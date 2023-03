Les risques et les avantages de l'accès à distance dans votre entreprise

Les logiciels de bureau à distance présentent de nombreux avantages qui en font un très bon choix pour les entreprises qui tentent d'accroître leur productivité sans mettre davantage de pression sur leur personnel et leurs autres ressources. C'est une technologie qui peut aider votre organisation à être flexible et fluide dans ses processus d'affaires.

Mais la technologie n'est pas sans risque. Et la perspective de déployer un tel logiciel, surtout dans le climat actuel de brèches de sécurité et de piratage des données, pourrait inquiéter la direction de votre organisation. Examinons à la fois les avantages et les risques des logiciels d'accès à distance et montrons que la bonne solution peut garantir que votre réseau est aussi sûr que possible tout en profitant des avantages de l'accès aux ordinateurs de bureau à distance.

Avantages de l'accès à distance

Pour vos employés, l'accès à l'information n'a jamais été aussi facile. L'avènement du cloud computing rend l'utilisation de documents et, plus généralement, le travail en déplacement aussi fluide que la présence au bureau. Il en va de même pour les logiciels d'accès à distance, dont les avantages sont tangibles :

Les entreprises peuvent économiser de l'espace de bureau

Les employés économisent sur les frais de voyage

Les bureaux régionaux peuvent rester en contact plus étroit avec le siège

Rendre les organisations plus agiles

Économies sur les coûts d'infrastructure informatique

En plus des économies d'espace et de coût, l'accès à distance permet :

Processus d’affaires plus stables Les employés peuvent se connecter aux réseaux de bureau même lorsque quelque chose se produit qui les empêche de s’y rendre physiquement

Des employés plus motivés Le travail à distance ou le travail à domicile crée des possibilités pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Une entreprise plus agile mettre en place un bureau à l’étranger simplement; revenir vers un client « après les heures normales de travail » à l’extérieur du bureau; Le personnel peut se connecter au serveur de l’entreprise via ses appareils mobiles et accéder aux dernières versions des applications pour réduire les temps d’arrêt et augmenter la productivité



Les risques de sécurité des logiciels d'accès à distance

Les plus grandes récompenses s'accompagnent souvent de certains risques. Il en va de même pour les logiciels d'accès à distance. Les cyberattaques visant les entreprises de toutes tailles n'ont jamais été aussi nombreuses et préoccupent de plus en plus les chefs d'entreprise, quel que soit leur secteur d'activité. Leur priorité absolue est de protéger les données de leur organisation contre les cyberattaques. Lorsqu'il s'agit d'intégrer une nouvelle technologie, ils doivent se poser la question suivante : est-elle sûre ?

Les risques de sécurité liés à l'accès à distance peuvent être réduits au minimum de la même manière que votre organisation cherche à minimiser les autres risques liés aux technologies de l'information. La mise en œuvre de procédures et de protocoles de sécurité spécifiques permettra de minimiser les risques potentiels, comme les accès non autorisés, et de protéger vos données.

Le choix de la bonne solution d'accès à distance peut également contribuer à minimiser les risques. Les solutions d'accès à distance Splashtop comportent plusieurs fonctions de sécurité puissantes qui permettront à tout chef d'entreprise de savoir en toute confiance que ses données sont sécurisées.

Accès permissif

L'un des premiers grands risques potentiels d'accès à distance à compenser est la politique de votre entreprise concernant l'accès au réseau de l'entreprise. Par exemple, beaucoup d'entreprises n'autorisent l'accès à distance qu'à partir de dispositifs d'entreprise certifiés qui peuvent être plus facilement contrôlés, gérés et verrouillés. Cependant, beaucoup de petites entreprises ne sont pas aussi strictes avec de tels processus et n'importe quel dispositif peut être utilisé pour se connecter au réseau de l'entreprise. Cela peut poser un problème à votre équipe informatique et à sa capacité à surveiller l'accès, à ouvrir vos données à des personnes non autorisées et à des logiciels malveillants ou autres virus, car les dispositifs personnels ne sont pas aussi sûrs, peuvent utiliser des systèmes d'exploitation obsolètes ou n'emploient pas de programmes antivirus puissants.

Avec Splashtop Business Access, vous pouvez également choisir les appareils auxquels vous souhaitez donner des autorisations d'accès à distance. Et l'authentification à deux facteurs des appareils garantit que seuls les appareils auxquels vous accordez l'accès auront accès au réseau de l'entreprise.

Une protection du web dépassée

La cybercriminalité est de plus en plus répandue et les attaques sont plus sophistiquées aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été auparavant. C'est pourquoi vous avez besoin de la protection la plus récente pour le web. Par exemple, le filtrage du web bloque les pages web malveillantes qui pourraient contenir des logiciels espions, des logiciels malveillants et d'autres virus. Les filtres peuvent également agir comme des bloqueurs en fonction de l'URL, du type de page, de l'utilisateur ou du dispositif utilisé.

Mauvais cryptage des données

Le cryptage est le fondement d'une bonne sécurité des données. La traduction des données importantes de votre entreprise, comme les numéros de carte de crédit des clients ou d'autres informations personnelles, sous une autre forme ou un autre code auquel seules les personnes autorisées ont accès devrait être une priorité pour toute entreprise souhaitant bénéficier d'un logiciel d'accès à distance.

Splashtop Business Access utilise le TLS et le cryptage AES 256 bits, ce qui signifie que lorsque votre équipe accède à distance à ses ordinateurs, ses sessions et ses informations sont sécurisées.

Absence de suivi des actifs

L'une des grandes menaces liées à la flexibilité de l'accès mobile est que les appareils deviennent des ports assez puissants pour les données d'entreprise. S'il est bon pour votre personnel de pouvoir consulter et travailler sur des contenus importants en déplacement, la situation devient délicate si l'un des appareils disparaît — perdu ou volé — ou tombe entre de mauvaises mains. Le suivi et la gestion de tous les appareils doivent être une autre priorité pour votre équipe informatique afin de s'assurer qu'elle a une visibilité sur tous les appareils connectés et qu'elle peut repérer les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes à part entière. Vous devez également vous assurer que les appareils peuvent être effacés à distance s'ils disparaissent.

Splashtop Business Access contribue également à réduire ces risques d’accès à distance grâce à la vérification en deux étapes et à plusieurs options de mot de passe de deuxième niveau. En savoir plus sur Splashtop Security.

Réduire les risques, augmenter la récompense

Splashtop fournit des solutions aux entreprises de tous les secteurs, afin qu'elles puissent accéder à distance à leur propre bureau ou aux appareils partagés dont elles ont besoin pour faire leur travail. Profitez de tous les avantages d'une infrastructure de travail à distance pour votre entreprise grâce aux connexions rapides et fiables de Splashtop via notre moteur haute performance et notre serveur mondial.

Cliquez ici pour un essai gratuit de Splashtop Business Access et pour voir ce que l’accès à distance à un ordinateur peut faire pour votre entreprise. Vous pouvez également nous contacter pour plus d’informations.