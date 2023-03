Alors que le variant Omicron sévit, comment votre entreprise peut-elle facilement passer au travail flexible ?

Vous cherchez une alternative à Anydesk ?De nombreux utilisateurs à la recherche d’un produit pour remplacer AnyDesk se tournent vers Splashtop Business Access Pro - la meilleure alternative à AnyDesk.

Jugez par vous même:

Splashtop Business Access Pro commence à €7.50 par mois contre €19.90 par mois pour AnyDesk Professional - ce qui représente plus de 50 % d’économies pour les utilisateurs qui passent d’AnyDesk à Splashtop.

Les utilisateurs de Splashtop disposent également de plus de fonctionnalités et souvent d’une meilleure sécurité.

C’est le cas d’ABCis, un fournisseur de SaaS qui travaille avec des clients dans le secteur du retail et fournit des solutions permanentes pour améliorer les opérations quotidiennes de leurs magasins.

ABCis choisit Splashtop comme meilleure alternative pour remplacer AnyDesk

ABCis a déclaré qu’après avoir utilisé AnyDesk pour accéder à distance aux ordinateurs de ses clients, cette solution ne présentait pas suffisamment de mesures de sécurité, en particulier dans le cas d’un environnement multi-utilisateurs :

« AnyDesk ne permet pas de gérer les utilisateurs, ce qui constitue un problème pour nous, car nous devons partager les mots de passe pour les accès non surveillés. Ce n’est pas du tout idéal. Nous n’avons aucun moyen de verrouiller l’accès lorsqu’un membre de notre équipe quitte l’entreprise. Nous avons alors cherché une solution alternative qui permette de gérer plusieurs utilisateurs et offre une sécurité renforcée. »

En matière de logiciel d’accès à distance sécurisé, Splashtop est la solution idéale. Splashtop fait appel à de nombreuses technologies et fonctionnalités pour assurer la sécurité des données des utilisateurs, notamment des pare-feu robustes, le chiffrement des données, l’atténuation des attaques DDoS, des mécanismes de défense contre les intrusions 24h/24 et 7j/7, l’authentification des appareils, la vérification à deux facteurs, le protocole TLS (y compris TLS 1.2) et le chiffrement AES 256 bits, la sécurité des mots de passe à plusieurs niveaux, le verrouillage automatique de l’écran, la déconnexion automatique après une durée d’inactivité, les notifications de connexion à distance, l’authentification des serveurs proxy et la protection des environnements multi-utilisateurs, ce qui correspond précisément aux besoins d’ABCis.

Mais la gestion multi-utilisateurs et la sécurité n'étaient pas les seules raisons pour lesquelles ABCis cherchait une solution alternative à AnyDesk.

Comme de nombreux utilisateurs à la recherche d'une alternative à AnyDesk, ABCis a cherché une solution d'accès à distance qui soit rentable. Après avoir essayé plusieurs solutions alternatives comme LogMeIn Central, LogMeIn Rescue et TeamViewer, ABCis a trouvé que Splashtop était la meilleure alternative à AnyDesk en termes de fonctionnalités et de prix.

« Splashtop nous a permis de continuer à assister nos clients très facilement, son prix est compétitif et il possède toutes les fonctionnalités que nous recherchions, » explique Braeden (lire l’étude de cas complète d’ABCis).

S’il existe de nombreux outils d’accès à distance comme Splashtop, la plupart sont trop chers, pas assez sécurisés ou dotés de fonctionnalités minimales. Splashtop s’est ainsi positionné comme la solution d’accès à distance offrant le meilleur rapport qualité-prix du marché, avec des tarifs souvent 80 % inférieurs à ceux de la concurrence, une sécurité de niveau professionnel et des fonctionnalités haut de gamme comme le streaming 4K. Les utilisateurs qui recherchent une alternative à Anydesk l’ont bien compris, et c’est pourquoi ils se tournent vers Splashtop.

Consultez notre comparaison côte à côte de Splashtop Business Access et d’AnyDesk Professional ou essayez gratuitement l’une de nos solutions pour découvrir par vous-même pourquoi Splashtop est la meilleure option pour vos besoins d’accès à distance.