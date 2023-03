Ce que vous devez savoir sur la politique de résiliation sans stress de Splashtop

La politique de résiliation de votre fournisseur d'accès à distance vous donne des cauchemars ? Vous n'êtes pas le seul. Au fil des ans, nos clients nous ont fait part de nombreuses histoires d'annulation s'apparentant à un parcours du combattant.

De nos jours, une bonne politique d'annulation vaut de l'or. Beaucoup trop d'entreprises cachent leur politique d'annulation dans les petits caractères, obligeant les clients à faire des pieds et des mains pour mettre fin à leur abonnement. Chez Splashtop, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Donc, même si nous détestons vous voir partir, nous n'essaierons pas de vous inciter à rester.

Difficultés rencontrées par nos clients pour résilier d'autres abonnements d'accès à distance :

Obligation de notifier par écrit son intention de résilier trois mois avant la date de renouvellement

Des semaines d'attente pour recevoir la confirmation de la résiliation demandée

Le renouvellement est facturé deux semaines avant la date prévue, il est par conséquent difficile de résilier et d'obtenir un remboursement

Des liens vers les tickets d'assistance qui ne fonctionnent pas ou dont le fonctionnement est trop compliqué

Des services de facturation qui ne répondent pas au téléphone ou dont le temps d’attente est inacceptable

Être dirigé vers des articles de la FAQ qui n'apportent pas de réponse à leur problème

Ces pratiques non professionnelles sont conçues pour enfermer les clients dans un contrat aussi longtemps que possible

Un parcours client sans friction du début à la fin

Chez Splashtop, nous faisons les choses différemment. Nous voulons que chaque étape de votre parcours client se passe au mieux. Si vous avez besoin de temps pour vous décider avant d’acheter, nous vous permettons d’essayer nos produits gratuitement. Nous mettons également à votre disposition un service client de classe mondiale pour vous aider à résoudre ou à signaler tout problème lié à nos produits.

Nous espérons que vous appréciez nos produits, mais nous savons aussi qu'il existe de nombreuses raisons de résilier un abonnement. C'est pourquoi nous vous facilitons la résiliation.

Résiliez votre abonnement à Splashtop en trois étapes simples :

Connectez-vous sur le portail web My Splashtop. Sélectionnez Account Info (Infos sur le compte) dans le menu déroulant et dans l'écran Account Information (Informations sur le compte) , ouvrez l'onglet Subscriptions (Abonnements). Activez l'option Turn off auto-renewal (Désactiver le renouvellement automatique).

Si, pour une raison quelconque, vous n’êtes pas en mesure de le faire en ligne, il vous suffit d’un coup de fil pour joindre notre équipe d’assistance. C’est aussi simple que cela. Vous pouvez lire l’intégralité de nos Conditions de vente pour plus d’informations.

Nous promettons de faire de l'ensemble de votre parcours client – dès nos premiers contacts et pendant toute la durée de notre relation – une expérience professionnelle, gratifiante et sûre.

C’est pourquoi nous affichons l’un des taux de satisfaction client les plus élevés du secteur.

Consultez nos études de cas pour découvrir de première main pourquoi plus de 30 millions de clients dans le monde ont choisi Splashtop.Vous pouvez également en savoir plus sur nos solutions de support et d'accès à distance en visitant notre page produit.

Vous voulez voir par vous-même pourquoi Splashtop a les meilleurs scores de satisfaction client ?

Inscrivez-vous pour un essai gratuit et profitez d'un accès à distance rapide et sécurisé avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour un travail à distance productif. Aucune carte de crédit ni aucun engagement ne sont nécessaires pour commencer votre essai gratuit. Et bien sûr, nous avons une politique de résiliation sans démarches fastidieuses si jamais vous décidiez de partir.

Vous êtes coincé dans un contrat dont le délai de préavis est de trois mois ? Splashtop vous offre trois mois gratuits pour que vous puissiez changer de fournisseur sans attendre et sans frais supplémentaires.

