Assistance et accès à distance sans surveillance ou sous surveillance, comparatif détaillé

Lorsque vous examinez les solutions d'assistance à distance, la première question est de savoir si vous avez besoin d'une solution d'assistance à distance avec ou sans surveillance, ou les deux.

Voici un guide rapide pour vous aider à prendre une décision.

Assistance à distance

Qu'est-ce que cela signifie et quels sont les cas d'utilisation ?

L'assistance à distance assistée signifie qu'un utilisateur final utilise l'appareil ou l'application et a besoin d'une assistance immédiate.

Les solutions de support assisté vous permettent de fournir une assistance à vos clients dès qu'un problème survient. Vous ou votre technicien pourrez accéder à distance à l'appareil de l'utilisateur final, résoudre le problème et y remédier le plus rapidement possible.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Généralement, les solutions d'accès et d'assistance à distance impliquent l'installation préalable de logiciels sur les appareils qui seront utilisés pour la télégestion et ceux qui seront utilisés pour la télégestion. Cependant, avec SOS, notre solution de support assisté, l'utilisateur final n'a pas besoin d'avoir quelque chose de préinstallé sur son appareil.

Au lieu de cela, les techniciens peuvent se connecter à distance à l'appareil de l'utilisateur final avec un simple code de session que l'utilisateur final génère avec l'application SOS de Splashtop. Une fois que l'utilisateur final a donné son code au technicien, celui-ci peut se connecter instantanément à l'appareil !

Qui aurait besoin d'une solution de téléassistance assistée ?

Les solutions de support à distance assisté sont idéales pour les équipes de support/service à la clientèle et les services d'assistance informatique. Ce type de solutions vous permet de voir rapidement les problèmes en direct et de les résoudre rapidement. Cela permet de réduire les délais et les coûts, et d'améliorer la satisfaction des clients.

Assistance à distance non surveillée

Qu'est-ce que cela signifie et quels sont les cas d'utilisation ?

L'assistance à distance sans surveillance signifie que le technicien peut se connecter à distance à l'appareil de l'utilisateur final même s'il n'y est pas.

Le principal cas d'utilisation d'une solution sans surveillance consiste à assurer la maintenance et l'assistance de routine des appareils de votre client. Contrairement au support à distance assisté qui fournit une assistance aux utilisateurs ayant besoin d'une aide immédiate, le support à distance non assisté peut être utilisé pour gérer une infrastructure informatique, installer des mises à jour et même résoudre des problèmes non urgents.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le responsable ou le technicien informatique envoie un lien de téléchargement pour installer le logiciel d'assistance à distance sur tous les appareils qu'il souhaite prendre en charge. Une fois installé, le technicien pourra se connecter à distance à l'appareil à tout moment, de n'importe où.

Qui aurait besoin d'une solution d'assistance à distance sans surveillance ?

C'est la solution idéale pour les MSP, les fournisseurs de services informatiques et les équipes informatiques internes. Vous pouvez gérer et assurer le support des appareils de votre propre entreprise et/ou de tous les appareils de vos clients.

Comparaison côte à côte

Voici un aperçu de ce qu'implique l'assistance à distance assistée et non assistée et les principaux cas d'utilisation pour chacun.

Quelle solution Splashtop me convient le mieux?

Les solutions d'assistance à distance de Splashtop permettent aux utilisateurs d'accéder à distance aux ordinateurs et/ou aux appareils de leurs clients et d'en assurer l'assistance. Nous disposons de deux solutions de support à distance ciblées sur les deux principaux types de support à distance, avec et sans surveillance.

Splashtop SOS a été créé pour ceux qui cherchent à fournir un soutien assisté (ou à la demande).

Splashtop Remote Support donne aux utilisateurs les outils nécessaires pour fournir une assistance sans surveillance aux ordinateurs de leur entreprise ou de leurs clients.

Il est important de comprendre quel sera votre principal cas d'utilisation afin de vous assurer que vous obtenez la bonne solution.

(Nous avons des packages SOS et Remote Support qui vous offrent des capacités de support à distance avec ou sans surveillance)

Si vous avez encore du mal à vous décider, vous pouvez lire notre blog : "Comment choisir entre Splashtop Remote Support et Splashtop SOS ? Vous pouvez également contacter notre équipe commerciale qui vous orientera dans la bonne direction et vous aidera à démarrer votre essai gratuit.