Étude de cas – Comment ce MSP utilise Splashtop pour l'accès, la surveillance et la gestion à distance

HCS Computer Solutions, un MSP desservant plus de 450 points d'extrémité dans des bureaux gouvernementaux critiques, choisit Splashtop Remote Support Premium pour surveiller et gérer ses points d'extrémité.

Vous êtes un MSP et vous avez besoin d'un meilleur outil d'accès, de contrôle et de gestion à distance ?

Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul.

Les clients attendent de vous que vous mainteniez leurs infrastructures informatiques en parfait état de fonctionnement. Lorsque vous avez plusieurs clients répartis sur différents sites, la gestion de vos points d'accès peut devenir difficile. Les logiciels d'accès à distance et les RMM donnent aux MSP les outils dont ils ont besoin pour pouvoir accéder à leurs clients et leur apporter une assistance de n'importe où et à tout moment.

Trouver la bonne solution peut souvent être un défi pour un MSP. Les obstacles sont souvent les suivants :

Les RMM et les produits d’accès à distance sont trop chers Cela rend la tâche difficile pour les MSP de petite et moyenne taille qui souhaitent évoluer mais ne peuvent pas en raison du prix.

Ne pas obtenir les bonnes fonctionnalités Certains produits n’ont pas tous les outils dont vous avez besoin, et d’autres viennent avec trop, ce qui rend le produit à la fois plus cher et plus compliqué à utiliser.

Produits non fiables ou sécurisés Lorsque vous avez besoin d’accéder à votre appareil géré, la dernière chose que vous voulez, c’est une connexion interrompue et en retard. De plus, les MSP doivent s’assurer que le logiciel qu’ils utilisent protège leurs données et celles de leurs clients.

HCS Computer Solutions

Basé à Varsovie, Missouri, HCS Computer Solutions est un MSP qui gère plus de 450 terminaux pour des clients tels que les principaux centres de santé, les bureaux du gouvernement du comté et de la ville, et un centre d'appel 911. Il gère tous ses terminaux avec seulement deux techniciens informatiques internes.

Étant donné la nature des clients de HCS Computer Solutions, il est essentiel qu'ils surveillent leurs terminaux de manière proactive et qu'ils fournissent rapidement une assistance technique en cas de problème.

Pour obtenir une solution fiable avec tous les outils nécessaires au meilleur prix, HCS Computer Solutions s'est tourné vers Splashtop Remote Support Premium.

Étude de cas - Comment ce MSP utilise Splashtop Remote Support

Dans cette étude de cas, nous décrivons l'activité de HCS Computer Solutions, ce qu'est Splashtop Remote Support Premium et comment l'entreprise a bénéficié de l'utilisation de Splashtop. Les points saillants sont les suivants :

Des fonctions de gestion à distance, telles que les alertes configurables et la gestion des mises à jour Windows, aident HCS Computer Solutions à mettre à jour et à gérer de manière proactive ses points d'extrémité.

Accès à distance sans surveillance aux ordinateurs et aux serveurs, ce qui permet de se connecter facilement le matin ou le soir pour répondre à un ticket, même lorsque l'utilisateur final est absent.

Des milliers de dollars d'économies sur le coût de l'abonnement annuel grâce aux prix bas de Splashtop.

"Grâce à la tarification de Splashtop, HCS peut avoir plus de personnes à son service. Lorsque nous avons abandonné LogMeIn, nous avons pu économiser environ 2 500 $ par an, ce qui a permis d'augmenter le nombre de clients sur lesquels nous avons pu mettre le streamer, le maintenir en permanence et l'ajouter à notre contrat". – Henry Starcher, propriétaire, HCS Computer Solutions

Vous pouvez lire l'étude de cas maintenant pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles HCS Computer Solutions aime Splashtop.

À propos de Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support est un outil rentable d'accès à distance pour les services informatiques et les fournisseurs de services mobiles qui ont besoin d'un accès sans surveillance à leurs ordinateurs et serveurs gérés. C'est une excellente alternative aux produits d'accès/assistance à distance plus coûteux comme BeyondTrust Remote Support (anciennement Bomgar) et LogMeIn Central.

L'offre Splashtop Remote Support Premium comprend plusieurs fonctions supplémentaires de surveillance et de gestion, notamment l'inventaire du système, les journaux d'événements, la commande à distance, le redémarrage programmé, l'accès Android sans surveillance, etc. Vous pouvez également permettre à un maximum de 50 de vos clients d'accéder à distance à leurs ordinateurs sous votre gestion.

