Assistance et accès à distance sans surveillance ou sous surveillance, comparatif détaillé

Lorsque vous examinez les solutions d'assistance à distance, la première question est de savoir si vous avez besoin d'une solution d'assistance à distance avec ou sans surveillance, ou les deux.
Voici un guide rapide pour vous aider à prendre une décision.
Comprendre l’assistance sous surveillance
Qu'est-ce que cela signifie et quels sont les cas d'utilisation ?
L'assistance à distance assistée signifie qu'un utilisateur final utilise l'appareil ou l'application et a besoin d'une assistance immédiate.
Les solutions de support assisté vous permettent de fournir une assistance à vos clients dès qu'un problème survient. Vous ou votre technicien pourrez accéder à distance à l'appareil de l'utilisateur final, résoudre le problème et y remédier le plus rapidement possible.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Généralement, les solutions d’accès à distance et de téléassistance impliquent l’installation de logiciels à l’avance sur les appareils qui seront utilisés pour la prise de contrôle à distance et sur ceux qui seront contrôlés à distance. Cependant, avec Splashtop Remote Support, notre solution d’assistance sous surveillance, l’utilisateur final n’a besoin d’aucun logiciel préinstallé sur son appareil.
Au lieu de cela, les techniciens peuvent se connecter à distance à l'appareil de l'utilisateur final avec un simple code de session que l'utilisateur final génère avec l'application SOS de Splashtop. Une fois que l'utilisateur final a donné son code au technicien, celui-ci peut se connecter instantanément à l'appareil !
Qui aurait besoin d'une solution de téléassistance assistée ?
Les solutions de support à distance assisté sont idéales pour les équipes de support/service à la clientèle et les services d'assistance informatique. Ce type de solutions vous permet de voir rapidement les problèmes en direct et de les résoudre rapidement. Cela permet de réduire les délais et les coûts, et d'améliorer la satisfaction des clients.
Comprendre l’assistance sans surveillance
Qu'est-ce que cela signifie et quels sont les cas d'utilisation ?
L'assistance à distance sans surveillance signifie que le technicien peut se connecter à distance à l'appareil de l'utilisateur final même s'il n'y est pas.
Le principal cas d'utilisation d'une solution sans surveillance consiste à assurer la maintenance et l'assistance de routine des appareils de votre client. Contrairement au support à distance assisté qui fournit une assistance aux utilisateurs ayant besoin d'une aide immédiate, le support à distance non assisté peut être utilisé pour gérer une infrastructure informatique, installer des mises à jour et même résoudre des problèmes non urgents.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Le responsable ou le technicien informatique envoie un lien de téléchargement pour installer le logiciel d'assistance à distance sur tous les appareils qu'il souhaite prendre en charge. Une fois installé, le technicien pourra se connecter à distance à l'appareil à tout moment, de n'importe où.
Qui aurait besoin d'une solution d'assistance à distance sans surveillance ?
Cet outil de support IT à distance est idéal pour les MSPs, les prestataires de services IT et les équipes IT internes qui cherchent à gérer et à prendre en charge les appareils de leur entreprise et/ou ceux de leurs clients.
Comparaison entre l’assistance avec ou sans surveillance
Voici un aperçu de ce qu'implique l'assistance à distance assistée et non assistée et les principaux cas d'utilisation pour chacun.
Avec ou sans surveillance : trouvez la meilleure solution de téléassistance Splashtop pour vos besoins
Que vous ayez principalement besoin d’un accès sans surveillance pour gérer vos appareils à tout moment ou d’un accès sous surveillance pour assister les utilisateurs en temps réel, il est essentiel de choisir une solution adaptée à votre workflow.
Splashtop Remote Support est conçu pour offrir aux équipes informatiques et aux techniciens la flexibilité nécessaire pour fournir une assistance à distance avec ou sans surveillance, de manière sécurisée et efficace. Avec le bon forfait, vous disposerez de tous les outils nécessaires pour assister vos utilisateurs et gérer vos appareils où que vous soyez.
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