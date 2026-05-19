CentOS Remote Desktop - Accès et contrôle à distance CentOS 7 & 8

Accédez à distance aux ordinateurs Linux fonctionnant sous CentOS 7 & CentOS 8. Accédez à partir de n'importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile et sentez-vous comme si vous étiez devant l'ordinateur distant. Essayez-le gratuitement.
Le télétravail est devenue la norme ces jours-ci. Mais il arrive que vous ayez vraiment besoin d'accéder à un ordinateur spécifique situé dans votre bureau ou laissé à la maison.
Les logiciels d'accès à distance ont largement résolu ce problème, mais de nombreuses solutions ne prennent pas en charge tous les systèmes d'exploitation, Linux étant une omission courante. Alors comment accéder à une machine distante fonctionnant sous Linux - et plus particulièrement à une machine fonctionnant sur la distribution CentOS ?
Splashtop Remote Access prend en charge l’accès à distance à CentOS. Il est rapide, facile et sécurisé. Vous pouvez accéder à distance et contrôler des machines CentOS 7 et 8 depuis presque n’importe quel autre appareil et avoir l’impression d’être assis devant l’ordinateur distant.
Comment installer gratuitement le bureau à distance Splashtop CentOS :
Commencez votre essai gratuit de Splashtop Remote Access (aucune carte bancaire ni engagement requis).
Installez le Linux Streamer sur les ordinateurs CentOS 7 ou CentOS 8 sur lesquels vous souhaitez effectuer une connexion à distance.
Installez l'application Splashtop Business sur l'appareil ou les appareils que vous souhaitez éloigner. Vous pouvez installer l'application sur n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS ou Android.
Voilà ! Ouvrez l'application Splashtop Business et cliquez sur l'ordinateur auquel vous souhaitez accéder pour lancer la connexion Bureau à distance vers votre système CentOS.
Une fois connecté, vous aurez le contrôle total de votre système CentOS comme si vous étiez assis juste devant. Vous pourrez accéder à n'importe quel fichier et exécuter n'importe quelle application hébergée sur votre ordinateur Linux distant.
Splashtop logiciel de bureau à distance pour Linux prend actuellement en charge CentOS 7 et 8 et d'autres distributions Linux comme Ubuntu Desktop 16.04, 18.04, et 20.04, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1, Fedora 29-31, et Raspberry Pi 2 ou plus récent.
Lancez-vous gratuitement avec notre logiciel de bureau à distance pour CentOS
Plus de 200k entreprises et agences gouvernementales, y compris Toyota, AT&T, State Farm, UPS et Harvard, font déjà confiance à Splashtop comme leur solution de bureau à distance préférée. Découvrez pourquoi en démarrant votre essai gratuit aujourd'hui et configurez votre bureau à distance CentOS en quelques minutes seulement.
Bureau à distance vers Linux également disponible dans Splashtop Remote Support (pour les services informatiques, les centres d’assistance et les MSP).