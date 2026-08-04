Équilibrer la sécurité & Efficacité pour l'assistance technique

Alors que les organisations adoptent de plus en plus le télétravail et s’appuient sur l’assistance à distance, les techniciens des centres de services informatiques sont confrontés à la tâche cruciale d’assurer la sécurité et la confidentialité des données pour protéger leur entreprise contre les cybermenaces de plus en plus sophistiquées.
Cependant, dans certains cas, la mise en œuvre de mesures de sécurité peut avoir un impact sur l’efficacité. Par exemple, le fait d’exiger des étapes supplémentaires ou des processus d’authentification avant d’accéder à des ressources ou à des systèmes spécifiques peut ralentir le processus d’assistance dans son ensemble.
Cependant, il est important de noter que compromettre la sécurité au profit de l’efficacité peut avoir de graves conséquences, telles que des fuites de données. Les informaticiens doivent donc trouver un équilibre entre sécurité et efficacité afin de garantir la sécurité et la confidentialité des informations sensibles tout en apportant une assistance rapide aux utilisateurs.
Dans cet article, vous découvrirez les bonnes pratiques pour aider les services d’assistance informatique à atteindre cet équilibre critique. Voici cinq conseils à l’intention des techniciens d’assistance informatique pour leur permettre de fournir un support à distance sécurisé tout en optimisant leur efficacité :
1 - Mettre en place des contrôles d’accès basés sur les risques
Accordez aux techniciens l’accès aux ressources en fonction du niveau de risque associé à leur rôle ou à l’appareil qu’ils utilisent. Cette approche garantit que les techniciens disposent d’un accès minimal pour effectuer leurs tâches, conformément au principe du moindre privilège.
Les contrôles d’autorisation granulaires offrent la flexibilité nécessaire pour gérer l’accès et les autorisations des utilisateurs en fonction des exigences de votre organisation. Par exemple, les administrateurs informatiques peuvent définir des autorisations basées sur les rôles, les utilisateurs, les ordinateurs ou les groupes et limiter l’accès à certaines fonctions et actions en conséquence.
2 - Rationaliser le processus d’authentification pour les outils d’assistance.
L’authentification à deux facteurs est une mesure de sécurité essentielle qui ajoute une couche de protection supplémentaire à votre compte et garantit que seul le personnel autorisé peut accéder aux appareils des utilisateurs. L’activation de l’authentification à deux facteurs oblige ces derniers à fournir un code de vérification à usage unique généré par une application d’authentification, ainsi que leur mot de passe. Ainsi, même si un pirate obtient le mot de passe d’un utilisateur, il doit toujours avoir accès à son appareil mobile pour s’introduire dans le système.
Les administrateurs informatiques devraient également mettre en œuvre l’authentification unique (SSO) ou des gestionnaires de mots de passe pour simplifier le processus d’authentification des utilisateurs. Cela renforce la sécurité en réduisant les risques de mots de passe faibles ou réutilisés et fait gagner du temps en permettant aux utilisateurs d’accéder à plusieurs ressources à l’aide d’un seul jeu d’identifiants. La SSO permet également d’appliquer uniformément à toutes les applications des politiques de connexion telles que la 2FA. En outre, elle permet d’automatiser une grande partie de la gestion des comptes, notamment l’ajout et la suppression d’utilisateurs.
3 - Automatiser les tâches de routine, consolider les outils et simplifier les workflows
L’automatisation des tâches de routine, telles que la surveillance, les mises à jour logicielles, la collecte de journaux et la création de rapports, peut minimiser les erreurs manuelles tout en libérant le temps des techniciens, ce qui leur permet de se concentrer sur des problèmes plus complexes et de fournir une assistance plus rapide.
Un logiciel obsolète peut exposer votre organisation à des vulnérabilités de sécurité. Pour maintenir un environnement TI sécurisé, les organisations devraient s'appuyer sur un logiciel de support à distance leader tout en s'assurant que les postes de travail et les applications sont régulièrement mis à jour et corrigés pour minimiser les menaces potentielles.
En outre, la consolidation de plusieurs outils et l’utilisation d’une plateforme unifiée pour divers besoins améliorent l’efficacité et réduisent l’exposition aux risques de sécurité. L’adoption de workflows d’assistance simplifiés et rationalisés qui minimisent le temps de réponse et de résolution des demandes des utilisateurs et améliorent l’expérience d’assistance, non seulement pour eux, mais aussi pour les techniciens.
4 - Assurer la conformité avec les réglementations sur la confidentialité des données
Les centres d’assistance informatique doivent s’assurer que leurs outils sont conformes aux réglementations sur la confidentialité des données (par exemple, SOC 2, RGPD, CCPA) afin de protéger les informations sensibles, de renforcer la confiance des clients et d’éviter des amendes coûteuses. Mettez en œuvre des politiques et des procédures pour maintenir la conformité et effectuez des audits réguliers.
La journalisation est un aspect crucial du contrôle et de la conformité au sein d’une organisation. En conservant un journal détaillé des événements, les organisations peuvent facilement suivre et identifier toute activité suspecte ou non autorisée. Cela permet de prévenir d’éventuelles fuites de sécurité ou d’autres failles et de s’assurer que l’organisation respecte les réglementations et les normes en vigueur.
5 - Former le personnel du support à distance aux bonnes pratiques
Formez régulièrement les techniciens du service desk IT aux dernières bonnes pratiques de sécurité et aux techniques de dépannage efficaces afin de prendre en charge les help desks IT à distance. Cela leur permettra d’être parfaitement préparés à relever les défis liés à la sécurité et à l’efficacité.
Suivez les bonnes pratiques et utilisez des outils d’assistance à distance sécurisés et conformes
En mettant en œuvre les bonnes pratiques décrites ci-dessus, les informaticiens peuvent préserver un environnement de support à distance sécurisé tout en fournissant l’assistance rapide et efficace attendue par les utilisateurs. Cet équilibre permettra non seulement d’améliorer la sécurité globale de l’organisation, mais aussi d’accroître la productivité et la satisfaction des utilisateurs. Choisissez l’outil de support à distance qui répond aux besoins de votre organisation en matière de sécurité et d’activité.
L'engagement de Splashtop envers la sécurité en ligne et la confidentialité des données est évident dans ses fonctionnalités complètes conçues pour aider les techniciens de service desk TI à fournir une téléassistance sécurisée et efficace. En tirant parti de l'intégration SSO (authentification unique), de l'authentification à deux facteurs, des contrôles de permission granulaires, des flux de travail simplifiés et d'autres fonctionnalités avancées de sécurité et de productivité, vous pouvez maintenir un haut niveau de sécurité sans impacter la qualité et l'efficacité de vos services de téléassistance.
Par exemple, vous pouvez configurer Splashtop pour envoyer automatiquement des journaux en temps réel au serveur de gestion centralisée des journaux du client (par exemple, un SIEM comme Splunk). Alternativement, les API Splashtop peuvent récupérer les journaux de Splashtop et les archiver de manière programmatique. Dans tous les cas, vous pouvez vous assurer que votre équipe maintient des journaux appropriés sans affecter l'efficacité.
Gardez une longueur d’avance avec Splashtop. Découvrez les solutions Splashtop pour les centres d’assistance informatique, ou contactez-nous dès maintenant pour commencer à utiliser notre plateforme.
Contenu connexe
Améliorer l'expérience client grâce aux technologies à distance
Comment trouver un fournisseur d'accès et de support à distance pour le service d'assistance informatique de votre entreprise ?