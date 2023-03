CentOS Remote Desktop - Accès et contrôle à distance CentOS 7 & 8

Accédez à distance aux ordinateurs Linux fonctionnant sous CentOS 7 & CentOS 8. Accédez à partir de n'importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile et sentez-vous comme si vous étiez devant l'ordinateur distant. Essayez-le gratuitement.

Le télétravail est devenue la norme ces jours-ci. Mais il arrive que vous ayez vraiment besoin d'accéder à un ordinateur spécifique situé dans votre bureau ou laissé à la maison.

Les logiciels d'accès à distance ont largement résolu ce problème, mais de nombreuses solutions ne prennent pas en charge tous les systèmes d'exploitation, Linux étant une omission courante. Alors comment accéder à une machine distante fonctionnant sous Linux - et plus particulièrement à une machine fonctionnant sur la distribution CentOS ?

Splashtop Business Access prend en charge l'accès à CentOS à partir d'un bureau distant. L'accès distant est rapide, facile et sécurisé. Vous pouvez accéder et contrôler à distance les machines CentOS 7 & 8 depuis presque n'importe quel autre appareil et vous sentir comme si vous étiez assis juste devant l'ordinateur distant.

Comment installer gratuitement le bureau à distance Splashtop CentOS :

Commencez votre essai gratuit de Splashtop Business Access (aucune carte de crédit ou engagement requis). Installez le Linux Streamer sur les ordinateurs CentOS 7 ou CentOS 8 sur lesquels vous souhaitez effectuer une connexion à distance. Installez l'application Splashtop Business sur l'appareil ou les appareils que vous souhaitez éloigner. Vous pouvez installer l'application sur n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS ou Android. Voilà ! Ouvrez l'application Splashtop Business et cliquez sur l'ordinateur auquel vous souhaitez accéder pour lancer la connexion Bureau à distance vers votre système CentOS.

Une fois connecté, vous aurez le contrôle total de votre système CentOS comme si vous étiez assis juste devant. Vous pourrez accéder à n'importe quel fichier et exécuter n'importe quelle application hébergée sur votre ordinateur Linux distant.

Splashtop Remote Desktop pour Linux prend actuellement en charge CentOS 7 et 8 et d’autres distributions Linux comme Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 et 20.04, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1, Fedora 29-31, et Raspberry Pi 2 ou plus récent.

Le bureau à distance vers Linux est également disponible dans Splashtop SOS (pour l'informatique et le help desk) et Splashtop Remote Support (pour les MSP).