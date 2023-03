Comment trouver un fournisseur d'accès et de support à distance pour le service d'assistance informatique de votre entreprise ?

Il peut être difficile de trouver les bons fournisseurs pour votre service d’assistance informatique. Découvrez comment trouver un fournisseur d’accès et de support à distance en fonction des cas d’utilisation spécifiques à votre entreprise.

La question que se posent les responsables du service d’assistance informatique n’est plus « Avons-nous besoin d’une solution d’accès et de support à distance ? », mais plutôt « Quelle solution devons-nous utiliser ? ».

Le choix d'un fournisseur peut être délicat et les clients ne veulent pas passer plusieurs mois à essayer différentes solutions. C'est pourquoi les clients changent souvent de fournisseur de nos jours. S'il n'est pas difficile de changer de fournisseur, l'acceptation par les utilisateurs et le succès de la solution augmentent considérablement lorsque la solution initiale répond aux besoins de l'organisation.

C'est là que les cas d'utilisation entrent en jeu. En vous concentrant sur l'utilisation que vous comptez en faire, vous trouverez la bonne solution du premier coup. La solution idéale est celle qui correspond le mieux au cas d'utilisation spécifique à votre organisation en matière d'accès et de support à distance. Disposer d'une voiture de sport puissante et rapide, c'est génial, mais cela n'a aucun intérêt si vous comptez principalement utiliser votre voiture pour emmener des enfants à leur entraînement de football.

Faites une liste des cas d'utilisation

Pour commencer, vous devez dresser une liste des cas d'utilisation spécifiques que vous souhaitez cibler avec l'accès et le support à distance. Vous disposerez ainsi du contexte nécessaire pour classer par ordre de priorité les fonctionnalités et les capacités de la solution que vous souhaitez voir et tester, et non celles que le fournisseur veut vous montrer. Ce processus facilite grandement la sélection du fournisseur.

Voici les 5 cas d'utilisation les plus courants de l'accès et du support à distance dans le cadre d'un service d'assistance informatique :

Accéder à tout moment et sans surveillance aux ordinateurs gérés à distance Aider les employés ayant besoin d'une assistance immédiate : accès à la demande (sous surveillance) à leurs ordinateurs et appareils mobiles Prendre en charge de divers systèmes d'exploitation, en raison notamment de l'utilisation croissante d'équipements personnels à des fins professionnelles – (Windows, Mac, Linux, appareils Android et iOS) Intégrer l'accès à distance à la demande aux tickets d'assistance, au chat, aux flux de travail des techniciens et aux systèmes PSA pour une assistance globale Centraliser la gestion de l'accès et du support d'une main-d'œuvre distribuée : utilisateurs, groupes, dispositifs, autorisations d'accès, etc.

Cette liste est un point de départ. Il existe, bien entendu, d'autres cas d'utilisation que ceux présentés ci-dessus. Le fait de dresser une liste détaillée de vos besoins vous permettra de faire le tri et de vous tourner vers les caractéristiques et les fonctionnalités dont vous avez réellement besoin, par opposition à celles qui sont accessoires ou totalement inutiles.

Trouvez une solution dont les caractéristiques, les capacités et le support répondent à vos cas d'utilisation

Tous les critères de votre service d'assistance informatique doivent être remplis lorsque vous choisissez une solution d'accès et de support à distance adaptée à chacun de vos cas d'utilisation. Sinon, vous risquez d'avoir à chercher une solution de remplacement ou une solution supplémentaire quelques mois après sa mise en œuvre.

Lorsque vous évaluez les fonctionnalités et les capacités d'une solution, notez à quel point le fournisseur est spécifique. Par exemple, la page de Splashtop présentant son logiciel de support à distance pour les services d'assistance informatique fournit des descriptions claires et détaillées de ses fonctionnalités et capacités par catégorie.

Très souvent, un fournisseur propose des fonctionnalités qui semblent faire l'affaire et convenir à vos cas d'utilisation, alors qu'en réalité, elles ne sont pas adaptées à votre situation. Il est difficile de s'en rendre compte à la simple lecture d'une liste de fonctionnalités. Vous devrez faire quelques recherches et regardez ce que les clients disent des solutions que vous évaluez pour déterminer si elles conviennent à vos cas d'utilisation.

Quelle assistance le fournisseur vous propose-t-il ?

Outre les caractéristiques et les capacités proposées par fournisseur, il est important de considérer la manière dont il vous accompagne. Considérez les différents canaux par lesquels vous pouvez le contacter (e-mail, téléphone, chat) et si vous pouvez parler directement à un agent en temps réel. Vous devez bénéficier d’un niveau d’assistance élevé, quelle que soit la taille ou la localisation de votre entreprise. Une assistance client de qualité peut faire toute la différence.

Par exemple, dans le cas du logiciel d'assistance à distance de Splashtop, , les évaluations des clients de Splashtop sur le site web softwareadvice.com (relevées le 8 février 2022) révèlent que Splashtop, une fois de plus, a reçu les meilleures évaluations, avec une note globale de 4,81 sur 5. Les évaluations élevées des utilisateurs étaient principalement basées sur quatre choses que les clients apprécient chez Splashtop :

Meilleur rapport qualité-prix

Qualité du support client

Facilité d'utilisation

Ça marche, tout simplement

Il est essentiel d'offrir aux clients le meilleur rapport qualité-prix. Avec des budgets informatiques toujours sous pression, lorsque vous pouvez économiser un pourcentage énorme par rapport aux solutions concurrentes (c'est-à-dire AnyDesk, LogMeIn (GoTo), TeamViewer, etc.) et bénéficier d'une meilleure expérience, vous gagnez sur tous les plans.

« Ça marche, tout simplement »

« Ça marche, tout simplement » montre tout simplement que les produits Splashtop fonctionnent comme prévu lorsque les clients en ont besoin, notamment lorsque les utilisateurs à distance rencontrent des problèmes. Il n'y a pas de situation plus désespérante pour vos employés et autres utilisateurs que de travailler à distance et de rencontrer des problèmes techniques. C'est à ce moment-là qu'ils ont besoin d'une solution d'accès et de support à distance qui marche, tout simplement. Pas d'excuses.

