la possibilité d’utiliser la solution immédiatement et alourdira la charge de gestion du service informatique). Pouvez-vous donner au service informatique le droit de contrôler les transferts de fichiers et les capacités d’impression à distance ? (Conseil : Idéalement, le service informatique devrait être en mesure de désactiver ou d’activer les transferts de fichiers ou la capacité d’impression à distance). Les fonctionnalités sont-elles faciles à comprendre ? (Astuce: Chez Splashtop, nous disons que les journaux doivent être « lisibles par l’homme », ce qui signifie qu’ils ont un sens pour l’utilisateur typique ou le responsable informatique. Il devrait en être de même pour l’enregistrement, la surveillance et la création de rapports de session.) Si vous souhaitez changer de fournisseur, est-ce facile? (Conseil : évitez les entreprises qui vous obligent à parler à plusieurs personnes pour annuler votre compte ou vous garder enfermé dans des contrats.) Vous aurez besoin d’un et une équipe de support technique fiable.

Autres éléments à prendre en compte lors de l’évaluation des fournisseurs d’accès à distance

Prix vs caractéristiques: Les fournisseurs d’accès à distance offrent tous des fonctionnalités différentes à des prix différents. Certains offrent un nombre minimum de fonctionnalités pour un prix donné. Alors que d’autres peuvent offrir plus de fonctionnalités, mais à un prix plus élevé. En fonction de votre cas d’utilisation, vous aurez peut-être besoin de toutes ou seulement de quelques-unes des fonctionnalités d’accès à distance répertoriées dans le tableau ci-dessous. En fin de compte, par rapport à Splashtop, toutes ces alternatives offrent moins de fonctionnalités à un prix plus élevé. Support client et satisfaction des utilisateurs : Lors de l’évaluation d’une solution d’accès à distance, il est essentiel d’évaluer le niveau de service client que vous recevez. De nombreux utilisateurs qui sont passés d’autres fournisseurs à Splashtop nous ont dit qu’il était difficile pour eux de trouver un représentant du client pour les aider au téléphone. Au lieu de cela, ces utilisateurs devaient passer par des tickets d’assistance sans fin, et il était presque impossible de parler avec une personne en direct. Splashtop offre une assistance en direct 24 heures sur 24, 5 jours sur 5.

Conclusion sur les logiciels d’accès à distance alternatifs: Si vous recherchez un logiciel de solution d’accès à distance avec des fonctionnalités standard et que le coût ne vous dérange pas, ou si vous recevez un soutien limité, alors une alternative à Splashtop peut fonctionner. Cependant, si vous recherchez le meilleur logiciel d’accès à distance et un excellent support client, Splashtop est un meilleur choix.

Pourquoi Splashtop est la meilleure solution d’accès à distance

Splashtop est la meilleure option pour vous lorsqu’il s’agit d’obtenir le meilleur accès à distance et les plus hauts niveaux de satisfaction et de performance des utilisateurs.

Dans le rapport de G2 sur la grille de bureau à distance de l’hiver 2021 analysant les avis générés par les utilisateurs pour plus de 30 solutions de bureau à distance, Splashtop est arrivé en tête, avec le score NPS le plus élevé à 93, le score le plus élevé des « utilisateurs susceptibles de recommander ». Cela signifie que 93% des utilisateurs sont susceptibles de recommander Splashtop à un ami ou à un collègue en matière de logiciel de bureau à distance en raison de leur service client supérieur, de leurs performances et de leur facilité de faire des affaires.

Vous n’avez pas encore essayé Splashtop ? Inscrivez-vous pour un essai gratuit et voyez par vous-même pourquoi les utilisateurs nous aiment.

